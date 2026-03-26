Obsèques de Lionel Jospin : la blague de François Hollande qui a fait sourire à l'enterrement

Après un hommage national à Lionel Jospin aux Invalides, se sont tenues les obsèques de l'ex-Premier ministre aux Invalides. À cette occasion, François Hollande a osé une petite blague qui n'a pas manqué de décrocher quelques sourires et même des rires.

Lionel Jospin s'est éteint dimanche 22 mars 2026. Quelques jours après la mort de l'ancien Premier ministre, le président de la République Emmanuel Macron lui a rendu un hommage national aux Invalides en fin de matinée ce jeudi 26 mars. Dans la foulée, les obsèques de Lionel Jospin étaient organisées au cimetière de Montparnasse, l'occasion pour ses proches et certaines figures de la classe politique qui l'ont côtoyé de lui rendre un dernier hommage à leur tour.

Outre la veuve de Lionel Jospin, Sylviane Agacinski, son frère, Olivier Jospin, ou encore Martine Aubry, François Hollande a également pris le micro. "Les plus proches ici savent que Lionel Jospin nous a tous formés aux raisonnements rigoureux, aux analyses subtiles, aux formules ciselées, aux démonstrations implacables. Et malheur à ceux qui s'y opposaient. Il pouvait être rude, mais c'était toujours pour faire avancer la conscience collective", a dans un premier temps déclaré François Hollande, pour qui l'ex-Premier ministre "n'était pas austère, il était juste. Il n'était pas distant, il était exigeant. Il n'était pas moralisateur, il était droit".

"J'avais fini par parler le Jospin"

"À l'avoir accompagné pendant des années, dans différentes fonctions", a ensuite rappelé l'ex-président de la République, qui s'est ensuite laissé aller à un petit brin d'humour dont on le sait friand : "J'avais fini par parler sa langue. Je connaissais le Jospin", a fièrement déclaré François Hollande, ce qui a suscité quelques rires et sourires bienvenus dans l'assemblée.

"Jospin n'était pas pour les bons mots", a toutefois tempéré dans la foulée François Hollande, reconnaissant, "de ce point de vue-là, une divergence" entre eux. Une autodérision qui a à nouveau engendré des rires dans l'assemblée. Lionel Jospin "était pour le juste mot", a pointé François Hollande qui, sourire en coin, a ensuite insisté : "Il pouvait prendre des minutes, pour ne pas dire des heures dans un discours pour trouver le mot, pour qu'il puisse qualifier exactement la période dans laquelle nous étions ou l'idée qu'il voulait promouvoir".