Concerts de Céline Dion : la méthode pour obtenir des billets et les détails du show

Céline Dion a confirmé la tenue de 10 concerts à Paris, à partir du mois de septembre 2026, dans un message diffusé lundi 30 mars, jour de son 58ème anniversaire. Des détails sur l'accès à la billetterie ont été donnés et de nouvelles chansons promises.

Sommaire Dates et lieu des concerts

Billets pour Céline Dion

Céline Dion et Paris

Santé de Céline Dion L'essentiel Céline Dion a confirmé l'organisation de plusieurs concerts en France dans un message vidéo diffusé le lundi 30 mars vers 21h05 sur ses réseaux sociaux et sur France 2.

Ce sont bien dix concerts qui auront lieu tous les mercredis et samedis entre le 12 septembre et le 14 octobre 2026 à La Défense Arena à Paris. "Cette année, je vais avoir le plus beau cadeau de toute ma vie, rechanter à Paris à la rentrée, à partir du mois de septembre", a déclaré la chanteuse qui s'exprimée le soir de son 58ème anniversaire.

Les billets pour les concerts de Céline Dion seront en prévente à partir du mardi 7 avril. La prévente ne sera cependant accessible que par tirage au sort. Ceux qui souhaitent avoir une chance d'être sélectionné doivent se pré-inscrire depuis le site officiel de la chanteuse avant le jeudi 2 avril, à 19 heures. Une vente générale aura également lieu le vendredi 10 avril.

Céline Dion reviendra aussi avec de nouvelles chansons en français. Un premier single inédit écrit par Jean-Jacques Goldman sortira le 17 avril, marquant leurs retrouvailles artistiques pour la première fois depuis l’album Encore un soir en 2016. D’autres titres suivront, dont un signé Ycare, en vue d’un nouvel album attendu fin 2026 ou courant 2027, le premier depuis Courage en 2019.

"Je vais vraiment bien", a assuré Céline Dion au sujet de sa santé vacillante depuis quelques années. "Je me sens bien, je chante". Et de poursuivre : "Ces dernières années, il n y a pas eu une journée, où je n'ai pas senti votre amour. Même dans les moments les plus difficiles, vous étiez là. [...] Je me sens vraiment chanceuse de sentir votre support".

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08:46 - Trois sites mettront en vente les places de concert de Céline Dion Si les inscriptions aux préventes se font sur la plateforme AXS (elles sont accessibles depuis le site officiel de Céline Dion), les inscrits sélectionnés pour les préventes pourront être contactés par trois sites, les trois seuls à mettre en vente les places pour les concerts de la star québécoise : AXS donc, mais aussi Ticketmaster et Fnac Spectacles. Sur ces sites, les préventes débuteront le mardi 7 avril à 10 heures. Mais les sélectionnés pourront être prévenus jusqu'au 9 avril. 08:37 - Combien de places seront mises en vente pour chaque concert de Céline Dion ? La Défense Arena, plus grande salle de concert d'Europe, peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes, mais lors des concerts de Céline Dion 33 000 places sont mises en vente puisque toutes les places seront assises. Au total 330 000 places seront donc mises en vente pour les dix concerts. 08:29 - La majorité des billets seront vendus lors des préventes S'inscrire aux préventes permet de maximiser ses chances d'avoir un ou plusieurs billets pour les concerts de Céline Dion, car c'est lors de ces préventes que la majorité des billets seront mis en vente. Il y a aura bien des billets disponibles lors de la vente générale le vendredi 10 avril, mais en moins grand nombre. 08:21 - Comment savoir si on a été tiré au sort pour les préventes des concerts de Céline Dion ? Il y a plusieurs étapes avant d'espérer participer aux préventes des billets des concerts de Céline Dion. Il faut d'abord s'inscrire sur la plateforme AXS qui gèrent l'accès à la prévente, les inscriptions sont possibles depuis l'annonce de la chanteuse et jusqu'à 19 heures (heure française) ce jeudi 2 avril. Les personnes inscrites devront vérifier leur mail entre le 6 et le 9 avril, dates auxquelles elles pourront recevoir un mail leur indiquant qu'elles sont sélectionnées pour participer aux préventes qui débuteront le mardi 7 avril à 10 heures. Toutes celles n'ayant pas reçu de mail d'ici au 9 avril sauront que les préventes leur sont passées sous le nez. Elles seront cependant, selon AXS, placées sur liste d'attente et pourront être informées en cas de places disponibles. Elles auront aussi une dernière occasion de saisir des billets los de la vente générale le vendredi 10 avril à partir de 10 heures. 08:13 - L'inscription pour les préventes des billets de concerts de Céline Dion en cours La billetterie pour les concerts de Céline Dion n'est pas encore ouverte, mais l'inscription aux préventes l'est ! Depuis hier soir 21h15 et jusqu'à jeudi 2 avril à 19 heures, les inscriptions sont ouvertes pour ceux qui veulent avoir une chance de participer aux préventes à partir du mardi 7 avril. S'inscrire permet de participer à un tirage au sort après lequel les billets seront mis en prévente, mais sans garantie. Pour les déçus du tirage au sort une vente générale des billets est prévue le vendredi 10 avril à 10 heures. 30/03/26 - 23:55 - Chansons, scénographie.. Que sait-on des concerts de Céline Dion à Paris ? FIN DU DIRECT - Outre le début des inscriptions aux préventes, on apprend ce soir dans un communiqué que Willo Perron a assuré la scénographie des concerts de Céline Dion à Paris. Il s'agit du directeur artistique de la dernière tournée mondiale d'une certaine Beyoncé. Les concerts de Céline Dion à Paris mettront par ailleurs à l'honneur les "plus grands succès français et anglais" de la star québécoise, est-il précisé. 30/03/26 - 23:46 - Grosse affluence lundi soir sur le site d'inscription à la prévente des billets de concert pour Céline Dion Après la grande annonce, les fans ont afflué pour s'inscrire à la prévente des places de concerts pour Céline Dion. La connexion n'était pas toujours possible et un message indiquait aux malheureux de retenter leur chance plus tard. La date de fin d'inscription à la prévente, à savoir le jeudi 2 avril à 19h, était par ailleurs rappelée aux déçus. 30/03/26 - 23:34 - "I'm ready" : la salle de concert La Défense Arena annonce aussi le grand retour de Céline Dion Pour le plus grand bonheur des fans de Céline Dion, la salle de concert qui accueillera la star canadienne en septembre prochain, Paris La Défense Arena, a également publié sur ses réseaux sociaux une séquence dans laquelle la chanteuse annonce son retour, et ce, avec la classe qu'on lui connaît bien. 30/03/26 - 23:22 - L'affiche des concerts de Céline Dion dévoilée mardi matin Après les mystérieuses affiches qui semblaient annoncer le grand retour sur scène de Céline Dion, celui-ci est bel et bien confirmé. Et on apprend ce soir que la véritable affiche des concerts de Céline Dion à Paris sera révélée au grand jour demain matin, mardi 31 mars, dans la capitale française, mais également à New York, Los Angeles et de nombreuses grandes villes américaines et capitales européennes. 30/03/26 - 23:12 - La tour Eiffel se pare de rose et souhaite un joyeux anniversaire à Céline Dion Comme promis, le spectacle était aussi au rendez-vous sur le Champ de Mars ce lundi soir. Pour le grand retour de Céline Dion, à l'occasion de son anniversaire, la tour Eiffel elle-même a joué le jeu et s'est illuminée en rose scintillant avec un message de la chanteuse elle-même affiché sur son écran : "Paris, je suis prête. Céline Dion", pouvait-on lire. 30/03/26 - 23:05 - Pourra-t-on utiliser des anciens billets pour Céline Dion pour aller aux concerts à Paris en septembre ? De nombreux fans de Céline Dion ne se sont jamais fait rembourser leurs billets pour les concerts qui avaient été annulés notamment en 2020, au cas où la star reprenne un jour du service. Malheureusement, ces billets-là ne sont plus valables ni même échangeables avec des places pour les concerts parisiens de septembre prochain. À noter que légalement, les organisateurs des concerts annulés n'ont, dans tous les cas, pas le droit de conserver autant de temps les données informatiques des clients. 30/03/26 - 22:57 - Le raté de France 2, devancé par les réseaux sociaux L'annonce à venir de Céline Dion avait été révélée par surprise dimanche soir sur France 2. La chaîne publique affirmait dévoiler de manière inédite ce lundi, à 21h05, la grande nouvelle de la chanteuse québécoise. Mais... c'était sans compter la diffusion de son émission Mot de passe et d'une page de publicité. France 2 a finalement passé la vidéo de Céline Dion à 21h08, soit trois minutes après que la chanteuse canadienne a diffusé son message sur ses réseaux sociaux. 30/03/26 - 22:43 - Retrouvez la vidéo d'annonce de Céline Dion en français Après avoir publié sa vidéo en anglais sur ses réseaux sociaux, Céline Dion n'a pas manqué de diffuser la version française que nous vous proposons de (re)visionner sans plus attendre : 30/03/26 - 22:34 - Quels sont les prix des billets pour les concerts de Céline Dion ? À ce stade, les prix n'ont pas encore été dévoilés. Au Figaro, l'un des géants de la billetterie, AXS (AEG Presents), indique que les prix devraient toutefois être fixes et qu'ils seront les mêmes pour tous les acheteurs, qu'ils soient Américains, Français, Tunisiens ou Péruviens. 30/03/26 - 22:19 - Quels sont les cinq sites officiels sur lesquels on peut acheter sa place pour un concert de Céline Dion ? Attention aux arnaques. Seulement cinq sites pourront vendre des billes pour les concerts de Céline Dion. Il s'agit de : CélineDion.com, Paris La Défense Arena, AXS, Ticketmaster et FnacSpectacles. Il est par ailleurs conseillé de se rendre directement, via Google ou un autre moteur de recherche, sur ces sites et de ne surtout pas passer par des plateformes de Meta, comme Instagram ou Facebook. Les escrocs y font en effet preuve d'une grande créativité pour détourner les clics des bons sites et dérober argent, voire coordonnées bancaires des fans de Céline Dion. LIRE PLUS

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Céline Dion va faire son retour sur scène en France. Alors que la star québécoise fêtait ses 58 ans le 30 mars 2026, elle a confirmé l'organisation de 10 concerts à Paris en septembre. Céline Dion a publié une vidéo de quelques secondes en anglais et en français sur les réseaux sociaux, qui a aussi été diffusée sur France 2 vers 21h05.

Si le retour de Céline Dion est un événement, l'annonce de ses concerts l'a été tout autant, avec campagne d'affichage dans les rues de Paris, teasing dans les médias et sur les réseaux sociaux et même tour Eiffel illuminée.

Les concerts de Céline Dion à Paris ont été programmés à la Défense Arena, du 12 septembre au 14 octobre 2026. La star investira la scène à l'automne 2026, à raison de "deux concerts par semaine en septembre et en octobre" avait indiqué son entourage à la presse. Il s'agira des mercredis et des samedis. Céline Dion a choisi la plus grande salle d'Europe, La Défense Arena, et ses 40 000 places, qui devraient vite afficher complet.

Les préventes pour les concerts de Céline Dion débuteront le 7 avril 2026. Il est déjà possible de se préinscrire sur le site Paris.celinedion.com jusqu'au 2 avril 2026 à 19h. L'inscription se fait via Fair AXS. Si vous n'avez pas de compte AXS, vous devrez en créer un. Une fois l'inscription terminée, les fans éligibles (après contrôle minutieux pour détecter les bots et les trolls) seront sélectionnés.

Les billets en prévente pour les concerts de Céline Dion seront vendus uniquement via les plateformes officielles AXS, Ticketmaster et Fnac Spectacles. Une fois inscrit, vous serez contacté par l’un de ces trois partenaires afin de confirmer si vous avez été sélectionné pour accéder à la prévente. Tous les fans inscrits recevront un e-mail confirmant leur statut entre le 6 et le 9 avril.

Si vous n'êtes pas sélectionné pour la prévente, vous serez ajouté à la liste d'attente. Vous aurez une autre occasion d'acheter des billets lors de la mise en vente générale le 10 avril à 10h. Aucune inscription n'est requise lors de la mise en vente générale.

Ce n'est pas par hasard si Céline Dion a choisi la France pour faire son grand retour, six ans après ses derniers concerts. Paris est la ville de coeur de la star canadienne et la tour Eiffel est le symbole de ce lien entre l'artiste et la capitale française, de la première performance de Céline Dion à l'Olympia en 1984 à sa prestation sur la dame de fer lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024.

C'est aussi à Paris que la chanteuse avait été contrainte de laisser ses fans français sur une mauvaise note : ses derniers concerts dans la capitale, initialement prévus en 2020, avaient été repoussés à quatre reprises, à cause de la pandémie du Covid-19 et en raison des problèmes de santé de l'artiste, avant d'être finalement annulés en même temps que les 42 dates d'une tournée européenne du Courage World Tour et une participation au festival des Vieilles Charrues.

L'organisation de concerts relève du miracle pour Céline Dion qui a traversé un véritable calvaire médical ces dernières années. L'artiste souffre d'un syndrome de la personne raide (Stiff-Person Syndrome) et l'a révélé publiquement en décembre 2022. Cette pathologie neurologique rare, qui touche environ une personne sur un million, se caractérise par une rigidité musculaire progressive et des spasmes violents, souvent déclenchés par des stimuli sonores ou émotionnels. Pour la star internationale, l'impact a été dévastateur, la maladie affectant non seulement sa mobilité, mais aussi ses cordes vocales, l'empêchant de contrôler sa voix.

Les signes d'une amélioration ont cependant été observés ces dernières années grâce à une prise en charge complète de l'artiste en partie dévoilée dans le documentaire "Je suis : Céline Dion" diffusé en 2024. Un protocole qui, couplé à de longs entraînements, avait permis à Céline Dion de livrer une interprétation poignante de "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf pour les JO 2024. Cette prestation, la dernière en date, avait prouvé au monde entier que la puissance vocale de la chanteuse était intacte.