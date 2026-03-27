Le père de Lena Situations appelle aux dons, l'influenceuse millionnaire s'agace face aux critiques

L'influenceuse Lena Situations est au cœur d'une nouvelle polémique. Elle a été accusée de ne pas aider son père après un appel aux dons lancé par ce dernier, malgré sa fortune. Sa réponse est claire.

Lena Situations est plongée dans une nouvelle vague de critiques sur le net. Cette fois, l'influenceuse aux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux s'est vue reprocher de ne pas avoir soutenu son père financièrement. L'affaire a éclaté avec un post sur Instagram dans lequel Karim Mahfouf, le père de l'influenceuse, alerte sur les difficultés de la Compagnie des 3 Chardons dont les "caisses sont vides" et appelle les internautes à faire des dons sur une cagnotte en ligne.

Si l'initiative a offert de la visibilité à la Compagnie qui donne des spectacles de marionnettes dans des écoles maternelles, dans laquelle le comédien surnomme "papa Situations" joue, elle a aussi suscité des critiques contre Lena Mahfouf. Plusieurs internautes n'ont pas compris que le père de l'influenceuse, qui a gagné plusieurs millions d'euros ces dernières années, lance un appel aux dons au regard des moyens financiers de sa fille. Certains ont même reproché à la jeune femme de 27 ans de ne pas avoir sauvé la Compagnie soutenue par son père, ou a minima de ne pas avoir pris part à la cagnotte.

La réponse de Lena Situations est finalement tombée mercredi 25 mars dans un post sur X depuis supprimé. "Evidemment que j'ai donné un chèque", a lancé l'influenceuse passablement agacée par les remarques. "Mon père a prêté son image comme tous les autres comédiens" [de la troupe], a-t-elle écrit. "C'est PAS son entreprise", a-t-elle ajouté en justification. Malgré les critiques, les dons faits sur la cagnotte Ulule, dont celui de Lena Mahfouf, ont permis de récolter plus de 87 000 euros ce vendredi 27 mars.

Lena Situation a gagné 67 millions d'euros en 2023

Si Lena Situation n'a pas elle même sollicité d'aide financière pour soutenir la Compagnie des 3 Chardons, les appels aux dons par une personne nommée "Mahfouf" ont été jugés inappropriés par certains. Pourquoi ? En raison de la fortune amassée par celle qui a commencé avec des vidéos sur Youtube et a fini par créer ses propres concepts d'envergure, à l'image de l'Hôtel Mahfouf. Ce pop up store imaginé pour le première fois en 2022 attire des milliers de fans chaque année. On peut y trouver des pièces de sa collection de vêtements, des goodies ainsi que des denrées spécialement pensées pour l'évènement.

Lena Situations a multiplié les projets ces dernières années tout en poursuivant la publication de ses aventures filmées sur Youtube : elle a écrit plusieurs livres de développement personnel devenus n°1 des ventes, elle a créé son podcast qui a été adapté dans une émission sur Disney+ après que le géant de l'audiovisuel soit venu chercher l'influenceuse. Classée parmi les personnalités à suivre par Forbes, invitée plusieurs fois au Met Gala ou encore appelée pour présenter les Oscars 2026 sur Disney+ France... Lena Situations voit sa notoriété croître sans cesse. Et avec elle, ses ressources financières.

A raison de placement de produits et de divers contrats, les opérations de Léna Mahfouf lui ont remporté 4,72 millions de dollars en 2021 selon Launchmetrics dont les chiffres sont rapportés par Le Point. Une coquette somme qui est passée à 30,9 millions d'euros en 2022 et à 67 millions en 2023. Un succès tant médiatique que financier qui continue de fructifier.