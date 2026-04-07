Concerts de Céline Dion : des dates supplémentaires et une nouvelle chance inespérée d'avoir des billets

Les premiers billets pour les concerts de Céline Dion à la Défense Arena sont disponibles à la vente depuis 10 heures ce mardi. Alors que dix concerts étaient prévus, six nouvelles dates ont été annoncées ce mardi 7 avril.

Sommaire Dates et lieu des concerts

Billets pour Céline Dion

Céline Dion et Paris

Santé de Céline Dion L'essentiel Céline Dion donnera finalement 16 concerts (au lieu de 10) dans la salle parisienne de La Défense Arena entre le 12 septembre et le 17 octobre 2026. La chanteuse se produira tous les mercredis, les vendredis et samedis entre ces deux dates.

Face à la demande et au nombre d'inscrits aux préventes, Céline Dion et la société AEG qui organise les concerts de l'artiste ont annoncé six dates supplémentaires au dix initialement prévues ce mardi 7 avril. Ce sont donc 198 000 places qui s'ajoutent aux 330 000 normalement prévues pour toute la résidence de la chanteuse.

Les billets pour les concerts de Céline Dion sont vendus lors de trois préventes organisées entre le 7 et le 9 avril. La prévente principale organisée par AXS a débuté ce mardi 7 avril à 10 heures mais n'est accessible qu'aux personnes tirées au sort et s'étant pré-inscrites avant le jeudi 2 avril. Même chose pour la prévente de la Défense Arena prévue le jeudi 9 avril à 10 heures, mais réservée aux personnes s'étant inscrites avant le 1er avril. Enfin, une dernière prévente est réservée détenteurs d'une carte Visa Infinite, Premier et Platinium et se tiendra le mercredi 8 avril à 10 ou 17 heures.

Les malheureux des loteries auront une dernière chance d'acheter des billets lors de la vente générale le vendredi 10 avril à 10 heures. Pour cette vente, il faut aller sur un site homologué comme ceux de La Fnac ou de Ticket Master.

Les prix des billets des concerts de Céline Dion sont compris entre 89,50 euros pour les places les moins chères et 298,50 euros pour les plus onéreuses, hors pack VIP. Des tarifs élevés, mais plus raisonnables qui ce à quoi certains spectateurs s'attendaient.

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15:49 - La prévente d'AXS dure jusqu'au jeudi 9 avril La prévente artiste, celle pour laquelle il fallait s'inscrire sur AXS via le site de Céline Dion, a début ce mardi matin, mais elle dure jusqu'au jeudi 9 avril à 23h59. Les personnes n'ayant pas encore reçu de mail de tirage au sort peuvent donc encore recevoir le mail tant attendu avec un lien de connexion à la billetterie et un code d'accès. D'autant plus que de nouvelles dates ont été annoncées et qu'un nouveau tirage au sort parmi les personnes inscrites à la prévente a eu lieu ce mardi et que les sélectionnés ont été ou doivent être contactés cet après-midi. Gardez toutefois à l'esprit que les stocks de billets s'amenuisent à mesure de la prévente. 15:26 - "Un tout petit nombre de places" entre 347 et 1 100 euros Les prix des billets des concerts de Céline Dion sont compris entre 89,50 euros pour les places les moins chères et 298,50 euros pour les plus onéreuses, hors pack VIP. Justement, la billetterie AXS indique que les prix compris entre 347 et 1 100 euros - au dessus des tarifs affichés officiellement avant le lancement des tirages au sort - ont été fixés "par l'organisation et par l'artiste", auprès du journal Le Parisien. "Ce sont eux qui ont le dernier mot, ce n'est jamais le partenaire billetterie", assure AXS. Il est précisé que cette game de prix ne concerne "qu'un tout petit nombre de places" et qu'il ne s'agit en aucun cas de tarifs dynamiques, une pratique très encadrée en France. 14:21 - Les inscrits au tirage au sort ont une nouvelle chance d'être sélectionnés Après l'annonce de nouvelles dates de concerts pour Céline Dion, les 198 000 places correspondants à cet ajout de dates vont être injectées dans les préventes prévue entre ce mardi et ce jeudi. Alors que les personnes tirées au sort pour les préventes d'AXS mardi et de La Défense Arena jeudi ont déjà été prévenues, une nouvelle loterie devrait avoir lieu pour sélectionner des personnes supplémentaires et leur donner accès aux préventes. Selon Le Parisien, la production pourrait procéder à une nouvelle loterie avec "plusieurs dizaines de milliers de fans" sélectionnés et contactés à partir de ce mardi 14 heures par mail. 14:07 - Six nouvelles dates annoncées pour les concerts de Céline Dion Comme annoncé depuis plusieurs jours, six nouvelles dates de concert de Céline Dion ont été annoncées ce mardi 7 avril, jour de la première prévente pendant laquelle des milliers de places sont parties en une heure. La chanteuse canadienne se produira donc tous les mercredis et samedis du 12 septembre au 14 octobre, mais aussi les vendredis 18 et 25 septembre, les vendredis 2, 9 et 16 octobre et le samedi 17 octobre. 12:29 - De nouvelles dates de concert ? Une mauvaise nouvelle redoutée Des concerts supplémentaires de Céline Dion pourraient être annoncés dans les prochains jours indiquait Le Parisien la semaine dernière. "Même si la production ne le confirme pas pour l'instant, six nouvelles dates doivent être ajoutées dans quelques jours", pouvait-on lire dans les colonnes du journal. En début de semaine dernière, la société AEG qui organise les concerts déclarait sur Franceinfo ne "rien s'interdire" concernant l'ajout de dates. Mais ce mardi 7 avril, Frédéric Longuépée, le PDG de Paris La Défense Arena, a jeté un froid à ce sujet. Désormais, cette hypothèse semble "compliquée", a-t-il confié auprès de l'Agence France-Presse (AFP). "On a des engagements post-résidence donc on va essayer de les respecter", précise le responsable de la salle, des propos relayés par TF1 Info. 12:27 - AXS et Ticketmaster : les billets presque épuisés D'après les informations du quotidien Le Parisien, les quotas de billets prévus à la vente pour ce mardi 7 avril 2026 sont "quasiment épuisés auprès des revendeurs AXS et Ticketmaster, moins de 1h30 après leur mise en vente". Seules les places émises par la Fnac sont encore disponibles, en raison du bug qui a touché l'enseigne ce matin.

En savoir plus

Céline Dion va faire son retour sur scène en France. Alors que la star québécoise fêtait ses 58 ans le 30 mars 2026, elle a confirmé l'organisation de 10 concerts à Paris en septembre. Céline Dion a publié une vidéo de quelques secondes en anglais et en français sur les réseaux sociaux, qui a aussi été diffusée sur France 2 vers 21h05.

Si le retour de Céline Dion est un événement, l'annonce de ses concerts l'a été tout autant, avec campagne d'affichage dans les rues de Paris, teasing dans les médias et sur les réseaux sociaux et même tour Eiffel illuminée.

Les concerts de Céline Dion à Paris ont été programmés à la Défense Arena, du 12 septembre au 14 octobre 2026. La star investira la scène à l'automne 2026, à raison de "deux concerts par semaine en septembre et en octobre" avait indiqué son entourage à la presse. Il s'agira des mercredis et des samedis. Céline Dion a choisi la plus grande salle d'Europe, La Défense Arena, et ses 40 000 places, qui devraient vite afficher complet. A noter que toutes les places devraient être assises lors des concerts de Céline Dion portant le nombre de places vendues par concert à 33 000.

Les préventes pour les concerts de Céline Dion se tiendront entre le 7 avril et le 9 avril 2026, avant la vente générale qui aura lieu le vendredi 10 avril à 10 heures. Il est conseillé de participer aux préventes pour maximiser ses chances d'avoir un billet, le nombre de places vendues lors de la vente générale étant moins conséquent. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les différentes préventes :

La prévente AXS du mardi 7 avril à 10h. Il faut s'inscrire sur le site officiel de Céline Dion avant le jeudi 2 avril, 19 heures, pour espérer participer à la prévente. Une fois les inscriptions closes, un tirage au sort aura lieu et les fans sélectionnés seront informés de leur chance par un mail d'AXS, de Fnac Spectacle ou de Ticketmaster qui leur donnera les informations pour accéder à la billetterie le mardi 7 avril à 10 heures.

La prévente de La Défense Arena du jeudi 9 avril à 10h. Les inscriptions à cette prévente devaient être ouverte jusqu'au 2 avril à 19 heures, mais ont fermé avec une journée d'avance a priori en raison d'une trop fort demande. Ceux qui ont pu s'inscrire pour participer à un autre tirage au sort recevront les résultats du tirage dans un mail de La Défense Arena le 6 avril et les codes d'accès et liens de prévente, seulement s'ils sont séléctionnés, dans un second mail le 8 avril pour accéder à la billetterie le lendemain.

La prévente Visa du 8 avril à 10h et 17h. Cette prévente est réservée aux détenteurs d'une carte bancaire Visa Premier, Infinite ou Premium. Il faut se connecter au site Visa pour y participer.

Ce n'est pas par hasard si Céline Dion a choisi la France pour faire son grand retour, six ans après ses derniers concerts. Paris est la ville de coeur de la star canadienne et la tour Eiffel est le symbole de ce lien entre l'artiste et la capitale française, de la première performance de Céline Dion à l'Olympia en 1984 à sa prestation sur la dame de fer lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024.

C'est aussi à Paris que la chanteuse avait été contrainte de laisser ses fans français sur une mauvaise note : ses derniers concerts dans la capitale, initialement prévus en 2020, avaient été repoussés à quatre reprises, à cause de la pandémie du Covid-19 et en raison des problèmes de santé de l'artiste, avant d'être finalement annulés en même temps que les 42 dates d'une tournée européenne du Courage World Tour et une participation au festival des Vieilles Charrues.

L'organisation de concerts relève du miracle pour Céline Dion qui a traversé un véritable calvaire médical ces dernières années. L'artiste souffre d'un syndrome de la personne raide (Stiff-Person Syndrome) et l'a révélé publiquement en décembre 2022. Cette pathologie neurologique rare, qui touche environ une personne sur un million, se caractérise par une rigidité musculaire progressive et des spasmes violents, souvent déclenchés par des stimuli sonores ou émotionnels. Pour la star internationale, l'impact a été dévastateur, la maladie affectant non seulement sa mobilité, mais aussi ses cordes vocales, l'empêchant de contrôler sa voix.

Les signes d'une amélioration ont cependant été observés ces dernières années grâce à une prise en charge complète de l'artiste en partie dévoilée dans le documentaire "Je suis : Céline Dion" diffusé en 2024. Un protocole qui, couplé à de longs entraînements, avait permis à Céline Dion de livrer une interprétation poignante de "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf pour les JO 2024. Cette prestation, la dernière en date, avait prouvé au monde entier que la puissance vocale de la chanteuse était intacte.