Lionel Jospin : un hommage national et des obsèques publiques... Ce que l'on sait des funérailles

Les obsèques de Lionel Jospin, décédé le dimanche 22 mars, se tiendront ce jeudi lors d'une cérémonie publique au cimetière de Montparnasse après un hommage national prévu aux Invalides.

Pendant que les maires de France étaient élus et que le PS fêtait la victoire dans les deux plus grandes villes du pays, Lionel Jospin, grande figure du parti socialiste ayant conduit l'union de la gauche au pouvoir s'éteignait le dimanche 22 mars. La famille de l'ancien Premier ministre a attendu le lendemain du scrutin pour annoncer la mort de l'artisan de la gauche plurielle, et aussitôt les hommages se sont multipliés. Le plus grand sera toutefois rendu ce jeudi 26 mars lors d'un hommage national annoncé par Emmanuel Macron.

L'hommage national à Lionel Jospin se tiendra "à 11 heures aux Invalides" a fait savoir l'Elysée, sans donner d'avantage de détails. Le cercueil de l'ancien Premier ministre sera conduit dans la cour de l'Hôtel des Invalides pour que le président de la République prononce un discours à la mémoire du défunt et un éloge funèbre. La Marseillaise retentira également lors de la cérémonie.

Les derniers adieux auront cependant lieu dans l'après-midi du jeudi 26 mars lors des obsèques de Lionel Jospin. Sa famille a indiqué à l'AFP que l'homme politique sera inhumé au cimetière du Montparnasse à 14h30 après une cérémonie ouverte au public. Les personnes n'ayant pas pu assister à l'hommage national - qui sera certainement retransmis en direct - auront donc la possibilité d'honorer la mémoire de l'ancien Premier ministre aux obsèques. Les proches de Lionel Jospin n'ont cependant pas précisé le déroulé de la cérémonie.

Déjà un hommage rendu à l'Assemblée nationale

Lionel Jospin a reçu de nombreux hommages après l'annonce de son décès : des figures du Parti socialiste forcément, d'anciens Premiers ministres ayant salué un de leurs prédécesseurs, le chef de l'Etat naturellement, mais aussi des hommages plus sobres de forces politiques s'étant opposées aux idées de Lionel Jospin au cours de sa carrière, à l'instar des chefs de file du Rassemblement national.

Mardi 24 mars, ce sont toutes les forces politiques qui ont rendu un hommage commun à Lionel Jospin depuis les bancs de l'Assemblée nationale sur décision de la présidente de la chambre basse, Yaël Braun-Pivet. En ouverture de séance, cette dernière a salué la mémoire d'une "figure de la Ve République", "une éthique de conviction jointe à une intégrité à toute épreuve", "redoutable de justesse". "Notre Assemblée ressemble davantage à la France" grâce à Lionel Jospin a-t-elle poursuivi en soulignant l'engagement du socialiste pour la parité en politique. Et la présidente de l'hémicycle d'ajouter que l'ancien Premier ministre "savait que c'est ici, dans cet hémicycle, que bat le cœur de la démocratie et de l'intérêt général". Une minute de silence a ensuite été respectée par l'ensemble des députés présents.

Lors de cet hommage à l'Assemblée nationale, le président du groupe des élus socialistes s'est également exprimé pour honorer l'homme politique. "Lionel Jospin laisse à la France des lois, des progrès sociaux, un peu plus d'égalité et de justice. Lionel Jospin nous laisse un modèle d'intégrité politique, à chacune et à chacun d'entre nous, de le cultiver", a-t-il déclaré suscitant les applaudissements de tout l'hémicycle.