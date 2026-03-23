Céline Dion en concert en France : à quelles dates sera-t-elle de retour à Paris ?

Après des années de lutte contre la maladie et de multiples rendez-vous manqués, Céline Dion s'apprête à retrouver son public français pour de nouveaux concerts, indique Le Parisien.

Céline Dion revient en France pour une série de concerts ! C'est une information du journal Le Parisien, qui reste à confirmer, mais selon le quotidien, il ne fait guère de doute que Céline Dion s'apprête à remonter sur scène à Paris. Et la chanteuse aurait vidé La Défense Arena pour l'automne 2026.

La star de 57 ans devrait s'installer dans la plus grande salle d'Europe, capable d'accueillir 40 000 spectateurs, pour une série de concerts qui s'annoncent exceptionnels. Selon les premières indiscrétions, le programme prévoirait deux représentations par semaine durant les mois de septembre et octobre 2026. Ce format, plus espacé qu'une tournée classique, semble avoir été pensé pour préserver la santé de la chanteuse tout en offrant au public français les retrouvailles qu'il attend depuis ses derniers concerts hexagonaux en 2017. Ces dates offriraient un avantage considérable pour les fans : il faudrait sans doute miser sur quelque 8 concerts, de quoi multiplier les chances d'y assister.

Ce retour tient du miracle pour celle qui a dû traverser un véritable calvaire médical. Rappelons que Céline Dion avait été contrainte d'interrompre brutalement sa tournée mondiale Courage World Tour il y a quelques années. Initialement prévus en 2020, ses concerts parisiens avaient été repoussés à quatre reprises avant d'être définitivement annulés, tout comme ses 42 dates européennes et sa participation au festival des Vieilles Charrues.

Les détails officiels de cette résidence parisienne de 2026, attendus avec une immense ferveur, devraient être dévoilés dans les jours à venir, selon Le Parisien.

De nouveaux concerts après des années de convalescence

La raison de ce silence forcé porte un nom : le syndrome de la personne raide (Stiff-Person Syndrome). Cette pathologie neurologique rare, qui touche environ une personne sur un million, se caractérise par une rigidité musculaire progressive et des spasmes violents, souvent déclenchés par des stimuli sonores ou émotionnels. Pour la star internationale, l'impact a été dévastateur, la maladie affectant non seulement sa mobilité, mais aussi ses cordes vocales, l'empêchant de contrôler sa voix.

Les signes d'une amélioration s'étaient multipliés ces derniers mois. Le public n'a pas oublié sa prestation magistrale lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet 2024. Perchée sur la Tour Eiffel, elle avait livré une interprétation poignante de "L'hymne à l'amour" d'Édith Piaf, prouvant au monde entier que sa puissance vocale était intacte.

Le documentaire "Je suis : Céline Dion", diffusé en 2024, avait également levé le voile sur les coulisses de sa maladie, montrant avec une honnêteté rare ses séances de rééducation et ses crises de douleur. En choisissant de montrer sa vulnérabilité, Céline Dion préparait déjà son retour.