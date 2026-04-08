Concerts de Céline Dion : le conseil pour avoir un billet si on a raté les préventes

Les préventes pour les billets des concerts de Céline Dion ont débuté et se poursuivent jusqu'à jeudi, mais pour tous ceux qui n'ont pas été tiré au sort la billetterie ouvrira vendredi 10 avril à 10 heures. Les places seront limitées et la demande très forte, mais il y a quelques astuces pour maximiser ses chances.

Sommaire Dates et lieu des concerts

Billets pour Céline Dion

Céline Dion et Paris

Santé de Céline Dion L'essentiel Céline Dion se produira lors de 16 concerts dans la salle parisienne de La Défense Arena entre le 12 septembre et le 17 octobre 2026. La chanteuse et la société AEG ont ajouté six dates aux 10 concerts initialement prévus face à l'ampleur de la demande. Les spectacles auront lieu tous les mercredis, les vendredis et samedis.

Les billets pour les concerts de Céline Dion sont vendus lors de trois préventes. La prévente principale organisée par AXS a débuté le mardi 7 avril à 10 heures mais n'est accessible qu'aux personnes tirées au sort après une préinscription. Une prévente Visa se tient ce mercredi 8 avril à 10 et 17 heures, mais est réservée aux détenteurs d'une carte bancaire Visa Infinite, Premier ou Platinum. La dernière prévente organisée par La Défense Arena est prévue le jeudi 9 avril à 10 heures et ne sera accessible qu'aux personnes ayant reçu un mail de sélection le lundi 6 avril.

La vente générale, accessible à tout le monde, est prévue le vendredi 10 avril à 10 heures. La bataille sera rude, car la majorité des 528 000 places pour les concerts de Céline Dion vont être vendues lors des préventes.

Pour maximiser les chances d'acheter des billets pour Céline Dion, il est possible de tenter sa chances sur des sites moins fréquentés que Ticketmaster ou la Fnac Spectacle, à l'instar de Cultura, Leclerc ou Carrefour. Ces sites passent aussi par la billetterie Ticketmaster, mais permettent de se connecter avec plusieurs comptes et donc d'avoir plusieurs chances d'être bien placé en file d'attente et d'obtenir des places.

Les prix des billets des concerts de Céline Dion sont compris entre 89,50 euros pour les places les moins chères et 298,50 euros pour les plus onéreuses, hors pack VIP qui peuvent valoir bien plus chers.

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13:58 - Les préventes Visa pour les concerts de Céline Dion déjà épuisées ? Alors que la prévente pour les billets des concerts de Céline Dion sur le site Visa doit continuer avec une nouvelle vague d'accès autorisés aux détenteurs d'une carte Visa Premier ou Platinum, des doutes surviennent concernant la disponibilité des places. Visa a en effet envoyé un mail aux détenteurs d'une carte Infinite indiquant que tous les billets ont été vendus. après l'ouverture réservée aux propriétaires de carte Visa Infinite ce matin. Le site n'avait pas précisé s'il disposait de deux stocks distincts pour les deux sessions de vente, il est donc difficile de savoir si l'ensemble des billets de la prévente a été vendu ou si de nouveaux billets seront disponibles ce soir à partir de 17 heures via le lien fourni par myvisa.fr 12:45 - Les prix des places pour les concerts de Céline Dion Les prix des billets pour les concerts de Céline Dion sont compris entre 89,50€ et 298,50€ pour les places classiques. Voici le détail de le grille tarifaire pour chaque catégorie de places : Parterre Prestige : 298,50€

Parterre Diamant : 276,50€

Tribune Or : 232,50€

Catégorie 1 Parterre : 199,50€

Catégorie 2 Parterre : 133,50€

Catégorie Or gradin: 232,50€

Catégorie 1 gradin : 199,50€

Catégorie 2 gradin : 133,50€

Catégorie 3 gradin : 111,50€

Catégorie 4 gradin : 89,50€ A noter que des places plus onéreuses ont été vues par les personnes sélectionnées pour les préventes ce vendredi, notamment des places allant de plus de 300 à 1 100€. Selon la billetterie AXS ces tarifs ont été fixés par l'artiste et ses équipes et ne concernent qu'un petit nombre de places. Il y a en plus des billets VIP vendus par pack avec l'hôtel a des tarifs très élevés. 12:04 - Une astuce pour multiplier ses chances d'avoir des billets pour Céline Dion à la prévente générale La vente générale pour les billets des concerts de Céline Dion se tiendront sur les plateformes homologuées : AXS, Ticketmaster et la Fnac. Trois sites qui seront pris d'assaut ce vendredi 10 avril. Il est possible de se tourner vers d'autres sites moins fréquentés comme les billetterie de Cultura, de Leclerc ou de Carrefour. Toutes semblent assurées par les services de Ticketmaster, mais fonctionne avec un compte propre à chacune. Cela signifie qu'en vous connectant sur ces différentes plateformes, vous pouvez obtenir différentes places dans la file d'attente et multiplier vos chances d'être bien placé, donc d'avoir un accès rapide à la billetterie. 11:33 - Peu de billets vendus lors de la prévente générale ce vendredi ? Avec trois préventes organisées sur un ou plusieurs jours, un grand nombre des 528 000 places pour les concerts de Céline Dion vont être vendues avant la vente générale du vendredi 10 avril, peut-être même une majorité. Les organisateurs des concerts assurent qu'un quotas de places couvrant les 16 dates et toutes les catégories de places sont prévus pour chacune des ventes. Mais il n'y aura assurément pas de places pour tout le monde lors de la vente générale, c'est pourquoi il faudra être réactif. 11:05 - Deuxième jour de prévente pour les concerts de Céline Dion La prévente Visa pour les billets des concerts de Céline Dion a lieu ce mercredi 8 avril. Elle a débuté à 10 heures pour les détenteurs d'une carte bancaire Visa Infinite et ouvrira à 17 heures pour les propriétaires de cartes Visa Premier et Visa Platinum. Pour y accéder, il faut se connecter sur le site myvisa.fr pour obtenir un code unique et cliquer sur le lien redirigeant vers la billetterie officielle de AXS où il faudra renseigner le code obtenu pour accéder à la vente. Il est possible de choisir la date de concert de son choix et les places dans la limites des stocks disponibles. La demande est telle que ce matin le site myvisa.fr n'était plus accessible à 10h15. Si s'est mis à refonctionner, il fait preuve de lenteurs considérables.

En savoir plus

Céline Dion va faire son retour sur scène en France. Alors que la star québécoise fêtait ses 58 ans le 30 mars 2026, elle a confirmé l'organisation de 10 concerts à Paris en septembre. Céline Dion a publié une vidéo de quelques secondes en anglais et en français sur les réseaux sociaux, qui a aussi été diffusée sur France 2 vers 21h05.

Si le retour de Céline Dion est un événement, l'annonce de ses concerts l'a été tout autant, avec campagne d'affichage dans les rues de Paris, teasing dans les médias et sur les réseaux sociaux et même tour Eiffel illuminée.

Les concerts de Céline Dion à Paris ont été programmés à la Défense Arena, du 12 septembre au 17 octobre 2026. La star investira la scène à l'automne 2026, à raison de trois concerts par semaine organisé tous les mercredis, vendredis et samedis entre les deux dates. Céline Dion a choisi la plus grande salle d'Europe, La Défense Arena, et ses 40 000 places, qui devraient vite afficher complet. A noter que toutes les places devraient être assises lors des concerts de Céline Dion portant le nombre de places vendues par concert à 33 000. Au total, ce sont 528 000 places qui seront vendues pour les 16 concerts annoncés.

Les préventes pour les concerts de Céline Dion se tiennent entre le 7 avril et le 9 avril 2026, avant la vente générale qui a lieu le vendredi 10 avril à 10 heures. Il est conseillé de participer aux préventes pour maximiser ses chances d'avoir un billet, le nombre de places vendues lors de la vente générale étant moins conséquent. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les différentes préventes :

La prévente AXS du mardi 7 avril à 10h. Il fallait s'inscrire sur le site officiel de Céline Dion avant le jeudi 2 avril, 19 heures, pour espérer participer à la prévente. Après les inscriptions, un tirage au sort a eu lieu et les fans sélectionnés ont obtenu des codes d'accès et un lien vers la billetterie.

La prévente Visa du 8 avril à 10h et 17h. Cette prévente est réservée aux détenteurs d'une carte bancaire Visa Premier, Infinite ou Premium. Il faut se connecter au site Visa pour y participer.

La prévente de La Défense Arena du jeudi 9 avril à 10h. Les inscriptions à cette prévente devaient être ouverte jusqu'au 2 avril à 19 heures, mais ont fermé avec une journée d'avance en raison d'une trop fort demande. Ceux qui ont pu s'inscrire et ont été tirés au sort ont reçu un mail les informant de leur sélection et un autre avec les codes d'accès et le lien de la billetterie le 8 avril pour la vente du lendemain.

Ce n'est pas par hasard si Céline Dion a choisi la France pour faire son grand retour, six ans après ses derniers concerts. Paris est la ville de coeur de la star canadienne et la tour Eiffel est le symbole de ce lien entre l'artiste et la capitale française, de la première performance de Céline Dion à l'Olympia en 1984 à sa prestation sur la dame de fer lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024.

C'est aussi à Paris que la chanteuse avait été contrainte de laisser ses fans français sur une mauvaise note : ses derniers concerts dans la capitale, initialement prévus en 2020, avaient été repoussés à quatre reprises, à cause de la pandémie du Covid-19 et en raison des problèmes de santé de l'artiste, avant d'être finalement annulés en même temps que les 42 dates d'une tournée européenne du Courage World Tour et une participation au festival des Vieilles Charrues.

L'organisation de concerts relève du miracle pour Céline Dion qui a traversé un véritable calvaire médical ces dernières années. L'artiste souffre d'un syndrome de la personne raide (Stiff-Person Syndrome) et l'a révélé publiquement en décembre 2022. Cette pathologie neurologique rare, qui touche environ une personne sur un million, se caractérise par une rigidité musculaire progressive et des spasmes violents, souvent déclenchés par des stimuli sonores ou émotionnels. Pour la star internationale, l'impact a été dévastateur, la maladie affectant non seulement sa mobilité, mais aussi ses cordes vocales, l'empêchant de contrôler sa voix.

Les signes d'une amélioration ont cependant été observés ces dernières années grâce à une prise en charge complète de l'artiste en partie dévoilée dans le documentaire "Je suis : Céline Dion" diffusé en 2024. Un protocole qui, couplé à de longs entraînements, avait permis à Céline Dion de livrer une interprétation poignante de "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf pour les JO 2024. Cette prestation, la dernière en date, avait prouvé au monde entier que la puissance vocale de la chanteuse était intacte.