Concerts de Céline Dion en France : la date de son retour se précise ! Ce qu'il faut savoir

L'annonce du retour de Céline Dion sur scène à Paris a fait grand bruit. Des dates sont attendues pour l'automne 2026 et l'officialisation ne saurait tarder.

Céline Dion va retrouver la scène et pour ce faire, elle a choisi la France. Depuis le lundi 23 mars, la rumeur prend de l'ampleur après que les titres des plus grands tubes de la star québécoise se soient invités sur des centaines de panneaux dans Paris. Si la star n'a pas encore confirmé personnellement sa venue, elle a posté des photos de la capitale sur son compte Instagram. L'information a été publiée par Le Parisien, puis confirmée par l'entourage de la chanteuse à la presse. Il n'y a donc plus de doutes : Céline Dion va donner des concerts en France à l'automne 2026.

Les fans meurent d'impatience et l'organisation se précise. L'entourage de l'artiste a évoqué "deux concerts par semaine en septembre et en octobre", auprès de Franceinfo, confirmant les indiscrétions du Parisien. De quoi espérer une quinzaine de concerts de Céline Dion. Des estimations tempérées par Paris Match qui annonce "dix concerts, étalés sur deux mois". Le premier pourrait même avoir lieu dès le 12 septembre 2026 et ils se dérouleraient ensuite les mercredis et samedis, laissant un temps de repos à la chanteuse entre les prestations. L'interprète de Pour que tu m'aimes encore a, a priori, jeté son dévolu sur une unique salle en France : la plus grande. La Défense Arena peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Ce sont ainsi plusieurs centaines de milliers de places qui pourraient être mises en vente.

Les dates des concerts de Céline Dion annoncées avant la fin mars ?

Selon Paris Match, la chanteuse pourrait elle-même dévoiler les dates de ses spectacles dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Laquelle pourrait tomber à la fin du mois de mars, soit dans les prochains jours. Cela pourrait même être ce lundi 30 mars, puisque c'est la date d'anniversaire de la chanteuse, elle aura 58 ans. La mise en vente des billets pourrait alors être organisée lors de la première semaine d'avril, et ce uniquement sur le site Internet de la chanteuse. Cela reste évidemment à confirmer, mais ce qui est sûr, c'est que la guerre sera rude pour obtenir une place et il y a des chances pour que les prix soient assez élevés.

C'est un retour très symbolique pour Céline Dion, qui présente Paris comme sa ville de cœur et assure avoir un lien particulier avec le public français. C'est aussi à Paris que la chanteuse avait été contrainte de laisser ses fans français sur une mauvaise note : ses derniers concerts dans la capitale, initialement prévus en 2020, avaient été repoussés à quatre reprises, à cause de la pandémie du Covid-19 et en raison des problèmes de santé de l'artiste, avant d'être finalement annulés en même temps que les 42 dates d'une tournée européenne du Courage World Tour et une participation au festival des Vieilles Charrues.

De nouveaux concerts après des années de convalescence

L'organisation de concerts relève du miracle pour Céline Dion qui a traversé un véritable calvaire médical ces dernières années. L'artiste souffre d'un syndrome de la personne raide (Stiff-Person Syndrome) et l'a révélé publiquement en décembre 2022. Cette pathologie neurologique rare, qui touche environ une personne sur un million, se caractérise par une rigidité musculaire progressive et des spasmes violents, souvent déclenchés par des stimuli sonores ou émotionnels. Pour la star internationale, l'impact a été dévastateur, la maladie affectant non seulement sa mobilité, mais aussi ses cordes vocales, l'empêchant de contrôler sa voix.

Les signes d'une amélioration s'étaient multipliés ces derniers mois grâce à une prise en charge complète de l'artiste en partie dévoilée dans le documentaire Je suis : Céline Dion diffusé en 2024. Un protocole qui, couplé à de longs entraînements, avait permis à Céline Dion de surprendre ses fans, en particulier les Français, en participant à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet 2024. Perchée sur la Tour Eiffel, elle avait livré une interprétation poignante de L'hymne à l'amour d'Édith Piaf, prouvant au monde entier que sa puissance vocale était intacte.