Euromillions : résultat du tirage du vendredi 26 juin 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

À chaque tirage du mardi et du vendredi, l'Euromillions garantit un nouveau millionnaire français grâce au MyMillion, un code attribué automatiquement à chaque participation. Au début du printemps 2026, ce système avait déjà généré pas moins de 20 millionnaires depuis le début de l'année. Les gagnants proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Une cadence soutenue qui contraste avec le jackpot principal, bien moins souvent décroché, mais pouvant atteindre 250 millions d'euros.

Pour participer à l'Euromillions, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille. En France, chaque grille achetée est automatiquement accompagnée d'un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres, que le joueur ne choisit pas lui-même. Ce code offre une chance supplémentaire de remporter un million d'euros à chaque tirage. Autre avantage propre à la France : les gains ne sont pas taxés, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où ils peuvent l'être entre 10 % et 35 % au-delà de certains seuils.

En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions à l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur ayant tenté sa chance à Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien avait remporté 178 millions en novembre 2025. Des gains considérables rendus possibles par un jackpot désormais plafonné à 250 millions.

21:54 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Gagner à l'Euromillions, c'est bien. Savoir récupérer ses gains, c'est mieux. Pour un gain inférieur ou égal à 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille en point de vente doivent simplement retourner sur place avec leur reçu. Pour un montant compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé, joignable au 09 69 36 60 60, pour guider les heureux gagnants dans leurs démarches.

21:48 - Quels sont les numéros les plus tirés à l'Euromillions ? Depuis le 4 février 2020, le numéro 35 est celui qui est sorti le plus souvent à l'Euromillions, avec un taux de 12,59% et 84 apparitions au total. Il devance le 42, sorti 83 fois (12,44%), et le 21, sorti 80 fois (11,99%). Le 29 et le 34 complètent ce top 5, chacun sorti 78 fois avec un taux de 11,69%. Le 35 est d'ailleurs apparu lors du tirage du 29 mai 2026. Ces chiffres sont des statistiques officielles de la FDJ et non des probabilités de tirages futurs.

21:42 - Qui remporte le plus de jackpots à l'Euromillions ? Le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang à l'Euromillions avec 137 victoires au jackpot. La France suit de très près avec 134 gagnants, devant l'Espagne et ses 124 lauréats. Le Portugal totalise 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, tandis que l'Autriche et l'Irlande comptent chacune 21 gagnants. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants de jackpot depuis la création de la loterie. Un classement serré entre les trois premières nations, où la France dispute au Royaume-Uni la place de meilleure nation de l'Euromillions.

21:36 - Le plafond de l'Euromillions fixé à 250 millions d'euros Longtemps plafonné à 190 millions d'euros, le jackpot maximal de l'Euromillions est désormais fixé à 250 millions d'euros. Ce montant record a déjà été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025. À l'inverse, le jackpot minimal, remis en jeu après chaque victoire au premier rang, s'élève à 17 millions d'euros. L'Euromillions propose deux tirages par semaine, chaque mardi et chaque vendredi, ce qui explique en partie la rapidité avec laquelle les cagnottes peuvent grimper en l'absence de gagnant.

21:30 - L'Euromillions crée deux millionnaires par semaine en France Grâce au MyMillion, code associé à chaque tirage de l'Euromillions, un nouveau millionnaire est désigné en France à chaque tirage, soit deux par semaine. Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 20 millionnaires avaient ainsi été créés au début du printemps. Les heureux gagnants proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Une chose à retenir : les chances de gagner ne varient pas selon le nombre de joueurs. Elles dépendent uniquement du nombre de combinaisons possibles, soit 139 838 160.

21:24 - Dans quels pays peut-on jouer à l'Euromillions ? Fondé en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions réunit aujourd'hui neuf pays et trois principautés. L'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse ont rapidement rejoint les membres fondateurs. Monaco, Andorre et le Liechtenstein participent également à la loterie. Bien que ces pays ne partagent pas tous la même devise, les jackpots sont systématiquement libellés en euros. Côté fiscalité, les règles varient selon les territoires : la France ne taxe pas les gains, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où ils peuvent être imposés entre 10 % et 35 % au-delà de certains seuils.

21:18 - Les plus gros gains remportés en France à l'Euromillions En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont décroché la somme record de 250 millions, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Un joueur de Tahiti avait empoché 220 millions en 2021, tandis qu'un retraité du Sud de la France avait remporté 200 millions en décembre 2020. Plus récemment, un couple alsacien a décroché 178 millions en novembre 2025. L'Euromillions peut proposer jusqu'à 250 millions, ce qui en fait une catégorie à part face au Loto.

21:12 - Les numéros les moins sortis à l'Euromillions depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se démarquent par leur rareté dans les tirages de l'Euromillions selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 22 affiche le taux de sortie le plus bas avec 6,6%, soit 44 apparitions au total, dont la dernière remonte au 12 juin 2026. Derrière lui, le 1 est sorti 47 fois (7,05%), le 43 cinquante-trois fois (7,95%), le 31 cinquante-sept fois (8,55%) et le 30 cinquante-huit fois (8,7%). La FDJ rappelle cependant qu'il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages futurs.

21:06 - À quelle heure sont révélés les résultats de l'Euromillions ? Le code My Million est généralement dévoilé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1. La combinaison gagnante de l'Euromillions est ensuite révélée dans la foulée. La répartition détaillée des gains est quant à elle publiée plus tard dans la soirée par la Française des jeux. Côté stratégie, aucune méthode ne garantit la victoire : le hasard reste le seul maître du jeu. Certains joueurs misent sur leurs chiffres fétiches ou leurs dates de naissance, tandis que d'autres analysent les statistiques des numéros les plus et les moins sortis.

21:00 - Les numéros les plus tirés à l'Euromillions depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ désignent le 35 comme le numéro le plus fréquemment sorti à l'Euromillions, avec 12,59% de sorties et 84 apparitions au total. Il est suivi par le 42 (83 fois, 12,44%), le 21 (80 fois, 11,99%), puis le 29 et le 34, chacun sorti 78 fois avec 11,69%. Le 35 est d'ailleurs apparu lors du tirage du 29 mai 2026. La FDJ rappelle toutefois qu'il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages futurs.

20:54 - Un rythme de deux millionnaires par semaine avec l'Euromillions Grâce au My Million, un nouveau millionnaire est créé en France à chaque tirage de l'Euromillions, soit deux par semaine. Depuis le début de l'année, pas moins de 28 millionnaires avaient déjà été désignés au 7 avril 2026. Ces heureux gagnants proviennent de toutes les régions du territoire : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Pour récupérer un gain supérieur à 500 000 euros, qu'on ait joué en boutique ou en ligne, il faut contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.

20:48 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale composait elle-même les profils des gagnants de l'Euromillions pour les rendre moins identifiables. À titre d'exemple, une gagnante de Blankenberge avait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, ce que les directeurs de la loterie ont démenti. Une affaire qui soulève des questions sur la transparence autour des grands gagnants du jeu.

20:42 - Neuf pays participent au tirage de l'Euromillions La France, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche : ce sont les neuf pays qui participent à l'Euromillions. Cette dimension internationale contribue directement aux montants exceptionnels proposés au rang principal, alimentés par des millions de joueurs répartis sur l'ensemble du continent. Par ailleurs, chaque grille validée en France se voit automatiquement attribuer un code My Million, garantissant à un joueur français un gain d'un million d'euros à chaque tirage, le mardi comme le vendredi.

20:36 - La France, deuxième nation la plus titrée à l'Euromillions Avec 134 jackpots remportés, la France se classe au deuxième rang des pays ayant produit le plus de grands gagnants à l'Euromillions, derrière le Royaume-Uni et ses 137 lauréats. L'Espagne complète le podium avec 124 victoires. Le Portugal totalise 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacune. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots décrochés depuis la création du jeu. Une répartition qui reflète à la fois la taille des pays participants et leur ancienneté dans le dispositif.

20:30 - Qui a présenté le tirage de l'Euromillions à la télévision ? Depuis ses débuts en France, l'Euromillions a été diffusé sur deux chaînes différentes. TF1 a assuré la présentation du tirage de 2004 à 2010, avant que France 2 ne prenne le relais de janvier 2011 à décembre 2013. Depuis janvier 2014, TF1 a récupéré les droits de diffusion après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Plusieurs animateurs se sont succédé à la présentation, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes.

20:24 - Comment vérifier ses gains et récupérer ses gains à l'Euromillions ? Les résultats du tirage de l'Euromillions sont disponibles vers 21h45. Pour savoir si vous avez gagné, plusieurs options existent : consulter les résultats en point de vente, scanner son reçu via l'application mobile, ou utiliser le simulateur en ligne de la FDJ. Si vous avez joué en ligne, vos gains sont directement crédités sur votre compte. Pour un gain inférieur à 30 000 euros, rendez-vous en point de vente FDJ. Entre 30 000 et 500 000 euros, un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà d'un demi-million d'euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé.