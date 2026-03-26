Gérald, le frère de Loana, restait dans l'ombre : ce que l'on sait de lui

Si la trajectoire de Loana a été marquée par une exposition permanente, son frère cadet Gérald a fait le choix inverse, celui d'une vie anonyme et protégée.

Loana et son frère Gérald ont partagé les mêmes premières années difficiles, marquées par la figure d'un père violent, comme Loana l'avait décrit avec douleur dans son autobiographie Elle m'appelait Miette (Éditions Fayard, 2001). Cependant, la séparation de leurs parents a provoqué une rupture géographique et affective entre les deux enfants.

Alors que Loana restait avec sa mère à Antibes, Gérard a été élevé principalement par leur père. Cette séparation précoce a créé une distance que le temps et la célébrité n'ont jamais vraiment permis de combler, selon ce qu'elle racontait dans son livre.

Contrairement à d'autres membres de familles de stars, Gérald a toujours refusé d'apparaître sur les plateaux de télévision. Selon les informations de Gala, le frère de Loana a construit sa vie loin de la Côte d'Azur et du tumulte parisien. Les sources proches de la famille décrivent un homme qui a cherché à se protéger de la démesure médiatique qui a entouré sa sœur dès 2001. Ce retrait n'était pas nécessairement le signe d'un désamour, mais plutôt une stratégie de survie personnelle face au "tourbillon Loana".

Entre Loana et son frère Gérald, des rapports jamais totalement rompus

Leurs relations ont souvent été qualifiées de "complexes" et parfois d'"inexistantes" par la presse people au fil des années. Pourtant, dans de rares confidences, notamment pour Paris Match en 2011, Loana évoquait son frère avec une certaine nostalgie, regrettant de ne pas être plus proche de lui.

Gérald n'est jamais intervenu publiquement, même lors des multiples hospitalisations de sa sœur. Un silence qui, pour beaucoup, témoignait d'une volonté de ne pas interférer dans la vie de Loana, ou de rester le plus possible discret. Aujourd'hui, avec la mort de la star, Gérard reste ce témoin silencieux d'une enfance difficile, emportant avec lui une part de la vérité intime de la famille Petrucciani.

Le frère de Loana a été mentionné par Alexia Laroche-Joubert, qui a lancé l'émission Loft Story, suite à l'annonce de sa disparition : "Je pense bien sûr à sa maman, Violette, à sa fille, à son frère et aux lofteurs qui ont fait partie de cette aventure. N'oublions jamais que derrière son image se cachait une femme sensible et extrêmement intelligente", a-t-elle écrit ses réseaux.