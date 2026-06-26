Euromillions : résultat du tirage du vendredi 26 juin 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

Euromillions : résultat du tirage du vendredi 26 juin 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage Euromillions du vendredi 26 juin 2026 est tombé et les numéros gagnants sont enfin connus pour cette cagnotte de 60 millions.

Le résultat du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 26 juin 2026 est désormais disponible ci-dessous. Avec une cagnotte de 60 millions mise en jeu, ce tirage avait mobilisé des millions de joueurs à travers le continent européen. Une somme qui, pour un seul bulletin gagnant, aurait suffi à tout changer.

 

Le tirage de l'Euromillions du mardi 23 juin 2026 n'avait pas livré son jackpot, aucune grille n'ayant coché les cinq bons numéros accompagnés des deux étoiles requises. Trois joueurs avaient tout de même frôlé l'exploit : en France, une grille gagnante, et trois en Europe, avaient validé les cinq bons numéros avec une seule étoile, empochant chacune 166 282 euros. Une grille en France et cinq en Europe avaient coché les cinq numéros sans aucune étoile, pour un gain de 23 318 euros, tandis que 5 grilles françaises et 22 européennes combinant quatre numéros et deux étoiles repartaient avec 1 651 euros, et 77 grilles françaises parmi 408 en Europe remportaient 164 euros avec quatre numéros et une étoile.

Résultat de l'Euromillions, quand le hasard joue à un détail près

Depuis le 4 février 2020, la FDJ publie l'intégralité des historiques de tirage de l'Euromillions, des données que certains joueurs scrutent pour construire leurs grilles selon des logiques statistiques personnelles. Certains misent sur les numéros absents depuis plusieurs semaines, d'autres privilégient ceux qui reviennent le plus fréquemment. Ces approches, aussi élaborées soient-elles, ne modifient en rien la mécanique fondamentale du tirage de l'Euromillions, dans lequel chaque boule conserve une probabilité identique d'être tirée, à chaque nouvelle session, sans mémoire du passé.

Tirage de l'Euromillions, 139 millions de combinaisons pour un seul gagnant possible

Décrocher le jackpot de l'Euromillions implique de cocher simultanément les cinq bons numéros et les deux étoiles exactes parmi 139 838 160 combinaisons possibles. Pour élargir sa couverture, les joueurs peuvent enrichir leur grille en ajoutant une troisième étoile pour 7,50 euros supplémentaires, ou un sixième numéro pour 15 euros. Multiplier les bulletins reste l'option la plus répandue, sans que cela n'influe mathématiquement sur les chances individuelles de chaque combinaison jouée.

Face à cette arithmétique implacable, le résultat de l'Euromillions reste imprévisible jusqu'au dernier instant du tirage, et chaque mardi comme chaque vendredi, des millions de participants européens acceptent ce rapport au hasard absolu. Ce qui distingue l'Euromillions d'un simple jeu de tirage, c'est l'ampleur de ce qu'une seule grille validée peut représenter pour celui ou celle qui la détient.

Dernières mises à jour

- L'Euromillions, une loterie qui crée deux millionnaires par semaine en France

À chaque tirage du mardi et du vendredi, l'Euromillions garantit un nouveau millionnaire français grâce au MyMillion, un code attribué automatiquement à chaque participation. Au début du printemps 2026, ce système avait déjà généré pas moins de 20 millionnaires depuis le début de l'année. Les gagnants proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Une cadence soutenue qui contraste avec le jackpot principal, bien moins souvent décroché, mais pouvant atteindre 250 millions d'euros.

- Participer à l'Euromillions : ce qu'il faut savoir avant de jouer

Pour participer à l'Euromillions, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille. En France, chaque grille achetée est automatiquement accompagnée d'un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres, que le joueur ne choisit pas lui-même. Ce code offre une chance supplémentaire de remporter un million d'euros à chaque tirage. Autre avantage propre à la France : les gains ne sont pas taxés, contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où ils peuvent l'être entre 10 % et 35 % au-delà de certains seuils.

22:00 - Les plus gros gains remportés en France à l'Euromillions

En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions à l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur ayant tenté sa chance à Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien avait remporté 178 millions en novembre 2025. Des gains considérables rendus possibles par un jackpot désormais plafonné à 250 millions.

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