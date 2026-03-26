Loana : de quoi est morte la star de Loft Story ? Les causes du décès semblent se préciser

Loana Petrucciani, dite Loana, est morte. Son corps a été retrouvé chez elle ce mercredi. Les causes du décès sont au centre d'une enquête, mais la présence de médicaments a été révélée dans la soirée.

Loana Petrucciani, révélée au grand public grâce à la première saison de Loft Story, est décédée à l’âge de 48 ans, a-t-on appris ce mercredi 25 mars 2026, en fin de journée. L’ancienne figure emblématique de la téléréalité a été retrouvée sans vie à son domicile de Nice selon Paris Match, qui a été le premier à rapporter son décès. Devenue célèbre dès le lancement de l’émission sur M6 en 2001, Loana s’était imposée comme l’un des visages marquants du programme, notamment en raison de sa spontanéité, de son charisme et de sa relation très médiatisée avec Jean-Edouard, un autre occupant du loft. Cette notoriété fulgurante avait fait d’elle une pionnière du genre en France, sans toutefois que ce succès lui offre une carrière stable et durable dans les années suivantes.

La cause de la mort de Loana est encore mystérieuse. Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes du décès. Selon les premiers éléments rapportés, les forces de l’ordre seraient intervenues en fin d’après-midi, vers 18 ou 19 heures ce mercredi, à son domicile niçois, où le corps de la star aurait été découvert. Selon Nice Matin, les pompiers ont dû passer par la fenêtre ouverte du troisième étage pour pénétrer dans l’appartement de Loana, qui "était en grand désordre".

Le journal local a eu la confirmation que la mort de Loana "remonterait à plusieurs jours" auprès du procureur de Nice Damien Martinelli. Une information que livre aussi Le Parisien, qui écrit que le décès pourrait même avoir eu lieu il y a "plusieurs semaines". Paris Match rapporte également "qu’une une forte odeur provenant de l'appartement avait été décelée". Des médicaments ont aussi été trouvés par les pompiers et la police selon les dernières informations.

Les voisin alertés par un "problème d'odeur" chez Loana

La mort de Loana a aussi été évoquée sur le plateau de Tout beau tout neuf sur M6 hier soir, nouvelle version de Touche pas à mon poste où Loana avait fait plusieurs apparitions remarquées ces dernières années. Le journaliste TV Gilles Verdez y a rapporté que se sont les voisins de Loana, apparemment sans nouvelle d'elle depuis plusieurs jours, qui avaient alerté la police. Cyril Hanouna a lui aussi évoqué un "problème d'odeur" au domicile de la star. Voir les images Loana, une vie faite de paillettes, d'inquiétudes et de drames

Loana Petrucciani, née le 30 août 1977 à Cannes, était l’une des rares du loft, avec Steevy Boulay, à rester médiatisée après l'émission. Dès sa sortie, elle crée sa société de production Loana International Production et multiplie les projets. Elle sort deux singles chez M6 Interactions. Le premier, "Comme je t’aime", se vend à 200 000 exemplaires. Elle pose aussi dans des magazines, publie son calendrier et crée sa propre ligne de vêtements en partenariat avec La Halle. Son autobiographie, "Elle m’appelait Miette", est un best-seller qui s’arrache à 140 000 exemplaires. Gestionnaire, femme d’affaires, Loana réitère l’expérience de la téléréalité en 2006 en participant à Sortez moi de là, je suis une célébrité sur TF1. Sur TF6, elle anime aussi Les meilleurs moments de la téléréalité et multiplie les projets comme celui d'une eau de parfum, baptisée tout simplement "Loana".

Loana restera ainsi très liée à l'univers de la téléréalité. En 2017 encore, elle participe à la saison 9 des Anges à Miami, et anime Les interviews de Loana et Le Journal intime de Loana sur Non-Stop People. On a également pu la retrouver comme candidate de Fort Boyard. En 2018, elle sort son livre "Si dure est la nuit, si tendre est la vie", avant de rejoindre le casting de la saison 4 de La villa des cœurs brisés.

Loana victime de la notoriété, de mauvaises rencontres et de traumatismes d'enfance

Mais les projets sont très rapidement ponctués de scandales et de dépressions. En 2012, Loana doit stopper l’enregistrement des Anges de la Téléréalité, mais conserve un rôle de chroniqueuse en plateau sur la chaîne NRJ12. Si la jeune femme est frappée de plein fouet par la notoriété, son parcours a aussi été marqué par de grandes difficultés personnelles remontant à l'enfance, des traumatismes liés notamment la violence et à l’alcoolisme de son père, comme elle racontera dans ses différentes confessions.

Loana aura en effet eu une jeunesse difficile. Après que son père ait abandonné le domicile familial, elle vivra seule auprès de sa mère Violette et de son frère. À l’adolescence, sa mère sera subitement hospitalisée. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Loana sera contrainte d’arrêter ses études et intégrera le monde de la nuit. Gogo-danseuse dans des clubs et des cabarets de la région niçoise, elle vivra des périodes de hauts très courts, suivies de longues phases de souffrance.

Après être sortie du Loft, Loana révèle avoir placé sa fille à la DDASS après sa naissance, ne pouvant l'élever. Pendant ce temps, ses histoires d'amour tumultueuses avec des petits-amis violents s'affichent dans la presse à scandale. Trop vulnérable, elle va alimenter la chronique people pour ses problèmes familiaux ou les soubresauts de son mal-être profond. La descente aux enfers de Loana va s'accélérer en 2008 après la rencontre d'un "mauvais compagnon" surnommé Raph, qui l'aurait réduite sous son emprise et initiée à la cocaïne. Selon son témoignage, cet homme lui avait notamment confisqué son portable, mais n'hésitait pas non plus à la frapper ou à vider son compte bancaire.

Loana plusieurs fois hospitalisée depuis 2009

En 2009, Loana est découverte inanimée par une amie à son domicile parisien de l'époque, dans le XVIe arrondissement. Elle est "inconsciente, habillée dans sa baignoire, avec des ecchymoses sous les yeux", rapporte alors Le Parisien. Hospitalisée à l'hôpital Percy de Clamart, elle va d'abord évoquer deux hommes venus régler un différend avec elle, avant d'assurer ne plus se souvenir d'avoir été agressée. Une "dispute" avec son petit ami quelques jours auparavant sera tout juste mentionnée.

Tentatives de suicide (en 2012 et 2014 notamment), grave accident de voiture (2015), crise de démence (2020), disputes violentes avec son nouveau compagnon Fred Cauvin, et prise de poids due aux antidépresseurs plongeront ensuite progressivement Loana dans une déchéance l’empêchant toujours plus de surnager. Loana avait encore été hospitalisée le 22 février 2021, à Hyères, près de Toulouse, après une overdose au GHB, aussi appelée "drogue du viol". L'information avait été confirmée sur le plateau de Touche pas à mon poste par Guillaume Genton, chroniqueur et producteur, qui préparait un documentaire consacré à la gagnante de Loft Story saison 1.

Loana avait été retrouvée dans sa chambre, "dans un état lamentable". "Emmenée aux urgences à 9h du matin" à Hyères selon le chroniqueur, la candidate de téléréalité se trouvait "dans un état grave", mais pouvait "encore parler" au moment de sa prise en charge. Un transfert dans un hôpital psychiatrique était aussi évoqué.

Pour Loana, des problèmes de drogue persistants

Loana, qui a annoncé en 2020 être bipolaire, n'a jamais caché souffrir d'addictions à la drogue et à plusieurs autres substances. Des problèmes qui ne remontaient pas à l'époque de Loft Story, comme cela a pu être suggéré par le passé, mais à bien plus tard selon elle. "J'avais trente ans quand je suis tombée dedans", avait-elle confirmé dans Touche pas à mon poste, estimant avoir fait les frais d'une "mauvaise rencontre". Elle a notamment pu confier qu'elle consommait particulièrement de la cocaïne : "Dès 10 heures du matin, je prenais deux traits. C'était devenu ma nourriture principale…", confiait-elle. "Comme quelqu'un qui est alcoolique et qui boit son verre d'alcool au matin au réveil, moi je prenais de la drogue le matin au réveil. (...) On tombe dedans comme on tombe dans l'alcool (...) Je suis tombée dans l'alcool, je suis tombée dans la drogue, je voulais oublier... Je voulais oublier ma vie".

Quelques jours avant son hospitalisation de 2021, l'ancienne candidate de téléréalité avait assuré qu'elle avait arrêté de consommer de la cocaïne. Guillaume Genton confirmera que Loana en avait fini avec cette dogue, mais qu'il avait vu sur le tournage de son documentaire "qu'elle était tout le temps avec une bouteille d'une célèbre boisson et que dès qu'elle en buvait, elle changeait d'état", supposant qu'elle diluait cette boisson avec du GHB liquide.

Le récit d'un viol et des alertes récentes sur la santé de Loana

De nouveaux incidents graves avaient été rapportés en 2024. En février, de retour sur le plateau de TPMP, Loana raconte elle-même en détail, et photos de son visage tuméfié à l'appui, avoir été victime d'un viol à Vence, en septembre 2023. Alors qu'elle promenait son chien tard dans la soirée, elle aurait rencontré son agresseur présumé, qui l'aurait invitée à boire un verre à son domicile. Selon Loana, ce dernier l'aurait par la suite séquestrée et aurait abusé d'elle "pendant 10 heures". En plus du sensationnalisme, la séquence provoquera un scandale, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ayant été par la suite accusés d'un manque d'empathie voire de moqueries envers leur invitée, visiblement amorphe et souffrant d'un lourd problème d'élocution lors de sa prise de parole.

En avril 2024, Loana rapportera avoir été victime d'une violente agression, à Nice cette fois. Enfermée chez elle dans des circonstances encore troubles, sans blessure apparente et tenant des propos incohérents, l’ancienne star de téléréalité sera secourue par les pompiers et la police, avant d'être admise au CHU de Nice. La justice ouvrira une enquête pour agression et séquestration. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, elle sera de nouveau agressée par trois individus dans le hall de son immeuble. Une agression qui cette fois aboutira bien à la condamnation, en août 2024, de deux hommes et une femme âgés de 21 à 42 ans pour vol avec violence, escroquerie et recel de bien provenant du vol.

Télé 7 Jours évoquait aussi pendant l'été 2024 que Loana avait subi un "grave traumatisme crânien suite à un malaise sur la voie publique" plusieurs mois auparavant, en début d'année, et qu'elle avait ensuite été hospitalisée. Le magazine TV citait Eryl Prayer, l'un des meilleurs amis de Loana, qui expliquait qu'après cet accident, elle était suivie dans une clinique psychiatrique pour traiter sa bipolarité. "A chaque fois qu'elle quitte l'unité de soins, elle rechute dans les mois qui suivent", avait-il regretté.