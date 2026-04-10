De quoi est morte Loana ? Un décès d'origine "médicale ou toxique"... Ce que l'on sait à la date de ses obsèques

La mort de Loana, gagnante de Loft Story en 2011, a provoqué un large émoi dans le monde de la télévision et au-delà. Les causes du décès restent floues quinze jour après, alors que les obsèques ont été fixées ce vendredi.

Les causes de la mort de Loana Petrucciani, retrouvée sans vie dans son appartement de Nice le mercredi 25 mars 2026, restent encore floues quinze jours après le décès, alors que les obsèques de la star de télé-réalité ont été fixées ce vendredi 10 avril. Les derniers éléments de l'enquête et les conclusions de l'autopsie, rendues publiques ce mardi 31 mars, indiquent que Loana, âgée de 48 ans, aurait pu succomber à une "chute en arrière" chez elle. Une théorie confirmée par les conclusions des médecins qui soulignent "une plaie du cuir chevelu superficielle compatible avec une chute sur la hauteur du corps jusqu'au sol" ainsi que "des petites ecchymoses au niveau du dos, des lombaires et des fesses compatibles avec l'hypothèse d'une chute au sol", a rapporté le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, dans un communiqué.

Mais de quoi est vraiment morte Loana ? Les circonstances restent floues, mais la "présence de médicaments" repérée par les enquêteurs interroge l'état de la candidate de télé-réalité au moment de sa chute. Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques ont été ordonnées, mais les résultats de ces examens n'ont pas été communiqués. Le parquet estime toutefois en s'appuyant sur les conclusions des légistes que la mort de Loana "peut être d'origine médicale ou toxique". La quadragénaire aurait pu prendre des médicaments ou d'autres substances ayant altéré son état et entraîné une chute.

Une piste clairement écartée dans la mort de Loana

Si les causes de la mort de Loana ne sont pas encore arrêtées, une hypothèse a été définitivement écartée. L'idée d'un décès entrainé par l'intervention d'un tiers a été exclue par les médecins légistes. C'est déjà ce que les premiers éléments de l'enquête laissaient supposer, mais ces indications n'avaient pas empêché certains internautes d'émettre des hypothèses sur la responsabilité d'une autre personne dans la mort de Loana. Alors que des rumeurs sur une femme qui aurait été la conjointe de la gagnante du Loft Story durant les dernières mois de sa vie circulaient, certains évoquaient la possibilité que la femme en question ait joué un rôle dans le décès de l'ancienne star de télé-réalité.

Loana était morte depuis plusieurs jours au moment où son corps a été découvert, le mercredi 25 mars. C'est une intervention des pompiers et de la police justifiée par le signalement d'une "voisine" se plaignant d'une "forte odeur" venant de l'appartement de la lofteuse qui a permis la découverte. Selon Nice Matin, les pompiers ont dû passer par la fenêtre ouverte du troisième étage pour pénétrer dans l'appartement de Loana, qui "était en grand désordre" et "fermé à clé depuis l'intérieur", a confié une source policière au Parisien. Selon BFMTV, qui cite le procureur de Nice Damien Martinelli, les secours ont découvert le corps de la star de téléréalité, en état de "décomposition avancée".

Loana était morte depuis plusieurs jours lorsqu'elle a été trouvée

La candidate iconique de la première télé-réalité française serait morts au moins "12 jours" avant la découverture du corps selon sa mère, Violette, contactée par Paris Match le jeudi 26 mars. Plusieurs sources concordantes indiquent que le corps de Loana pourrait être resté là plusieurs semaines, derrière la porte de l'appartement. Un positionnement qui a d'ailleurs empêché les secours d'accéder par là", a assuré de son côté Nice-Matin. Le Parisien a écrit lui aussi que le décès de Loana pouvait même avoir eu lieu "plusieurs semaines" avant la macabre découverte.

Loana avait eu tendance à s'isoler dans les derniers mois de sa vie, plusieurs proches ne parvenaient plus à avoir de contact avec la gagnante du Loft Story. Je suis passé voir Loana avec sa maman il y a une quinzaine de jours et Loana n'ouvrait pas la porte. Il n'y avait que Titi (son chien) qui aboyait", a confié l'un de ses amis, Laurent Amar, à Nice-Matin. "Je suis revenu demander aux boutiques en bas de chez elle s'ils avaient vu Loana. Ils m'ont dit : 'Oui oui, on l'a vue, tout va bien, elle promène son chien tous les matins'. Mais apparemment, tout n'allait pas bien..."

Un autre proche de Loana, Jérémy Bellet, a également écrit sur Instagram que "depuis trois semaines", il n'avait "plus de nouvelles" lui non plus. "Au fond de moi, je savais que se tramait un drame." Même la mère de Loana, qui avait des nouvelles quotidiennes de sa fille jusqu'en décembre, a indiqué ne plus avoir eu de signe de vie de sa fille depuis le mois de février.

"Elle semblait 90 ans" : les derniers jours de Loana se précisent

Les jours qui ont vraisemblablement précédé la mort de Loana se sont précisés via une série de témoignages dans la presse. Refermée sur elle-même, la star aurait tout de même été aperçue ces derniers mois par un restaurateur tenant un kebab en bas de son immeuble. "Elle avait 48 ans, mais ces derniers temps, elle semblait 90 ans. Ça fait quelques mois qu’elle était fatiguée", a rapporté ce dernier à Nice Matin. Loana venait parfois se restaurer dans l'établissement ou utiliser son téléphone quand elle était à court de moyens.

Laurent Amar raconte encore au quotidien niçois avoir parlé à Loana par ce biais dans les dernières semaines. "Elle m’avait appelée en catastrophe avec le téléphone du kebab pour me dire 'Laurent, ça va très mal. Je n’ai plus de téléphone, j’ai plus d’argent'. Et elle avait oublié de me prévenir que son ancien numéro n’était plus joignable", a-t-il révélé. Surtout, les rares personnes qui ont croisé Loana ces derniers mois décrivent une femme à la dérive. "Elle mélangeait des alcools fort, souvent du Pastis ou du Ricard, avec des médicaments. C’était cigarette sur cigarette", a encore indiqué Laurent Amar dans Paris Match. "Elle faisait des insomnies, elle ne s’endormait que le matin voire l’après-midi. Elle se scarifiait les bras souvent." Lire l'article Loana : Loft Story, la maladie, la drogue, les agressions et les tentatives de suicide... Biographie d'une star torturée

Loana victime de la notoriété, de mauvaises rencontres et de traumatismes d'enfance

Loana Petrucciani, née le 30 août 1977 à Cannes, était l’une des rares du loft, avec Steevy Boulay, à rester médiatisée après l'émission. Dès sa sortie de la télé-réalité en 2001, elle avait été propulsée sur le devant de la scène. Elle avait créé sa société de production Loana International Production et multipliait les projets : sorti deux singles chez M6 Interactions, posé dans des magazines, publié son calendrier et créé sa propre ligne de vêtements en partenariat avec La Halle.

Gestionnaire, femme d’affaires, Loana réitérait l’expérience de la téléréalité en 2006 en participant à Sortez moi de là, je suis une célébrité sur TF1 et en présentant Les meilleurs moments de la téléréalité sur TF6. En 2017 encore, elle participait à la saison 9 des Anges à Miami, et animait Les interviews de Loana et Le Journal intime de Loana sur Non-Stop People. En 2018, elle sortait son livre "Si dure est la nuit, si tendre est la vie", avant de rejoindre le casting de la saison 4 de La villa des cœurs brisés. Mais les projets sont très rapidement ponctués de scandales et de dépressions.

Meurtrie dès l'enfance par un père violent et alcoolique, par des problèmes familiaux, Loana va prendre de plein fouet la notoriété et ses travers. Plusieurs fois hospitalisée depuis 2009, elle va cumuler les troubles psychiatriques, les addictions à la cocaïne et au GHB, les relations ponctuées de violences et une série d'agressions. Début 2024, visiblement diminuée, elle racontait sur le plateau de TPMP avoir été violée l'année précédente "pendant 10 heures" par un homme rencontré à Vence qui l'avait séquestrée chez lui. Une de ses dernières séquences télévisées qui fera à nouveau scandale.