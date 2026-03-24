Concerts de Céline Dion en France : quand se produira-t-elle à Paris ? Plusieurs dates évoquées

Céline Dion va faire son retour sur scène en donnant plusieurs concerts en France à l'automne 2026. Une annonce qui électrise les fans six ans après les rendez-vous manqués causés par le Covid-19 et la maladie de la chanteuse.

Céline Dion va remonter sur scène et elle va le faire en France ! Des soupçons ont émergé le lundi 23 mars 2026 après que les titres des chansons emblématiques de la star québécoise se soient invités sur des centaines de panneaux dans Paris. L'information a été publiée par Le Parisien, puis confirmé par l'entourage de la chanteuse à la presse : Céline Dion va donner des concerts en France en automne 2026.

Le retour de la chanteuse est donc assuré, mais à quelles dates Céline Dion va-t-elle faire résonner ses plus grands hits ? Aucune date précise n'a encore été dévoilée, mais les fans français ont déjà la certitude d'avoir plusieurs occasions de voir la star de 57 ans. L'entourage de l'artiste a évoqué "deux concerts par semaines en septembre et en octobre", auprès de Franceinfo, confirmant les indiscrétions du Parisien. De quoi espérer une quinzaine de concerts de Céline Dion. Des estimations tempérées par Paris Match qui annonce "dix concerts, étalés sur deux mois" à La Défense Arena, à Paris. L'interprète de Pour que tu m'aimes encore a, a priori, jeté son dévolu sur une unique salle en France : la plus grande. La Défense Arena peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes.

Les dates des concerts de Céline Dion annoncées d'ici quelques jours

Après la campagne de communication sur le retour de Céline Dion, à laquelle l'artiste a pris part en postant d'anciennes photos d'elle exclusivement à Paris sur son Instagram, la prochaine étape est l'annonce des dates de concerts. Selon Paris Match, la chanteuse pourrait elle-même dévoiler les dates de ses spectacles dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Laquelle pourrait tomber à la fin du mois de mars, soit dans les tous prochains jours. L'artiste donnera-t-elle aussi les précisions sur la date de mise en vente des billets ? Pour l'heure aucune information n'a filtré, affaire à suivre...

C'est un retour très symbolique pour Céline Dion, qui présente Paris comme sa ville de cœur et assure avoir un lien particulier avec le public français. C'est aussi à Paris que la chanteuse avait été contrainte de laisser des fans français sur une mauvaise note : ses derniers concerts dans la capitale, initialement prévus en 2020, avaient été repoussés à quatre reprises, à cause de la pandémie du Covid-19 et en raison des problèmes de santé de l'artiste, avant d'être finalement annulés en même temps que les 42 dates d'une tournée européenne du Courage World Tour et une participation au festival des Vieilles Charrues.

De nouveaux concerts après des années de convalescence

L'organisation de concerts relève du miracle pour Céline Dion qui a traversé un véritable calvaire médical ces dernières années. L'artiste souffre d'un syndrome de la personne raide (Stiff-Person Syndrome) et l'a révélé publiquement en décembre 2022. Cette pathologie neurologique rare, qui touche environ une personne sur un million, se caractérise par une rigidité musculaire progressive et des spasmes violents, souvent déclenchés par des stimuli sonores ou émotionnels. Pour la star internationale, l'impact a été dévastateur, la maladie affectant non seulement sa mobilité, mais aussi ses cordes vocales, l'empêchant de contrôler sa voix.

Les signes d'une amélioration s'étaient multipliés ces derniers mois grâce à une prise en charge complète de l'artiste en partie dévoilée dans le documentaire Je suis : Céline Dion diffusé en 2024. Un protocole qui, couplé à de longs entraînements, avait permis à Céline Dion de surprendre ses fans, en particulier les Français, en participant à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet 2024. Perchée sur la Tour Eiffel, elle avait livré une interprétation poignante de L'hymne à l'amour d'Édith Piaf, prouvant au monde entier que sa puissance vocale était intacte.

Si Céline Dion se sent prête pour remonter sur scène, l'artiste devrait adopter un rythme moins soutenu que lors de ses précédentes tournées pour préserver sa santé. La fréquence de deux concerts par semaine évoquée par ses proches semble pensé dans cette logique.