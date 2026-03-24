Shakira victime collatérale de la guerre en Iran

La chanteuse Shakira devait prochainement se produire au Moyen-Orient. Mais alors que la guerre en Iran semble partie pour durer, les concerts de la star colombienne ont été annulés.

Près d'un mois après le début de la guerre en Iran, les bombes continuent de pleuvoir, faisant de nombreuses victimes et d'importants dégâts matériels L'ONG américaine Human Rights Activists News Agency évoquait au 17 mars au moins 3 099 morts rien qu'en Iran, dont 1 351 civils parmi lesquels se trouvaient 207 enfants, tandis qu'au Liban le bilan s'élevait, selon le ministère de la Santé, à au moins 1 001 morts, dont 118 enfants le 19 mars.

Dans ce contexte de tensions extrêmes, plusieurs événements, notamment culturels, sont annulés dans un souci de sécurité. Parmi eux, le concert de Shakira initialement prévu le 1er avril à Doha, au Qatar. Dans le cadre de sa tournée mondiale, la star colombienne devait faire une escale, mais en raison de la "situation régionale", le concert de Shakira est reporté, a annoncé la plateforme officielle d'événements Qatar Calendar, comme le relève CNN.

Shakira également privée d'un festival à Abu Dhabi

Avec les Jonas Brothers, Shakira devait aussi se produire au festival de musique OFFLIMITS d'Abu Dhabi le 4 avril. Les organisateurs ont également annoncé ce mardi 24 mars que l'événement était repoussé à novembre. À cela, on peut aussi ajouter les concerts annulés du chanteur Josh Groban prévus à Dubaï et au Bahreïn dans les jours qui viennent.

Et le monde de la musique n'est pas le seul à pâtir de la situation géopolitique locale. Du côté de la Formule 1, pas moins de deux courses prévues en avril à Djeddah (Arabie saoudite) et au Bahreïn ont également été annulées. De même, le match de football prévu au Qatar, qui devait opposer les champions d'Europe et d'Amérique latine en titre, à savoir l'Espagne et l'Argentine, a aussi été annulé.