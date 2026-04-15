Patrick Bruel : trois enquêtes pour violences sexuelles ouvertes contre le chanteur et 14 témoignages contre lui

Plusieurs enquêtes pour agression sexuelle, viol ou tentative de viol sont en cours contre Patrick Bruel en France et en Belgique. Le chanteur est accusé de violences sexuelles par 14 femmes ayant témoigné dans la presse.

Plus d'une douzaine d'accusations en un mois et plusieurs enquêtes ouvertes... Le chanteur Patrick Bruel entre dans une nouvelle forme de "Burelmania". Le mardi 14 avril 2026, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol et agression sexuelle après une plainte déposée le 12 mars reprochant à l'interprète de Casser la voix "une agression sexuelle susceptible d'avoir été commise il y a plusieurs dizaines d'années".

L'enquête semble donc concerner les accusations portées par Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance depuis 2019, qui a indiqué avoir porté plainte le 12 mars pour dénoncer des faits qui auraient eu lieu novembre 1997 lors du festival du Film français à Acapulco au Mexique. Mais ce n'est pas la seule enquête en cours contre Patrick Bruel.

Le chanteur fait l'objet d'une enquête pour viol ouverte par le parquet de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, après le dépôt d'une plainte le 30 septembre 2024. La plaignante accuse l'artiste d'un viol qui aurait été commis en octobre 2012, en marge du festival du Film britannique de Dinard, dont le comédien et chanteur présidait le jury.

L'affaire Patrick Bruel traverse même les frontières puisque des accusations ont été formulées en Belgiques et qu'une enquête judiciaire a été ouverte après une plainte déposée en mars a indiqué un communiqué du parquet à l'AFP. D'après une source proche du dossier, les investigations portent sur la plainte d'une attachée de presse belge ayant dénoncé une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux des médias publics belges, la RTBF, à Bruxelles.

12 femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles

Cette "Bruelmania" judiciaire a débuté le 18 mars 2026 lorsque huit femmes ont accusé le chanteur de 66 ans d'agressions sexuelles et parfois de viols dans des témoignages publiés par Médiapart. Les faits reprochés à Patrick Bruel par ces plaignantes se seraient déroulés sur une période allant de 1992 à 2019. Parmi ces témoignages se trouvent celui de Daniela Elstner qui s'est exprimée à visage découvert. Dans Mediapart, elle raconte avoir croisé Patrick Bruel à 26 ans au festival du Film français à Acapulco au Mexique alors qu'elle travaillait pour Unifrance. Elle relate : "En quelques secondes, alors que je travaillais, je me suis retrouvée dans la voiture, portes fermées, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps".

Une autre femme évoque auprès du magazine un rapport qu'elle qualifie de "consenti mais non désiré" à l'été 1999, suivi d'un viol présumé en 2000 au domicile du chanteur. Patrick Bruel aurait réclamé une relation sexuelle et lui aurait imposé une fellation alors qu'elle aurait signifié qu'elle n'avait "pas du tout envie" de relation intime. Une styliste de 26 ans témoigne pour sa part d'un baiser forcé et de mains posées sur ses parties intimes en 2003, dans la loge du théâtre Le Limier à Paris.

A ces accusations s'ajoutent quatre nouveaux témoignages révélés par ELLE le 14 avril. L'un des plaignantes se nomme Ophélie Fafjner et raconte avoir rencontré Patrick Bruel lors du tournage d'un clip des Enfoirés à Montpellier en 2015 et avoir échangé avec lui sur Facebook. Le chanteur aurait proposé à la jeune femme, alors âgée de 19 ans et souhaitant faire écouter ses chansons à des artistes, de venir dans sa propriété du sud de la France et c'est à ce moment qu'il l'aurait agressée sexuellement. "Patrick Bruel m'a volé ma première fois, mon insouciance", déclare Ophélie Fafjer dans ELLE. La jeune femme a déposé plainte en 2021 pour viol et agression sexuelle, mais l'affaire a été classée sans suite. Elle a cependant été transmise au parquet de Saint-Malo pour un réexamen après le dépôt d'une plainte pour viol contre Patrick Bruel par une autre plaignante en 2024 et les révélations de Médiapart.

Le témoignage d'une agression sexuelle sur une mineure

L'un des témoignages recueillis contre Patrick Bruel par Médiapart concerne une mineure. Cette femme, qui avait quinze ans en 1992, était bénévole au tournoi de tennis de l'US Open. Elle témoigne auprès de Médiapart : "La langue d'un homme de 33 ans dans la bouche d'une fille de 15 ans, c'était choquant. Il me dégoûtait, je n'avais pas de désir pour lui, je n'arrivais pas à connecter l'image de gentille rockstar et la bestialité que j'avais vue, l'idole et l'homme. Il avait un côté Docteur Jekyll et Mr Hyde."

Deux accusations contre Patrick Bruel en Belgique

Il n'y a pas qu'en France que Patrick Bruel fait l'objet d'accusations. En Belgique, deux attachées de presse travaillant dans le milieu du cinéma pointent le comportement du chanteur et ont témoigné auprès de Médiapart après s'être exprimée sur le RTBF. L'une d'elles, Karine Viseur, avait déjà porté plainte pour agression sexuelle en 2010 contre Patrick Bruel avant de retirer sa plainte. Elle a renouvelé sa plainte le 24 mars après les premières révélations du magazine.

Patrick Bruel nie toutes les accusations

Patrick Bruel nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés font savoir ses avocats. Le 18 mars, le chanteur avait assuré, par la voix de Me Christophe Ingrain, n'avoir "jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel", "n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel". Interrogé sur certaines accusations précises, Patrick Bruel conteste les récits des plaignantes. Dans le cas d'Ophélie Fafjner, il concède un baiser mais assure ne pas avoir poursuivi face au refus de la jeune femme. Pour d'autres accusations, il évoque des relations "pleinement consenties" ou "dément absolument l'existence des scènes" rapportées.

Au moins quatre plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel : celle de Daniela Elstner pour tentative de viol et agression sexuelle lors du festival du Film français à Acapulco au Mexique en novembre 1997 ; une pour viol visant des faits qui auraient eu lieu lors du festival du Film Britannique de Dinard en octobre 2012 faite par une plaignante anonyme ; celle d'Ophélie Fafjer pour viol dans une propriété du chanteur en 2015 ; et une déposée en 2024 pour viol concernant des faits qui seraient survenus en octobre 2012, en marge du festival du Film britannique de Dinard.

Patrick Bruel et l'affaire "des massages"

Patrick Bruel avait déjà été accusé par cinq femmes en 2019 dans l'affaire dite des "massages", portant sur des faits ayant eu lieu en 2008, 2011 et 2019. Les enquêtes pour agression et harcèlement sexuel qui s'en étaient suivies avaient été classées sans suite en décembre 2020, "en l'absence d'élément permettant de caractériser une infraction pénale".