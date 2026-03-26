Loana : de quoi est morte la star ? Une "plaie à l'arrière du crâne" rapportée, les causes se précisent

De quoi est morte Loana ? Selon les premiers éléments, Loana Petrucciani, découverte sans vie chez elle ce mercredi, aurait pu succomber à une "chute". Les causes de la mort se précisent, une "plaie à l'arrière du crâne" ayant été constatée.

Quelles sont les causes de la mort de Loana ? C’est l’interrogation qui prévaut en ce jeudi 26 mars 2026, au lendemain de la découverte du corps sans vie de Loana Petrucciani à son domicile. Révélée au grand public lors de la première saison de Loft Story, l’ancienne star de la téléréalité était âgée de 48 ans. Propulsée sur le devant de la scène dès le lancement du programme sur M6 en 2001, elle était devenue l’une des figures les plus marquantes de l’émission, notamment grâce à sa spontanéité, son charisme et sa relation très médiatisée avec Jean-Edouard, autre participant du loft. Cette célébrité soudaine avait fait d’elle une pionnière de la téléréalité en France, même si cette exposition ne s’était pas traduite par une carrière stable et pérenne par la suite.

Les circonstances exactes de la mort de Loana demeurent pour l’instant inconnues. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur la cause du décès. Des analyses "toxicologiques et anatomopathologiques" ont également été demandées pour identifier précisément de quoi est morte la star et déterminer d’éventuels facteurs aggravants, rapporte RTL. Selon le média, des experts de l’identité judiciaire, un médecin légiste ainsi qu’un magistrat du parquet se sont rendus sur les lieux.

D'après un communiqué du procureur de Nice publié ce jeudi 26 mars, la justice privilégie en effet à ce stade la piste d'une chute en arrière. "Les premières constatations confirmaient un décès remontant à plusieurs jours", peut-on lire. Le parquet de Nice mentionne "la présence d'une plaie à l'arrière du crâne et d'ecchymoses en région lombaire" suggérant une "chute en arrière". Pour l'heure, "aucun élément ne permet d’envisager l’intervention d’un tiers en lien avec le décès", précise le communiqué. La piste d’un suicide ou d’un accident semble donc privilégiée pour l’heure par les enquêteurs. Désormais, l'appartement de l'ex-star de télé-réalité a été placé sous scellés.

Les voisin alertés par un "problème d'odeur" chez Loana

Selon les premiers éléments rapportés, les forces de l’ordre seraient intervenues en fin d’après-midi, vers 18 ou 19 heures ce mercredi, à son domicile niçois, où le corps de la star aurait été découvert. Selon Nice Matin, les pompiers ont dû passer par la fenêtre ouverte du troisième étage pour pénétrer dans l’appartement de Loana, qui "était en grand désordre" et "fermé à clé depuis l'intérieur", confie une source policière au Parisien. Selon BFMTV, qui cite le procureur de Nice Damien Martinelli, les secours ont découvert le corps de la star de téléréalité, en état de "décomposition avancée". Le Parisien que c'est une voisine "inquiète" qui a donné l'alerte en fin d'après-midi.

"Plusieurs sources concordantes indiquent que le corps pourrait être resté là plusieurs semaines, derrière la porte de l'appartement. Un positionnement qui a d'ailleurs empêché les secours d'accéder par là", assure de son côté Nice-Matin. Le Parisien écrit lui aussi que le décès de Loana pourrait même avoir eu lieu il y a "plusieurs semaines". Paris Match rapporte également "qu’une une forte odeur provenant de l'appartement avait été décelée" et que des médicaments ont aussi été trouvés par les pompiers et la police.

La mort de Loana a aussi été évoquée sur le plateau de Tout beau tout neuf sur M6 mercredi soir, nouvelle version de Touche pas à mon poste où Loana avait fait plusieurs apparitions remarquées ces dernières années. Le journaliste TV Gilles Verdez y a rapporté que se sont les voisins de Loana, apparemment sans nouvelle d'elle depuis plusieurs jours, qui avaient alerté la police. Cyril Hanouna a lui aussi évoqué un "problème d'odeur" au domicile de la star. Voir les images Loana : ses coups d'éclat et ses coups durs, retour sur la vie tourmentée de la star

Loana ne donnait pas ou que très peu de nouvelles ces dernier temps. En retrait des médias depuis plusieurs mois, elle avait peu de contact avec ses proches avant sa mort, si l'on en croit leurs déclarations. "Je suis passé voir Loana avec sa maman il y a une quinzaine de jours et Loana n’ouvrait pas la porte. Il n’y avait que Titi (son chien) qui aboyait", a confié l'un de ses amis, Laurent Amar, à Nice-Matin. "Je suis revenu demander aux boutiques en bas de chez elle s’ils avaient vu Loana. Ils m’ont dit : 'Oui oui, on l’a vue, tout va bien, elle promène son chien tous les matins'. Mais apparemment, tout n’allait pas bien..." Jérémy Bellet a également écrit sur Instagram que "depuis trois semaines", il n'avait "plus de nouvelles" lui non plus. "Au fond de moi, je savais que se tramait un drame."

"Elle semblait 90 ans" : les derniers jours de Loana se précisent

Les jours qui ont vraisemblablement précédé la mort de Loana commencent ainsi à se préciser via une série de témoignages dans la presse. Refermée sur elle-même, la star aurait tout de même été aperçue ces derniers mois par un restaurateur tenant un kebab en bas de son immeuble. "Elle avait 48 ans, mais ces derniers temps, elle semblait 90 ans. Ça fait quelques mois qu’elle était fatiguée", rapporte ce dernier à Nice Matin. Loana venait parfois se restaurer dans l'établissement ou utiliser son téléphone quand elle était à court de moyens.

Laurent Amar raconte encore au quotidien niçois avoir parlé à Loana par ce biais dans les dernières semaines. "Elle m’avait appelée en catastrophe avec le téléphone du kebab pour me dire 'Laurent, ça va très mal. Je n’ai plus de téléphone, j’ai plus d’argent'. Et elle avait oublié de me prévenir que son ancien numéro n’était plus joignable", révèle-t-il. Surtout, les rares personnes qui ont croisé Loana décrivent une femme à la dérive. "Elle mélangeait des alcools fort, souvent du Pastis ou du Ricard, avec des médicaments. C’était cigarette sur cigarette", indique encore Laurent Amar dans Paris Match. "Elle faisait des insomnies, elle ne s’endormait que le matin voire l’après-midi. Elle se scarifiait les bras souvent." Lire l'article Loana : Loft Story, la maladie, la drogue, les agressions et les tentatives de suicide... Biographie d'une star torturée

Loana Petrucciani, née le 30 août 1977 à Cannes, était l’une des rares du loft, avec Steevy Boulay, à rester médiatisée après l'émission. Dès sa sortie, elle crée sa société de production Loana International Production et multiplie les projets. Elle sort deux singles chez M6 Interactions. Le premier, "Comme je t’aime", se vend à 200 000 exemplaires. Elle pose aussi dans des magazines, publie son calendrier et crée sa propre ligne de vêtements en partenariat avec La Halle. Son autobiographie, "Elle m’appelait Miette", est un best-seller qui s’arrache à 140 000 exemplaires. Gestionnaire, femme d’affaires, Loana réitère l’expérience de la téléréalité en 2006 en participant à Sortez moi de là, je suis une célébrité sur TF1. Sur TF6, elle anime aussi Les meilleurs moments de la téléréalité et multiplie les projets comme celui d'une eau de parfum, baptisée tout simplement "Loana".

Loana victime de la notoriété, de mauvaises rencontres et de traumatismes d'enfance

Loana restera ainsi très liée à l'univers de la téléréalité. En 2017 encore, elle participe à la saison 9 des Anges à Miami, et anime Les interviews de Loana et Le Journal intime de Loana sur Non-Stop People. On a également pu la retrouver comme candidate de Fort Boyard. En 2018, elle sort son livre "Si dure est la nuit, si tendre est la vie", avant de rejoindre le casting de la saison 4 de La villa des cœurs brisés. Mais les projets sont très rapidement ponctués de scandales et de dépressions.

Meurtrie dès l'enfance par un père violent et alcoolique, par des problèmes familiaux, Loana va prendre de plein fouet la notoriété et ses travers. Plusieurs fois hospitalisée depuis 2009, elle va cumuler les troubles psychiatriques, les addictions à la cocaïne et au GHB, les relations ponctuées de violences et une série d'agressions. Début 2024, visiblement diminuée, elle racontait sur le plateau de TPMP avoir été violée l'année précédente "pendant 10 heures" par un homme rencontré à Vence qui l'avait séquestrée chez lui. Une de ses dernières séquences télévisées qui fera à nouveau scandale.