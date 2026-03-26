Mindy : la fille de Loana placée à la DDASS, la première trahison des médias contre la star

La fille de Loana ne s'est jamais exposée médiatiquement. Sa mère voulait qu'elle soit préservée, mais les médias ont dévoilé son existence et rompu la discrétion à laquelle elle était attachée.

L'histoire de Loana, dont la mort est un choc brutal, restera à jamais celle de l'ascension médiatiques fulgurante d'une jeune femme qui a été abimée par tant d'exposition, de sollicitations et de peopolisation. Avant les addictions et les drames de santé, la première grande blessure de la star du Loft a un nom : Mindy, sa fille. Un secret de jeunesse qui est devenu, par la force des tabloïds, la première grande trahison médiatique subie par la jeune femme.

En 2001, lorsqu'elle entre dans le célèbre Loft de M6, des millions de téléspectateurs tombent sous le charme de cette jeune femme sincère aux multiples failles. Ce que le public ignore alors, c'est que Loana cache une fêlure profonde. À seulement 20 ans, en 1998, elle a donné naissance à une petite fille, Mindy.

Seule, sans ressources et en situation de grande précarité, la jeune maman prend alors la décision la plus difficile de sa vie : confier son enfant à la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales (DDASS). "Ce n'était pas un enfant désiré, c'était un enfant accidentel. Quand j'ai appris que j'attendais un enfant, j'étais à quatre mois et demi de grossesse. Je voulais avorter mais quand j'ai vu l'échographie avec ses pieds et ses mains, j'ai su que je ne pouvais pas", avait-elle raconté dans un documentaire diffusé sur C8 en mars 2021. "Je n'avais pas assez d'argent pour l'élever", regrettait-elle.

Dans son livre Loana Petrucciani, Sexisme Story, Loana avait aussi raconté que le père de sa fille Mindy était le "meilleur ami" de de son compagnon de l'époque. Ce dernier avait obtenu la garde de l'enfant quelques années après, lorsqu'il avait été mis au courant. L'homme lui avait accordé un droite de visite, mais Loana avait préféré rester en retrait de la vie de sa fille. "Je suis restée complètement bornée sur le fait que je n'avais pas le droit. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû le faire et enclencher quelque chose. Après, les années sont passées. [...] Je savais qu'il avait rencontré une femme, que c'était une bonne belle-mère. Ils avaient créé une vraie famille autour d'elle. Je me suis dit, peut-être par manque de courage, je ne vais pas frapper à la porte", disait-elle.

En 2019, elle disait sur son compte Instagram au sujet de sa fille Mindy : Elle souhaite vivre une vie normale, calme et sereine. Je respecte son souhait, je le comprends et c'est pour cela que je ne l'évoque jamais et non pas parce que je renie notre histoire".

Une trahison des médias sur sa fille Mindy

Loana racontera des années après l'émission de M6 comment elle avait été très affectée par un fait survenu pendant l'émission. Elle parlera d'une "trahison" survenue alors qu'elle était encore enfermée dans l'émission, coupée du monde. Un magazine people avait exhumé l'existence de l'enfant et avait révélé que la candidate avait "abandonné" sa fille. Ce faut le premier grand coup de poignard des médias pour elle. À sa sortie, couronnée de succès, Loana découvrait que son jardin secret avait été piétiné.

Pour Loana, cela a marqué le début d'une méfiance éternelle envers le système médiatique qui l'a créée tout en l'exposant ainsi. L'histoire de Mindy ne s'est malheureusement pas terminée par des retrouvailles émouvantes. Malgré des tentatives de rapprochement, au fil des années, le dialogue est resté quasi inexistant. Mindy, devenue mère à son tour en 2017, a choisi de mener une vie discrète en province, loin du tumulte qui a emporté sa mère. Jusqu'au bout, cette "première trahison" sera restée la plaie ouverte de la vie de Loana : celle d'une maternité volée par la précarité, puis exposée sans pudeur par ceux qui l'avaient portée aux nues.