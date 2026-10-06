Loana : de quoi est morte la star de Loft Story ? La cause du décès confirmée, sur fond "concentration toxique aiguë de médicaments sédatifs"

La mort de Loana, gagnante de Loft Story en 2001, avait provoqué un large émoi dans le monde de la télévision en mars dernier. Les causes du décès se confirment six mois après.

La mort de Loana continue de bouleverser ceux qui avaient suivi, en 2001, le sacre de la gagnante de la première saison de Loft Story. Le 25 mars dernier, Loana Petrucciani, 48 ans, avait été retrouvée sans vie dans son appartement de la rue Gounod, à Nice, après qu'une forte odeur eut alerté le concierge et des voisins. La porte étant verrouillée de l'intérieur, les pompiers avaient dû pénétrer par une fenêtre du troisième étage pour découvrir le corps, aux côtés de celui de son chien Titi, lui aussi décédé. Le logement, peu entretenu et en désordre, ainsi que l'état du corps, en état de "décomposition avancée", laissaient penser que le décès remontait déjà à plusieurs jours.

Les causes de la mort de Loana avaient d'abord été partiellement éclaircies par l'autopsie pratiquée le 30 mars, qui avait écarté l'intervention d'un tiers malgré les rumeurs malveillantes ayant circulé en ligne. Les légistes avaient relevé des blessures compatibles avec une chute, sans fracture ni signe de coup violent ou de strangulation, mais la cause exacte du décès restait à déterminer grâce à des analyses toxicologiques complémentaires. Six mois plus tard, le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a livré à Nice-Matin les conclusions de la synthèse médico-légale, évoquant un décès multifactoriel.

De quoi est morte Loana exactement ?

De quoi est morte Loana ? La réponse tient en une combinaison de facteurs, selon le parquet que le Parisien a pu interroger, et non en une cause isolée. Le décès serait lié à un terrain de consommation chronique de toxiques, alcool et stupéfiants, combiné à une "concentration toxique aiguë de médicaments sédatifs et à une défaillance métabolique médicale survenue sur un état de santé antérieur très précaire". Dans le journal, le procureur de la République de Nice confirme "un décès multifactoriel (…) sur un terrain de consommation chronique de toxiques (alcool, stupéfiants)". Cette addition d'éléments confirme la grande fragilité physique de l'ancienne star de télé-réalité, dont le parcours après Loft Story avait été marqué par la drogue, les violences et plusieurs tentatives de suicide.

Dans un communiqué publié dès le jeudi 26 mars, au lendemain de la découverte du corps de Loana, le procureur de Nice assurait que la justice privilégiait la piste d'une chute en arrière. "Les premières constatations confirmaient un décès remontant à plusieurs jours", pouvait-on lire. Le parquet de Nice mentionnait par ailleurs "la présence d'une plaie à l'arrière du crâne et d'ecchymoses en région lombaire" suggérant une "chute en arrière". Dès les premiers jours de l'enquête, il était précisé qu'"aucun élément ne permet d’envisager l’intervention d’un tiers en lien avec le décès". Alors que la piste d’un suicide demeurait, c'est plus vers un accident qui semble privilégié désormais par les enquêteurs.

Les circonstances exactes de la mort de Loana toujours pas établies

Reste que les circonstances exactes de la mort de Loana ne sont pas clairement établies. Selon les premiers éléments rapportés, les forces de l’ordre seraient intervenues en fin d’après-midi le 25 mars 2026, vers 18 ou 19 heures, à son domicile niçois, où le corps de la star a été découvert. Selon Nice Matin, les pompiers ont dû passer par la fenêtre ouverte du troisième étage pour pénétrer dans l’appartement de Loana, qui "était en grand désordre" et "fermé à clé depuis l'intérieur", confiait une source policière au Parisien. Le Parisien indiquait que c'est une voisine "inquiète" qui avait donné l'alerte en fin d'après-midi. Selon la mère de Loana, contactée par Paris Match à l'époque, sa fille serait décédée au moins "12 jours" avant la découverte de son corps.

"Plusieurs sources concordantes indiquaient également que le corps de Loana pourrait être resté là plusieurs semaines, derrière la porte de l'appartement. Un positionnement qui a d'ailleurs empêché les secours d'accéder par là", assurait de son côté Nice-Matin. Le Parisien écrivait lui aussi que le décès de Loana pouvait même avoir eu lieu "plusieurs semaines" auparavant. Paris Match rapportait pour sa part "qu’une une forte odeur provenant de l'appartement avait été décelée" et que des médicaments avaient aussi été trouvés par les pompiers et la police.

La mort de Loana avait aussi été évoquée sur le plateau de Tout beau tout neuf sur M6, nouvelle version de Touche pas à mon poste où Loana avait fait plusieurs apparitions remarquées ces dernières années. Le journaliste TV Gilles Verdez y rapportait que se sont les voisins de Loana, apparemment sans nouvelle d'elle depuis plusieurs jours, qui avaient alerté la police. Cyril Hanouna avait lui aussi évoqué un "problème d'odeur" au domicile de la star. Voir les images Loana : vie de star, coups durs et drame final, retour sur la vie tourmentée de l'icône de Loft Story

Loana ne donnait pas ou que très peu de nouvelles dans les derniers mois de sa vie. En retrait des médias, elle avait peu de contact avec ses proches avant sa mort, si l'on en croit leurs déclarations. "Je suis passé voir Loana avec sa maman il y a une quinzaine de jours et Loana n’ouvrait pas la porte. Il n’y avait que Titi (son chien) qui aboyait", a confié l'un de ses amis, Laurent Amar, à Nice-Matin en mars dernier. "Je suis revenu demander aux boutiques en bas de chez elle s’ils avaient vu Loana. Ils m’ont dit : 'Oui oui, on l’a vue, tout va bien, elle promène son chien tous les matins'. Mais apparemment, tout n’allait pas bien..." Jérémy Bellet avait également écrit sur Instagram que "depuis trois semaines", il n'avait "plus de nouvelles" lui non plus. "Au fond de moi, je savais que se tramait un drame."

"Elle semblait 90 ans" : les derniers jours de Loana

Les jours qui ont vraisemblablement précédé la mort de Loana ont aussi fait l'objet d'une série de témoignages dans la presse. Refermée sur elle-même, la star avait tout de même été aperçue par un restaurateur tenant un kebab en bas de son immeuble quelques semaines avant son décès. "Elle avait 48 ans, mais ces derniers temps, elle semblait 90 ans. Ça fait quelques mois qu’elle était fatiguée", rapportait ce dernier à Nice Matin. Loana venait parfois se restaurer dans l'établissement ou utiliser son téléphone quand elle était à court de moyens.

Laurent Amar racontait encore au quotidien niçois avoir parlé à Loana par ce biais dans les dernières semaines. "Elle m’avait appelée en catastrophe avec le téléphone du kebab pour me dire 'Laurent, ça va très mal. Je n’ai plus de téléphone, j’ai plus d’argent'. Et elle avait oublié de me prévenir que son ancien numéro n’était plus joignable", révélait-il. Surtout, les rares personnes qui ont croisé Loana à la fin de sa vie décrivaient une femme à la dérive. "Elle mélangeait des alcools fort, souvent du Pastis ou du Ricard, avec des médicaments. C’était cigarette sur cigarette", indiquait encore Laurent Amar dans Paris Match. "Elle faisait des insomnies, elle ne s’endormait que le matin voire l’après-midi. Elle se scarifiait les bras souvent."

L'annonce de la mort de Loana avait suscité une vive émotion, des hommages s'étant multipliés jusqu'aux obsèques du 10 avril 2026, en la cathédrale Sainte-Réparate de Nice. Née le 30 août 1977 à Cannes, elle avait été révélée au grand public lors de la première saison de Loft Story, et propulsée sur le devant de la scène dès le lancement du programme sur M6 en 2001, en devenant l’une des figures les plus marquantes de l’émission, notamment grâce à sa spontanéité, son charisme et sa relation très médiatisée avec Jean-Edouard, autre participant du loft. Cette célébrité soudaine avait fait d’elle une pionnière de la téléréalité en France, même si cette exposition ne s’était pas traduite par une carrière stable et pérenne par la suite.

Loana victime de la notoriété, de mauvaises rencontres et de traumatismes d'enfance

Loana Petrucciani, était l’une des rares du loft, avec Steevy Boulay, à rester médiatisée après l'émission. Dès sa sortie, elle crée sa société de production Loana International Production et multiplie les projets. Elle sort deux singles chez M6 Interactions. Le premier, "Comme je t’aime", se vend à 200 000 exemplaires. Elle pose aussi dans des magazines, publie son calendrier et crée sa propre ligne de vêtements en partenariat avec La Halle. Son autobiographie, "Elle m’appelait Miette", est un best-seller qui s’arrache à 140 000 exemplaires. Gestionnaire, femme d’affaires, Loana réitère l’expérience de la téléréalité en 2006 en participant à Sortez moi de là, je suis une célébrité sur TF1. Sur TF6, elle anime aussi Les meilleurs moments de la téléréalité et multiplie les projets comme celui d'une eau de parfum, baptisée tout simplement "Loana".

Loana restera ainsi très liée à l'univers de la téléréalité. En 2017 encore, elle participe à la saison 9 des Anges à Miami, et anime Les interviews de Loana et Le Journal intime de Loana sur Non-Stop People. On a également pu la retrouver comme candidate de Fort Boyard. En 2018, elle sort son livre "Si dure est la nuit, si tendre est la vie", avant de rejoindre le casting de la saison 4 de La villa des cœurs brisés. Mais les projets sont très rapidement ponctués de scandales et de dépressions.

Meurtrie dès l'enfance par un père violent et alcoolique, par des problèmes familiaux, Loana va prendre de plein fouet la notoriété et ses travers. Plusieurs fois hospitalisée depuis 2009, elle va cumuler les troubles psychiatriques, les addictions à la cocaïne et au GHB, les relations ponctuées de violences et une série d'agressions. Début 2024, visiblement diminuée, elle racontait sur le plateau de TPMP avoir été violée l'année précédente "pendant 10 heures" par un homme rencontré à Vence qui l'avait séquestrée chez lui. Une de ses dernières séquences télévisées qui fera à nouveau scandale.

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