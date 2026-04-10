Mindy : pourquoi la fille de Loana, placée à la DDASS, n'avait jamais renoué avec sa mère

Mindy, la fille de Loana, s'est rendue aux obsèques de sa mère ce vendredi 10 avril 2026, accompagnée de sa propre fille Maelysse. Les deux femmes n'avaient pourtant jamais renoué le contact.

Les obsèques de Loana, organisées ce vendredi 10 avril 2026, à la cathédrale de Nice, ont donné lieu à une surprise. Contre toute attente et alors que l'espoir de la voir s'était évanoui chez ses proches, Mindy, la fille de Loana, s'est finalement rendue à la cérémonie pour rendre hommage à sa mère défunte. Elle était accompagnée de sa propre fille Maelysse, la petite-fille de Loana, âgée de 9 ans.

Mindy et Maelysse étaient cachées sous un large parapluie noir au moment d'aborder la cathédrale Sainte Réparate et presque aucune image n'a filtré malgré les nombreuses photos prises lors de l'événement. Plusieurs titres ont publié prudemment des images où on peut voir les deux membres de la famille de Loana de dos.

Selon la presse people, Loana n'avait pas réussi à renouer avec sa fille avant sa mort. Celle-ci avait très tôt été placée puis séparée de sa mère. Mindy n'avait par ailleurs pas indiqué aux proches de Loana qu'elle se rendrait aux obsèques. La fille de Loana sera, avant les addictions et les drames de santé, la première grande blessure de la star du Loft. Un secret de jeunesse qui est devenu, par la force des tabloïds, la première grande trahison médiatique subie par la jeune femme.

En 2001, lorsqu'elle entre dans le célèbre Loft de M6, des millions de téléspectateurs tombent sous le charme de cette jeune femme sincère aux multiples failles. Ce que le public ignore alors, c'est que Loana cache une fêlure profonde. À seulement 20 ans, en 1998, elle a en effet donné naissance à une petite fille, Mindy.

Le placement de sa fille Mindy à la DDASS, un traumatisme pour Loana

Seule, sans ressources et en situation de grande précarité, la jeune maman prend alors la décision la plus difficile de sa vie : confier son enfant à la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales (DDASS). "Ce n'était pas un enfant désiré, c'était un enfant accidentel. Quand j'ai appris que j'attendais un enfant, j'étais à quatre mois et demi de grossesse. Je voulais avorter mais quand j'ai vu l'échographie avec ses pieds et ses mains, j'ai su que je ne pouvais pas", avait-elle raconté dans un documentaire diffusé sur C8 en mars 2021. "Je n'avais pas assez d'argent pour l'élever", regrettait-elle.

Dans son livre Loana Petrucciani, Sexisme Story, Loana avait aussi raconté que le père de sa fille Mindy était le "meilleur ami" de son compagnon de l'époque. Ce dernier avait obtenu la garde de l'enfant quelques années après, lorsqu'il avait été mis au courant du placement de la fillette. L'homme lui avait accordé un droite de visite, mais Loana avait préféré rester en retrait de la vie de sa fille.

"Je suis restée complètement bornée sur le fait que je n'avais pas le droit. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû le faire et enclencher quelque chose. Après, les années sont passées. [...] Je savais qu'il avait rencontré une femme, que c'était une bonne belle-mère. Ils avaient créé une vraie famille autour d'elle. Je me suis dit, peut-être par manque de courage, je ne vais pas frapper à la porte", disait-elle.

Loana et Mindy : l'histoire de retrouvailles impossibles entre une mère et sa fille

"Au casting du Loft, je n'ai pas dit que j'avais un enfant à charge, parce que je n'en avais pas. Elle était à la DDASS. Pour moi, elle était protégée, nourrie... Beaucoup plus que ce que j'aurais pu lui donner", avait-elle par ailleurs déclaré rn novembre 2024 dans Face à Hanouna. "Malgré tout, je ne l'ai pas laissée de côté. Je savais qu'elle était avec une famille d'accueil. Je préférais pleurer dans mon coin que la perturber [...] Elle était très bien, je le sais parce qu'à l'époque, j'avais rencontré sa famille d'accueil qui était formidable. Après, elle a grandi avec son père. Je ne pouvais pas débarquer dix ans après comme si de rien n'était. Même son père m'a dit : 'Elle a une vie, elle a son collège'. Je ne sais pas comment j'ai fait mais j'ai essayé de faire au mieux."

Pendant plusieurs années, Loana dira avoir tenté sans succès de reprendre contact. "Elle m'a dit : 'Pour l'instant, je ne suis pas prête'. Elle a mon numéro de téléphone, j'ai le sien, je ne veux pas l'embêter. Elle sait que ma porte est ouverte si elle a le moindre souci. Je serai là jusqu'à la fin de mes jours", avait-elle confié sur C8. Une démarche démentie par Mindy elle-même dans une interview au magazine Closer en juin 2016, la seule qu'elle ait jamais accordée.

"Je n'ai vraiment pas apprécié le fait que Loana dise ne plus pouvoir me contacter, car elle n'avait pas mes coordonnées. C'est faux ! Elle les a toujours eues. Les choses se déroulent toujours ainsi. Après un échange de deux, trois messages, elle s'enferme dans un long silence. Il lui arrive de ne plus me répondre des années durant. Si elle désire tant me parler, je suis là. Ma porte n'est pas fermée", avait alors lâché celle était encore lycéenne.

En 2019, Loana concluait sur son compte Instagram au sujet de sa fille Mindy : Elle souhaite vivre une vie normale, calme et sereine. Je respecte son souhait, je le comprends et c'est pour cela que je ne l'évoque jamais et non pas parce que je renie notre histoire".

Une trahison des médias sur sa fille Mindy

L'existence de la fille de Loana et son placement seront révélés dans la presse alors qu'elle était dans le loft en 2001. Un magazine people avait exhumé l'existence de l'enfant et avait révélé que la candidate avait "abandonné" sa fille. Ce fut le premier grand coup de poignard des médias pour elle. À sa sortie, couronnée de succès, Loana découvrait que son jardin secret avait été piétiné. Elle parlera d'une "trahison" survenue alors qu'elle était encore enfermée dans l'émission, coupée du monde.

Pour Loana, cela a marqué le début d'une méfiance éternelle envers le système médiatique qui l'a créée tout en l'exposant ainsi. L'histoire de Mindy ne s'est malheureusement pas terminée par des retrouvailles émouvantes. Malgré des tentatives de rapprochement, au fil des années, le dialogue est resté quasi inexistant. Mindy, devenue mère à son tour en 2017, a choisi de mener une vie discrète en province, loin du tumulte qui a emporté sa mère. Jusqu'au bout, cette "première trahison" sera restée la plaie ouverte de la vie de Loana : celle d'une maternité volée par la précarité, puis exposée sans pudeur par ceux qui l'avaient portée aux nues.