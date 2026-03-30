Concerts de Céline Dion : l'annonce, les dates, les billets... Les détails des shows organisés à Paris

À l'occasion de ses 58 ans, Céline Dion a confirmé des concerts à partir du mois de septembre 2026, à Paris et a donné les dates des préventes. Une préinscription sur un site sera déjà possible dans quelques jours.

L'essentiel Céline Dion a, comme prévu, fait son annonce ce lundi 30 mars, jour de son anniversaire : après des jours de suspense, la diva a publié un message vidéo de quelques secondes sur X vers 21h05, diffusé en version française sur France 2 quelques minutes plus tard.

Ce sont bien des concerts de Céline Dion qui ont été annoncés, ils commenceront en septembre prochain, à Paris. "Cette année, je vais avoir le plus beau cadeau de toute ma vie, rechanter à Paris à la rentrée, à partir du mois de septembre", a-t-elle déclaré.

L'annonce de Céline Dion porte sur "10 spectacles inoubliables à partir de septembre prochain". La prévente débutera dès le mardi 7 avril. Le compte officiel donne d'ores et déjà le lien d'un site pour se préinscrire avant ce jeudi 2 avril, à 19h : Paris.celinedion.com

"Je vais vraiment bien", a aussi assuré Céline Dion au sujet de sa santé vacillante depuis quelques années. "Je me sens bien, je chante". Et de poursuivre : "Ces dernières années, il n y a pas eu une journée, où je n'ai pas senti votre amour. Même dans les moments les plus difficiles, vous étiez là. [...] Je me sens vraiment chanceuse de sentir votre support".

"Je me sens bien, forte, je suis super excitée et un peu nerveuse. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir. Bon anniversaire à moi-même, je vous aime et j'espère à bientôt", a conclu Céline Dion.

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21:36 - Cette erreur à ne surtout pas faire pour acheter des places de concert pour Céline Dion Attention à ne surtout pas rafraîchir les pages à de multiples reprises ou à utiliser différents navigateurs si vous souhaitez acheter des places de concert pour Céline Dion le jour de l'ouverture des ventes. Face à ce genre de comportement, le système en charge de la vente pourrait en effet croire qu'il s'agit d'un acheteur frauduleux ! Pour le moment, l'heure n'est qu'aux pré-inscriptions... 21:34 - Jusqu'au 2 avril 19h pour se pré-inscrire et pouvoir acheter des billets pour les concerts de Céline Dion Les fans se sont rués sur les pré-inscriptions ce lundi soir, mais bonne nouvelle pour les retardataires : le moment de l'inscription ne détermine pas la place dans la liste d'attente. Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2 avril, 19 heures ! 21:27 - Les inscriptions pour la pré-vente ouvertes ! Depuis 21h15, juste après la grande annonce de Céline Dion, les pré-incriptions ont ouvert. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur celinedion.com. 21:23 - "Je me sens bien, forte, super excitée évidemment" : Céine Dion impatiente de se produire à Paris Se disant très contente de revenir sur scène, Céline Dion confie se sentir "bien, forte, super excitée évidemment, évidemment aussi un peu nerveuse, mais surtout, je suis tellement reconnaissante envers vous tous !" Et de conclure : "J'ai vraiment trop hâte de vous revoir. Bon anniversaire à moi-même. Je vous aime et j'espère à bientôt. Gros bisous !" 21:19 - "Cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie", révèle Céline Dion Toujours dans son message vidéo pré-enregistré, Céline Dion confie à son public : "Vous me manquez beaucoup. Et tout cela me ramène à mon anniversaire." Et la star québécoise de révéler : "Cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie : je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris, à partir de cet automne, au mois de septembre." "Je suis tellement contente !" insiste Céline Dion. 21:15 - "J'ai quelque chose de très important à vous dire" Céline Dion poursuit son message en indiquant avoir ce soir "quelque chose de très important" à dire à son public. "Ces dernières années, il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas senti vos prières, votre soutien et bien sûr votre amour", confie Céline Dion dans son message pré-enregistré diffusé ce lundi soir sur ses réseaux sociaux et sur France 2. "Même dans les moments les plus difficiles, vous étiez là. Vous m'avez aidée d'une façon inexplicable et je me sens vraiment chanceuse de pouvoir compter sur votre soutien." 21:11 - "Je vais vraiment bien. Ma santé. Je me sens bien. Je me sens forte" "Pour la première fois, je vais enregistrer [un souhait d'anniversaire] pour mon propre anniversaire", commence Céline Dion dans son message pré-enregistré dans lequel elle apparaît plutôt en forme. "Je vais vraiment bien. Ma santé. Je me sens bien. Je me sens forte. Je chante beaucoup, je fais même un peu de danse bien sûr", explique dans un premier temps l'artiste. 21:07 - Céline Dion annonce 10 concerts inoubliables en septembre ! Céline Dion vient de publié sur ses réseaux sociaux la grande annonce ! Dix dates, dix concerts inoubliables en septembre 2026. Les préventes auront lieu à parti du 7 avril 2026. Il sera possible de s'enregistrer dès le 2 avril sur celinedion.com. 21:04 - La tour Eiffel se met en bleu ! La tour Eiffel est déjà passée en bleu ! Le suspense est à son comble ! Sur le parvis, l'Hymne à l'amour de Édith Piaf reprise par Céline Dion est diffusé. 21:03 - La grande annonce de Céline Dion imminente ! Elle est prévue pour 21h05. La grande annonce de Céline Dion est désormais imminente. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre devant la tour Eiffel et sur le Champ de Mars à Paris, il est vivement recommandé de se mettre sur France 2, sur la télévision ou sur le site Francetvpluzz. 21:02 - De nombreux people présents au Trocadéro ce soir pour l'annonce de Céline Dion Selon Le Parisien, plusieurs personnalités ont fait le déplacement ce lundi soir au Trocadéro pour assister à la soirée d'anniversaire de Celine Dion. Parmi eux, Thomas Jolly, Paul de Saint-Sernin, plusieurs candidats de Star Academy, Quentin Mosimann, Ophélie Meunier, Natasha St-Pier, Jain, la violoniste Esther Abrami mais aussi Miss France 2026, Hinaupoko Devèze. Quelque 300 invités sont attendus sur place. 20:54 - "Paris, je suis prête" : le message projeté sur la tour Eiffel La tour Eiffel devrait s'allumer ce soir au moment des annonces sur les concerts de Céline Dion, qui sont désormais imminentes. Des illuminations devraient vêtir la dame de fer de blanc et de bleu, selon les informations de BFMTV après les répétitions secrètes ayant eu lieu la nuit dernière. Deux messages devraient également s'afficher : le nom de Céline Dion pourrait s'afficher ainsi que la phrase "Paris, je suis prête". Le tout sous les notes de My heart will go on résonnant sur l'esplanade du Champs de Mars. 20:45 - Tic tac, tic tac ! Céline Dion bientôt sur France 2 ! La star canadienne Céline Dion est attendue sur France 2 ce lundi soir. Mais on ignore encore sous quel format. La bande-annonce de l'événement, diffusée dimanche soir, indiquait un rendez-vous à 21h05. Va-t-il y a avoir une première publicité pour ses concerts diffusée ? Une émission ou un documentaire spécial Céline Dion est-il programmé pour l'anniversaire de la chanteuse, dans lequel elle pourrait préciser ses projets de concerts ? Le suspense est à son comble... 20:23 - Ces caractéristiques de la vente de billets de concert de Céline Dion a avoir en tête Le jour de la vente des places pour les concerts de Céline Dion, ceux qui souhaitent en acheter devront garder en tête plusieurs choses. Tout d'abord, il faut savoir que les retards ne sont pas permis pour ce type de vente. À ceux qui ne sont jamais à l'heure, il est vivement conseillé de se mettre plusieurs rappels. L'accès aux ventes sera limité et le nombre de places sur le marché sera restreint. Rapidité, ponctualité et flexibilité, sur les dates notamment, seront donc de mise ! 20:14 - Combien de billets pour Céline Dion pourra-t-on acheter en une fois ? Comme le pointe Le Figaro, il semble que les acheteurs qui parviennent à accéder à la vente de billets pour les concerts de Céline Dion devront se contenter de... deux places. LIRE PLUS

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Céline Dion va faire son retour sur scène en France. C'est une certitude, mais l'annonce officielle est prévue ce lundi 30 mars. Alors que la star québécoise fête aujourd'hui ses 58 ans c'est à ses fans qu'elle va faire un cadeau : elle doit elle-même confirmer l'organisation de ses concerts à l'automne 2026, préciser les dates des spectacles et peut-être donner les indications sur la vente des billets. Initialement attendue sur les réseaux sociaux, la prise de parole de Céline Dion se fera sur France 2 ce soir à 21h05 selon Paris Match et le Figaro.

Si le retour de Céline Dion est un événement, les annonces sur les concerts attendues ce lundi soir le sont également : la tour Eiffel va s'illuminer et la chanson My heart will go on va résonner sur le Champs de Mars pour accompagner la prise de parole de la chanteuse. Cette scène a été répétée dans la capitale, dans la nuit de lundi à dimanche vers 2 heures du matin, offrant un aperçu en avant-première aux fans parisien de Céline Dion.

Quelles sont les dates des concerts de Céline Dion en France ?

L'attente ne sera pas longue jusqu'aux concerts de Céline Dion. La star investira la scène à l'automne 2026, à raison de "deux concerts par semaine en septembre et en octobre" selon son entourage à la presse. Des précisions glissées par Paris Match évoquent dix spectacles ayant lieu les mercredis et les samedis entre le 12 septembre et le 14 octobre. Quant au lieu, Céline Dion aurait choisi de se produire dans une unique salle : la plus grande d'Europe. C'est La Défense Arena qui accueillera le prochain spectacle de la chanteuse canadienne avec ses 40 000 places. Autant d'informations qui doivent être confirmées par la chanteuse elle-même ce lundi 30 mars.

Comment acheter des billets pour les concerts de Céline Dion ?

Les informations sur les concerts de Céline Dion sont tombées au compte-goutte tout au long de la semaine, mais les indications concernant la vente des tickets n'ont pas encore été dévoilées. Après les annonces de ce lundi soir, la mise en vente des billets pourrait être organisée lors dès la première semaine d'avril. Les ventes et pré-ventes pourraient par ailleurs se tenir uniquement sur le site Internet de la chanteuse. Des précisions pourraient être donnée ce soir par la star elle-même. Mais une chose est déjà sûre : une bataille acharnée s'annonce pour l'obtention de billets, lesquels risquent d'être affichés à des prix assez élevés.

La France : un choix symbolique pour le retour de Céline Dion

Ce n'est pas par hasard que Céline Dion a choisi la France pour faire son grand retour, six ans après ses derniers concerts. Paris est la ville de coeur de la star canadienne et la tour Eiffel est le symbole de ce lien entre l'artiste et la capitale française de la première performance de Céline Dion à l'Olympia en 1984 à sa prestation sur la dame de fer lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024. C'est aussi à Paris que la chanteuse avait été contrainte de laisser ses fans français sur une mauvaise note : ses derniers concerts dans la capitale, initialement prévus en 2020, avaient été repoussés à quatre reprises, à cause de la pandémie du Covid-19 et en raison des problèmes de santé de l'artiste, avant d'être finalement annulés en même temps que les 42 dates d'une tournée européenne du Courage World Tour et une participation au festival des Vieilles Charrues.

L'organisation de concerts relève du miracle pour Céline Dion qui a traversé un véritable calvaire médical ces dernières années. L'artiste souffre d'un syndrome de la personne raide (Stiff-Person Syndrome) et l'a révélé publiquement en décembre 2022. Cette pathologie neurologique rare, qui touche environ une personne sur un million, se caractérise par une rigidité musculaire progressive et des spasmes violents, souvent déclenchés par des stimuli sonores ou émotionnels. Pour la star internationale, l'impact a été dévastateur, la maladie affectant non seulement sa mobilité, mais aussi ses cordes vocales, l'empêchant de contrôler sa voix.

Les signes d'une amélioration ont cependant été observés ces dernières années grâce à une prise en charge complète de l'artiste en partie dévoilée dans le documentaire Je suis : Céline Dion diffusé en 2024. Un protocole qui, couplé à de longs entraînements, avait permis à Céline Dion de livrer une interprétation poignante de L'hymne à l'amour d'Edith Piaf pour les JO 2024. Cette prestation, la dernière en date, avait prouver au monde entier que la puissance vocale de la chanteuse était intacte.