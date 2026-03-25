Gims en garde à vue : le rappeur interpellé à la sortie de l'avion, que sait-on de l'affaire ?

Le rappeur Gims a été arrêté ce mercredi 25 mars alors qu'il passait la douane à l'aéroport Charles de Gaulle. Son nom figure dans une affaire de blanchiment en bande organisée.

Gims placé en garde à vue. Selon les informations d'Africa Intelligence, le rappeur de 39 ans a été arrêté ce mercredi 25 mars 2026 alors qu'il venait d'atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle, en région parisienne. Gandhi Djuna, de son vrai nom, aurait été interpellé à la douane de l'aéroport. Il a été placé en garde à vue dans la foulée afin d'être entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée.

Selon les premières informations, le nom de celui qui se faisait un temps appeler Maître Gims serait ressorti dans une enquête menée par les autorités françaises. L'enquête impliquerait donc un réseau de criminels financiers spécialisés dans le blanchiment de fonds. L'artiste congolais serait entendu dans le cadre d'une "commission rogatoire des juges d'instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Paris".

Contacté par l'AFP, dont Le Figaro se fait l'écho, l'avocat de Gims, Me David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité faire de déclaration à ce stade. Le parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) serait chargé de l'affaire dans laquelle le nom de celui qui a vendu le plus de disques en France en 2025 apparaît.