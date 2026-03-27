Gims devant un juge, pourquoi il pourrait être mis en examen rapidement

Le rappeur Gims va être présenté à un juge d'instruction et pourrait être mis en examen. Mercredi, il avait été arrêté alors qu'il passait la douane à l'aéroport Charles de Gaulle.

Sorti de sa garde à vue entamée mercredi 25 mars 2026, Gims va être présenté à un juge d’instruction, selon les informations du journal Le Parisien. En milieu de semaine, le rappeur de 39 ans a été arrêté alors qu'il venait d'atterrir à l'aéroport Charles-de-Gaulle, en région parisienne, d'après les informations d'Africa Intelligence.

Gandhi Djuna, de son vrai nom, a été interpellé à la douane de l'aéroport. Il a été placé en garde à vue dans la foulée afin d'être entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée, comme l'avait confirmé à Ouest-France le parquet national anticriminalité organisée (Pnaco). Désormais, le juge d’instruction peut décider d’une éventuelle mise en examen. L'artiste congolais avait d'abord été entendu dans le cadre d'une "commission rogatoire des juges d'instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Paris" pendant sa garde à vue cette semaine.

Un projet immobilier de luxe au cœur de l'enquête

Le nom de celui qui se faisait un temps appeler Maître Gims serait donc ressorti dans une enquête menée par les autorités françaises. L'enquête impliquerait un réseau de criminels financiers spécialisés dans le blanchiment de fonds. Selon le site spécialisé, les enquêteurs s’intéressent à un grand projet immobilier de luxe de 118 villas - Sunset Village Private Residences - promu par Gims à Marrakech, ville où il habite, et lancé en 2025.

Le réseau criminel pourrait impliquer "une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l’émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d’activités illégales et en dissimuler l’origine", explique Africa Intelligence. "Cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière" auraient déjà été "mis en cause", apprend-on.

Contacté par l'AFP, dont Le Figaro se fait l'écho, l'avocat de Gims, Me David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité faire de déclaration à ce stade. Le parquet national anticriminalité organisée (PNACO) est chargé de l'affaire dans laquelle le nom de celui qui a vendu le plus de disques en France en 2025 apparaît.