Décès de Loana : de quoi est morte l'ex-star de la téléréalité ? Une enquête de police ouverte

Loana, Loana Petrucciani de son nom complet, est décédée. Elle a été retrouvée morte chez elle, révèle Paris Match ce mercredi 25 mars. Elle était âgée de 48ans. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les causes du décès.

Loana Petrucciani, révélée en 2001 par l’émission Loft Story au début des années 2000, est décédée à l’âge de 48 ans. Elle a été retrouvée morte à son domicile à Nice, rapporte Paris Match ce mercredi 25 mars 2026. Devenue célèbre grâce à son charme, sa spontanéité et sa relation médiatisée avec Jean-Edouard dans l’émission dès son lancement en 2001, Loana était rapidement devenue une figure marquante de la téléréalité française. Cependant, elle n’était jamais parvenue à transformer cette notoriété soudaine en carrière durable. L’article de Match évoque ainsi la fin tragique d’une "étoile filante" de la téléréalité, sans en dire plus sur les causes du décès à ce stade.

Les forces de l’ordre auraient été appelées aux alentours de 18 ou 19 heures ce mercredi au domicile de Loana, dans le centre-ville de la capitale des Alpes-Maritimes. C'est là qu'ils auraient découvert le corps sans vie de la star de téléréalité, indiquent plusieurs médias dont Le Parisien. Le journal, qui cite le parquet de Nice, ajoute qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de son décès.

Les voisin alertés par un "problème d'odeur" chez Loana

Selon Nice Matin, les pompiers ont dû passer par la fenêtre ouverte du troisième étage pour pénétrer dans l’appartement de Loana, qui "était en grand désordre". Le journal local a eu la confirmation que le décès "remonterait à plusieurs jours" auprès du procureur de Nice. Sur le plateau de Tout beau tout neuf sur M6 quelques minutes plus tôt, Gilles Verdez avait rapporté que se sont les voisins de Loana, apparemment sans nouvelle d'elle depuis plusieurs jours, qui avaient alerté la police. Quelques minutes plus tard, Cyril Hanouna a lui-même évoqué un "problème d'odeur", chez Loana.

Loana Petrucciani, née le 30 août 1977 à Cannes, était l’une des rares du loft, avec Steevy Boulay, à rester médiatisée après l'émission. Dès sa sortie, elle crée sa société de production Loana International Production et multiplie les projets. Elle sort deux singles chez M6 Interactions, le premier "Comme je t’aime" se vend à 200 000 exemplaires. Elle pose aussi dans des magazines, publie son calendrier et crée sa propre ligne de vêtements en partenariat avec La Halle. Son autobiographie, "Elle m’appelait Miette", est un best-seller qui s’arrache à 140 000 exemplaires. Gestionnaire, femme d’affaires, Loana réitère l’expérience de la téléréalité en 2006 en participant à Sortez moi de là, je suis une célébrité sur TF1. Sur TF6, elle anime aussi Les meilleurs moments de la téléréalité et multiplie les projets comme celui d'une eau de parfum, baptisé tout simplement "Loana".

Loana restera ainsi très liée à l'univers de la téléréalité. En 2017 encore, elle participe à la saison 9 des Anges à Miami, et anime Les interviews de Loana et Le Journal intime de Loana sur Non-Stop People. On a également pu la retrouver comme candidate de Fort Boyard. En 2018, sort son livre "Si dure est la nuit, si tendre est la vie" avant de rejoindre le casting de la saison 4 de La villa des cœurs brisés.

Loana victime de la notoriété, de mauvaises rencontres et de traumatismes d'enfance

Mais les projets sont très rapidement ponctués de scandales et de dépressions. En 2012, Loana doit stopper l’enregistrement des Anges de la Téléréalité, mais conserve un rôle de chroniqueuse en plateau sur la chaîne NRJ12. Si la jeune femme est frappée de plein fouet par la notoriété, son parcours a aussi été marqué par de grandes difficultés personnelles remontant à l'enfance, des traumatismes liés notamment la violence et à l’alcoolisme de son père, comme elle racontera dans ses différentes confessions. Voir les images Loana, une vie faite de paillettes, d'inquiétudes et de drames

Loana aura en effet eu une jeunesse difficile. Après que son père ait abandonné le domicile familial, elle vivra seule auprès de sa mère Violette et de son frère. À l’adolescence, sa mère sera subitement hospitalisée. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Loana sera contrainte d’arrêter ses études et intégrera le monde de la nuit. Gogo-danseuse dans des clubs et des cabarets de la région niçoise, elle vivra des périodes de hauts très courts suivies de longues phases de souffrance.

Après être sortie du Loft, Loana révèle avoir placé sa fille à la DDASS après sa naissance, ne pouvant l'élever. Pendant ce temps, ses histoires d'amour tumultueuses avec des petits-amis violents s'affichent dans la presse people. Trop vulnérable, elle va alimenter la chronique people pour ses problèmes familiaux ou les soubresauts de son mal-être profond. La descente aux enfers de Loana va s'accélérer en 2008 après la rencontre d'un "mauvais compagnon" surnommé Raph qui l'aurait réduite sous son emprise et initiée à la cocaïne. Selon son témoignage, cet homme lui avait notamment confisqué son portable, mais n'hésitait pas non plus à la frapper ou à vider son compte bancaire.

Loana hospitalisée en février 2021

Tentatives de suicide et prise de poids due aux antidépresseurs plongeront progressivement Loana dans une déchéance l’empêchant de travailler correctement. Loana avait notamment été hospitalisée le 22 février 2021, à Hyères, près de Toulouse, après une overdose au GHB, aussi appelée "drogue du viol". L'information avait alors été rapportée dans un premier temps par le média StarMag, avant d'être confirmée sur le plateau de Touche pas à mon poste par Guillaume Genton, chroniqueur et producteur, qui préparait un documentaire consacré à la gagnante de Loft Story saison 1.

Loana avait été retrouvée dans sa chambre, "dans un état lamentable". "Emmenée aux urgences à 9h du matin", à Hyères, selon le chroniqueur, la candidate de téléréalité se trouvait "dans un état grave", mais pouvait "encore parler" au moment de sa prise en charge. Un transfert dans un hôpital psychiatrique était évoqué.

Pour Loana, des problèmes de drogue persistants

Loana n'a jamais caché souffrir d'addictions à la drogue et à plusieurs autres substances. Des problèmes d'addiction qui ne remontaient pas à l'époque de Loft Story, comme cela a pu être suggéré par le passé, mais à bien plus tard selon elle. "J'avais trente ans quand je suis tombée dedans", avait-elle confirmé dans Touche pas à mon poste, estimant avoir fait les frais d'une "mauvaise rencontre". Elle a notamment pu confier qu'elle consommait particulièrement de la cocaïne : "Dès 10 heures du matin, je prenais deux traits. C'était devenu ma nourriture principale…", confiait-elle. "Comme quelqu'un qui est alcoolique et qui boit son verre d'alcool au matin au réveil, moi je prenais de la drogue le matin au réveil. (...) On tombe dedans comme on tombe dans l'alcool (...) Je suis tombée dans l'alcool, je suis tombée dans la drogue, je voulais oublier... Je voulais oublier ma vie".

Quelques jours avant son hospitalisation de 2021, l'ancienne candidate de téléréalité avait révélé qu'elle avait arrêté de consommer de la cocaïne. Guillaume Genton confirmera que Loana en avait fini avec cette dogue, mais qu'il avait vu sur le tournage de son documentaire "qu'elle était tout le temps avec une bouteille d'une célèbre boisson et que dès qu'elle en buvait, elle changeait d'état", supposant qu'elle diluait cette boisson avec du GHB liquide.

Le récit d'un viol et des alertes récentes sur la santé de Loana

De nouveaux incidents graves avaient été rapportés en 2024. En février, de retour sur le plateau de TPMP, Loana raconte elle-même en détail, et photos de son visage tuméfié à l'appui, avoir été victime d'un viol à Vence, en septembre 2023. Alors qu'elle promenait son chien tard dans la soirée, elle aurait rencontré son agresseur présumé, qui l'aurait invitée à boire un verre à son domicile. Selon Loana, ce dernier l'aurait par la suite séquestrée et aurait abusé d'elle "pendant 10 heures". En plus du sensationnalisme, la séquence provoquera un scandale, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ayant été par la suite accusés d'un manque d'empathie voire de moqueries envers leur invitée, visiblement amorphe et souffrant d'un lourd problème d'élocution lors de sa prise de parole.

En avril 2024, Loana rapportera avoir été victime d'une violente agression, à Nice cette fois. Enfermée chez elle dans des circonstances encore troubles, sans blessure apparente et tenant des propos incohérents, l’ancienne star de téléréalité sera secourue par les pompiers et la police, avant d'être admise à l’hôpital de Nice. La justice ouvrira une enquête pour agression et séquestration. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, elle sera de nouveau agressée par trois individus dans le hall de son immeuble. Une agression qui cette fois aboutira bien à la condamnation, en août 2024, de deux hommes et une femme âgés de 21 à 42 ans pour vol avec violence, escroquerie et recel de bien provenant du vol.

Télé 7 Jours évoquait aussi pendant l'été 2024 que Loana avait subi un "grave traumatisme crânien suite à un malaise sur la voie publique" plusieurs mois auparavant, en début d'année, et qu'elle avait ensuite été hospitalisée. Le magazine TV citait Eryl Prayer, l'un des meilleurs amis de Loana, qui expliquait qu'après cet accident, elle était suivie dans une clinique psychiatrique pour traiter sa bipolarité. "A chaque fois qu'elle quitte l'unité de soins, elle rechute dans les mois qui suivent", avait-il regretté.