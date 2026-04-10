Concerts de Céline Dion : ultime chance d'avoir des billets ce vendredi ! Les astuces pour la vente générale

La vente générale des billets pour les concerts de Céline Dion a lieu ce vendredi 10 avril à 10 heures. C'est la dernière chance d'accéder à la billetterie officielle, mais la seule accessible à tous les fans après trois préventes. Voici tous les conseils à connaître pour tenter d'obtenir des places.

L'essentiel

Céline Dion se produira lors de 16 concerts dans la salle parisienne de La Défense Arena entre le 12 septembre et le 17 octobre 2026. Les spectacles auront lieu tous les mercredis, les vendredis et samedis.

Les billets pour les concerts de Céline Dion ont été vendus lors de trois préventes organisées entre le mardi 7 et le jeudi 9 avril, mais réservées aux personnes sélectionnées par mail. La vente générale est prévue ce vendredi 10 avril à 10 heures et est ouverte à tous.

La majorité des 528 000 places mises en vente pour les 16 concerts de Céline Dion ont été vendues lors des préventes. La bataille sera donc rude ce vendredi avec plus de demandes pour un nombre très limité de places.

Premier conseil pour maximiser les chances d'acheter des billets pour Céline Dion : tenter sa chances sur plusieurs billetteries. Les billets pour les concerts de la chanteuse canadienne sont vendus sur AXS, Ticketmaster et la Fnac, mais aussi sur les billetteries moins fréquentées de Cultura, Leclerc ou Carrefour. Ces plateformes fonctionnent avec Ticketmaster, mais avec des comptes distincts donc chaque billetterie permet d'avoir une place différente en liste d'attente à l'ouverture de la billetterie. Il est aussi possible de se créer plusieurs comptes sur une même billetterie.

Deuxième conseil : connecter vous en avance aux billetteries. Le placement en liste d'attente se fait aléatoirement, mais être connecté à la billetterie en avance vous assurent d'être devant toutes les personnes arrivées sur le site à 10h ou 10h01.

Les prix des billets des concerts de Céline Dion sont compris entre 89,50 euros pour les places les moins chères et 298,50 euros pour les plus onéreuses, hors pack VIP qui peuvent valoir bien plus chers. A noter qu'une tarification dynamique a été observées lors de certaines préventes faisant grimper certains prix jusqu'à 1 000€.

En direct

08:12 - Utiliser plusieurs écrans pour multiplier les connexions à la vente générale En ayant plusieurs écrans à disposition, par exemple un ordinateur connecté en Wi-Fi et un smartphone connecté au réseau mobile, il est possible de multiplier les connexions à la file d'attente via une même billetterie. En revanche, il est moins efficace de multiplier les connexions via un seul et même appareil et sur un même compte. 07:49 - Pour gagner du temps lors de la vente générale, créer des comptes sur les billetteries en amont Il est nécessaire d'avoir un compte pour commander des places sur une billetterie, quelle qu'elle soit. Il est donc conseiller de se créer un compte sur chaque billetterie que l'on compte utiliser pour participer à la vente générale : un compte sur Ticketmaster, un compte sur Fnac spectacle, un compte sur Cultura, un compte sur Carrefour, etc... Il est possible d'utiliser une seule adresse mail pour tous ces comptes, mais pensez à enregistrer vos identifiants pour ne pas les oublier. Il est aussi conseiller de pré-enregistrer ses données personnelles et bancaires à associer à vos compter pour gagner de précieuses secondes lors de l'achat des places. 07:28 - La dernière chance pour avoir des billets pour les concerts de Céline Dion, c'est aujourd'hui ! Ce vendredi 10 avril à partir des 10 heures, la vente générale pour les billets des concerts de Céline Dion débute pour tous les fans n'ayant pas encore obtenu de places malgré les trois préventes des deniers jours, faute de sélection ou de places disponibles à leur arrivée aux préventes. Les intéressés risquent de se compter par millions pour quelques dizaines de milliers de places.

En savoir plus

Céline Dion va faire son retour sur scène en France. Alors que la star québécoise fêtait ses 58 ans le 30 mars 2026, elle a confirmé l'organisation de 10 concerts à Paris en septembre. Céline Dion a publié une vidéo de quelques secondes en anglais et en français sur les réseaux sociaux, qui a aussi été diffusée sur France 2 vers 21h05.

Si le retour de Céline Dion est un événement, l'annonce de ses concerts l'a été tout autant, avec campagne d'affichage dans les rues de Paris, teasing dans les médias et sur les réseaux sociaux et même tour Eiffel illuminée.

Les concerts de Céline Dion à Paris ont été programmés à la Défense Arena, du 12 septembre au 17 octobre 2026. La star investira la scène à l'automne 2026, à raison de trois concerts par semaine organisé tous les mercredis, vendredis et samedis entre les deux dates. Céline Dion a choisi la plus grande salle d'Europe, La Défense Arena, et ses 40 000 places, qui devraient vite afficher complet. A noter que toutes les places devraient être assises lors des concerts de Céline Dion portant le nombre de places vendues par concert à 33 000. Au total, ce sont 528 000 places qui seront vendues pour les 16 concerts annoncés.

Les préventes pour les concerts de Céline Dion se tiennent entre le 7 avril et le 9 avril 2026, avant la vente générale qui a lieu le vendredi 10 avril à 10 heures. Il est conseillé de participer aux préventes pour maximiser ses chances d'avoir un billet, le nombre de places vendues lors de la vente générale étant moins conséquent. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les différentes préventes :

La prévente AXS du mardi 7 avril à 10h. Il fallait s'inscrire sur le site officiel de Céline Dion avant le jeudi 2 avril, 19 heures, pour espérer participer à la prévente. Après les inscriptions, un tirage au sort a eu lieu et les fans sélectionnés ont obtenu des codes d'accès et un lien vers la billetterie.

La prévente Visa du 8 avril à 10h et 17h. Cette prévente est réservée aux détenteurs d'une carte bancaire Visa Premier, Infinite ou Premium. Il faut se connecter au site Visa pour y participer.

La prévente de La Défense Arena du jeudi 9 avril à 10h. Les inscriptions à cette prévente devaient être ouverte jusqu'au 2 avril à 19 heures, mais ont fermé avec une journée d'avance en raison d'une trop fort demande. Ceux qui ont pu s'inscrire et ont été tirés au sort ont reçu un mail les informant de leur sélection et un autre avec les codes d'accès et le lien de la billetterie le 8 avril pour la vente du lendemain.

Ce n'est pas par hasard si Céline Dion a choisi la France pour faire son grand retour, six ans après ses derniers concerts. Paris est la ville de coeur de la star canadienne et la tour Eiffel est le symbole de ce lien entre l'artiste et la capitale française, de la première performance de Céline Dion à l'Olympia en 1984 à sa prestation sur la dame de fer lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024.

C'est aussi à Paris que la chanteuse avait été contrainte de laisser ses fans français sur une mauvaise note : ses derniers concerts dans la capitale, initialement prévus en 2020, avaient été repoussés à quatre reprises, à cause de la pandémie du Covid-19 et en raison des problèmes de santé de l'artiste, avant d'être finalement annulés en même temps que les 42 dates d'une tournée européenne du Courage World Tour et une participation au festival des Vieilles Charrues.

L'organisation de concerts relève du miracle pour Céline Dion qui a traversé un véritable calvaire médical ces dernières années. L'artiste souffre d'un syndrome de la personne raide (Stiff-Person Syndrome) et l'a révélé publiquement en décembre 2022. Cette pathologie neurologique rare, qui touche environ une personne sur un million, se caractérise par une rigidité musculaire progressive et des spasmes violents, souvent déclenchés par des stimuli sonores ou émotionnels. Pour la star internationale, l'impact a été dévastateur, la maladie affectant non seulement sa mobilité, mais aussi ses cordes vocales, l'empêchant de contrôler sa voix.

Les signes d'une amélioration ont cependant été observés ces dernières années grâce à une prise en charge complète de l'artiste en partie dévoilée dans le documentaire "Je suis : Céline Dion" diffusé en 2024. Un protocole qui, couplé à de longs entraînements, avait permis à Céline Dion de livrer une interprétation poignante de "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf pour les JO 2024. Cette prestation, la dernière en date, avait prouvé au monde entier que la puissance vocale de la chanteuse était intacte.