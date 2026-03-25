Affaire Jean Imbert : pourquoi Alexandra Rosenfeld porte plainte ? Un "coup de tête" et un nez en sang évoqué

L'ex-miss France, Alexandra Rosenfeld, a porté plainte contre le chef étoilé Jean Imbert, qu'elle accuse de lui avoir asséné un coup de tête en 2013.

C'est la troisième plainte qui est déposée contre le chef Jean Imbert. Dans l'émission Complément d'enquête diffusée ce jeudi 26 mars 2026 et consacrée aux nouvelles stars de la cuisine, l'ancienne miss France, Alexandra Rosenfeld, révèle avoir déposé une plainte en février 2026 contre son ancien compagnon. Celle qui a été en couple entre 2013 et 2014 avec le célèbre chef étoilé l'accuse de violences physiques et psychologiques.

Alexandra Rosenfeld est la troisième femme à accuser Jean Imbert de violences, après une ex-compagne et l'ancienne actrice Lila Salet. Aux équipes de Complément d'enquête, l'ancienne miss France explique que le chef étoilé lui a fracturé le nez en octobre 2013, alors qu'ils tournaient une émission de cuisine Recettes de fous, diffusée par M6. Assistante du troisième vainqueur de Top Chef dans cette émission, qui consistait à faire relever à Jean Imbert un défi lancé par les internautes, Alexandra Rosenfeld explique avoir été frappée peu avant le début du tournage le 13 octobre 2013.

Le témoignage édifiant d'Alexandra Rosenfeld

Alors que les caméras étaient encore éteintes en plateau, Alexandra Rosenfeld explique avoir reçu un courriel de son ex et père de sa fille de 3 ans qui évoquait alors un souci de garde d'enfant. Un message qui aurait fait entrer Jean Imbert dans un état de fureur. Le chef étoilé aurait alors insulté Alexandra Rosenfeld avant de l'attraper par le bras et de lui asséner un coup de tête. Face à la caméra de Complément d'enquête l'ex-miss France se remémore alors : "Je porte la main à mon nez, je vois du sang. Je commence à crier, je suis horrifiée."

La scène aurait pu s'arrêter là, mais on apprend que, sur ordre de la production, la maquilleuse aurait simplement été dépêchée pour cacher la blessure de l'animatrice afin que celle-ci puisse assurer le tournage. "Pour moi, c'était inhumain, mais qu'est-ce que je pouvais faire ? J'étais juste une maquilleuse", confie celle qui a été retrouvée par les équipes de Complément d'enquête. Et Alexandra Rosenfeld de confirmer : "On me fait faire l'émission comme si ça n'avait jamais existé. Ça m'a traumatisée presque plus que le coup lui-même." Le lendemain, les radio confirmeront bien une "fracture des os propres du nez". Questionné par Elle sur cet événement, le chef Jean Imbert avait expliqué en avril 2025 qu'à l'époque, Alexandra Rosenfeld lui faisait également subir des violences, tout en regrettant "profondément les conséquences pour elle".