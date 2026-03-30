Concerts de Céline Dion en France : dix dates évoquées... Une annonce ce lundi, mais déjà des indices

Céline Dion fera son retour sur scène en France à l'automne 2026. La chanteuse donnera elle-même des précisions sur les dates de ses concerts ce lundi 30 mars, jour de son anniversaire, depuis Paris.

Céline Dion va faire son retour sur scène en France. C'est une certitude, mais l'annonce officielle est prévue ce lundi 30 mars. Alors que la star québécoise fête aujourd'hui ses 58 ans c'est à ses fans qu'elle va faire un cadeau : elle doit elle-même confirmer l'organisation de ses concerts à l'automne 2026, préciser les dates des spectacles et peut-être donner les indications sur la vente des billets. Initialement attendue sur les réseaux sociaux, la prise de parole de Céline Dion se fera sur France 2 ce soir à 21h05 selon Paris Match et le Figaro.

Si le retour de Céline Dion est un événement, les annonces sur les concerts attendues ce lundi soir le sont également : la tour Eiffel va s'illuminer et la chanson My heart will go on va résonner sur le Champs de Mars pour accompagner la prise de parole de la chanteuse. Cette scène a été répétée dans la capitale, dans la nuit de lundi à dimanche vers 2 heures du matin, offrant un aperçu en avant-première aux fans parisien de Céline Dion.

Quelles sont les dates des concerts de Céline Dion en France ?

L'attente ne sera pas longue jusqu'aux concerts de Céline Dion. La star investira la scène à l'automne 2026, à raison de "deux concerts par semaine en septembre et en octobre" selon son entourage à la presse. Des précisions glissées par Paris Match évoquent dix spectacles ayant lieu les mercredis et les samedis entre le 12 septembre et le 14 octobre. Quant au lieu, Céline Dion aurait choisi de se produire dans une unique salle : la plus grande d'Europe. C'est La Défense Arena qui accueillera le prochain spectacle de la chanteuse canadienne avec ses 40 000 places. Autant d'informations qui doivent être confirmées par la chanteuse elle-même ce lundi 30 mars.

Comment acheter des billets pour les concerts de Céline Dion ?

Les informations sur les concerts de Céline Dion sont tombées au compte-goutte tout au long de la semaine, mais les indications concernant la vente des tickets n'ont pas encore été dévoilées. Après les annonces de ce lundi soir, la mise en vente des billets pourrait être organisée lors dès la première semaine d'avril. Les ventes et pré-ventes pourraient par ailleurs se tenir uniquement sur le site Internet de la chanteuse. Des précisions pourraient être donnée ce soir par la star elle-même. Mais une chose est déjà sûre : une bataille acharnée s'annonce pour l'obtention de billets, lesquels risquent d'être affichés à des prix assez élevés.

La France : un choix symbolique pour le retour de Céline Dion

Ce n'est pas par hasard que Céline Dion a choisi la France pour faire son grand retour, six ans après ses derniers concerts. Paris est la ville de coeur de la star canadienne et la tour Eiffel est le symbole de ce lien entre l'artiste et la capitale française de la première performance de Céline Dion à l'Olympia en 1984 à sa prestation sur la dame de fer lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024. C'est aussi à Paris que la chanteuse avait été contrainte de laisser ses fans français sur une mauvaise note : ses derniers concerts dans la capitale, initialement prévus en 2020, avaient été repoussés à quatre reprises, à cause de la pandémie du Covid-19 et en raison des problèmes de santé de l'artiste, avant d'être finalement annulés en même temps que les 42 dates d'une tournée européenne du Courage World Tour et une participation au festival des Vieilles Charrues.

L'organisation de concerts relève du miracle pour Céline Dion qui a traversé un véritable calvaire médical ces dernières années. L'artiste souffre d'un syndrome de la personne raide (Stiff-Person Syndrome) et l'a révélé publiquement en décembre 2022. Cette pathologie neurologique rare, qui touche environ une personne sur un million, se caractérise par une rigidité musculaire progressive et des spasmes violents, souvent déclenchés par des stimuli sonores ou émotionnels. Pour la star internationale, l'impact a été dévastateur, la maladie affectant non seulement sa mobilité, mais aussi ses cordes vocales, l'empêchant de contrôler sa voix.

Les signes d'une amélioration ont cependant été observés ces dernières années grâce à une prise en charge complète de l'artiste en partie dévoilée dans le documentaire Je suis : Céline Dion diffusé en 2024. Un protocole qui, couplé à de longs entraînements, avait permis à Céline Dion de livrer une interprétation poignante de L'hymne à l'amour d'Edith Piaf pour les JO 2024. Cette prestation, la dernière en date, avait prouver au monde entier que la puissance vocale de la chanteuse était intacte.