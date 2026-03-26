Hommage à Lionel Jospin en direct : de nombreuses personnalités et des obsèques publiques
Un hommage national est rendu à Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre décédé dimanche dernier à 88 ans, ce jeudi 26 mars. Il sera suivi d'une cérémonie publique d'obsèques.
-
Un hommage national est rendu à Lionel Jospin ce jeudi 26 mars. L'ancien Premier ministre, grande figure du parti socialiste ayant conduit l'union de la gauche au pouvoir, est décédé dimanche 22 mars à 88 ans.
- La cérémonie se tiendra à 11 heures dans la cour Sud du Dôme des Invalides. Le cercueil entrera dans la cour sur une marche funèbre puis suivront l'éloge funèbre du président Emmanuel Macron, la sonnerie "Aux Morts", une minute de silence et la Marseillaise. Cette commémoration sera diffusée sur France 2.
- Les obsèques de Lionel Jospin se dérouleront ensuite à 14h30 au cimetière du Montparnasse. Les funérailles seront ouvertes au public, plusieurs milliers de personnes sont alors attendues.
- De nombreuses personnalités politiques seront également présentes : le Premier ministre Sébastien Lecornu, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure ainsi que les anciens Premiers ministres PS Laurent Fabius, Edith Cresson, Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls. François Hollande, à la tête du PS quand Lionel Jospin était à Matignon, Martine Aubry, qui a été sa ministre du Travail, Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur et Pierre Moscovici, à l'époque chargé des Affaires européennes, devraient prendre la parole lors des obsèques.
09:28 - L'hommage national débute à 11 heures
Décédé dimanche 22 mars à 88 ans, Lionel Jospin a été une figure phare du PS et a marqué la politique française. Il a été premier secrétaire du PS de 1981 à 1988 et Premier ministre de cohabitation entre 1997 et 2002 sous Jacques Chirac. Lionel Jospin a également été candidat à deux reprises à l'élection présidentielle, en 1995 et en 2002. Ce jeudi 26 mars, un hommage national en son honneur est organisé aux Invalides à 11 heures. Le cercueil fera son entrée à 11h05 dans la cour. La cérémonie se déroulera dans la cour sud du Dôme, et non dans la cour d'honneur pavée, comme le veut la tradition, suite à des travaux. France 2 diffuse en direct l'hommage national et BFMTV bascule en édition spéciale dès 10h45, en direct de l'hôtel des Invalides.