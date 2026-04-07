Obsèques de Loana : "ce n'est pas un enterrement…" Déjà des polémiques et des absents pour le dernier hommage

La date, le lieu, et le thème des funérailles de l'ex-star de télé-réalité Loana ont désormais ont été dévoilés. De nouveaux détails sur le montant des obsèques et l'ouverture de la cérémonie aux fans sont aussi tombés après le décès de Loana Petrucciani, retrouvée morte le 25 mars 2026 à son domicile niçois.

Les obsèques de l'ex-star de télé-réalité, Loana Petrucciani, auront lieu le vendredi 10 avril à 11 heures, à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice. Dimanche 5 avril 2026, le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot a relayé sur X son avis de décès publié dans les pages de Nice Matin. On y apprend que la cérémonie "sera ouverte aux fans et au public". Ce lundi 7 avril, Le Parisien précise que la cérémonie publique sera précédée d'une incinération en privé.

De plus, un "thème floral et un fleuriste ont été choisi" pour l'occasion - l'Atelier Fleuriste - "selon les souhaits de Loana et de sa famille". La famille, elle, "remercie très sincèrement toutes les personnes qui s'associeront à sa peine", peut-on lire dans l'avis de décès. Tous les fans qui le souhaitent pourront donc faire parvenir un bouquet ou une couronne pour rendre un dernier hommage à l'ancienne candidate du Loft Story.

Mais le choix de divulguer le nom du fleuriste sélectionné pour l'occasion n'a pas manqué de faire polémique chez certains fans de Loana et de manière générale sur le web. Certains dénoncent même une idée totalement déplacée. "La pub pour le fleuriste ! Indécent !", peut-on par exemple lire sur les réseaux sociaux. "Faire-part publicitaire... une première ! Dites-le avec des fleurs mais donnez l’adresse...", écrit un autre internaute.

En ce qui concerne le règlement des obsèques, la cérémonie coûtera moins de 4 000 euros selon les informations du chroniqueur de Tout beau tout neuf, Gilles Verdez. "Des gens se sont proposés pour aider à financer cette cérémonie. Il y a notamment Alexia Laroche-Joubert et une autre personne qui vont financer", expliquait-il le 1er avril dernier. Cette autre personne c'est Steevy Boulay, lui aussi candidat de l'émission de télé-réalité. "Tous les deux, ils sont en train de tout organiser. Et je trouve ça très émouvant de la part de Steevy. Il s'occupe activement des obsèques de Loana", confirme Christine Bravo.

Jean-Edouard et Kenza absents, ils s'expliquent

Si de nombreuses personnalités feront le déplacement pour rendre un dernier hommage à Loana, Jean-Edouard Lipa, ancien candidat du Loft avec qui elle a partagé une séquence culte dans la piscine, a affirmé qu’il ne serait pas présent à la cérémonie. "Je n’y vais pas parce que ce n’est pas ma place. Loana, je l’ai vue trois fois en 25 ans donc je ne me sens pas légitime", confie-t-il.

Après Jean-Edouard, une deuxième candidate de Loft Story a annoncé qu'elle ne se rendrait pas aux obsèques de Loana : Kenza. "Si j’ai refusé d’aller sur les plateaux télé à l’invitation des journalistes, c’est justement par respect pour Loana (...) Si on avait dit oui à toutes les sollicitations, on aurait dit "ah bah tiens, ils profitent de la mort de Loana pour parler' et quand on n’y va pas, on dit 'tiens pourquoi ils n’ont pas parlé'".

"Vous savez très bien que l’enterrement ne va pas se faire en comité privé. Il va y avoir des gens, des journalistes, et je n’ai pas envie de me montrer dans ce moment-là", poursuit-elle dans un live avec Jean-Edouard. Tous deux fustigent l'attitude de l'ex-patronne du Loft, Alexia Laroche-Joubert que personne "n’aimait", selon eux, et qu’ils accusent d’avoir "les dents qui rayent le parquet". Depuis l’annonce de ce décès, des centaines d’anonymes sont venus déposer des mots, des roses ou des peluches sur le perron de son immeuble, témoignant leur affection pour celle dont le destin a basculé à la fin du mois de mars.

Un décès d'origine "médicale ou toxique"

La première star de télé-réalité française, Loana Petrucciani, a été retrouvée morte le mercredi 25 mars 2026. C'est dans son appartement à Nice que la police a découvert son corps sans vie après des signalements du voisinage. Loana est morte seule, chez elle, après avoir passé sa vie sous l'objectif des caméras. D'après les premiers éléments de l'enquête, Loana aurait pu succomber à une "chute en arrière". Une théorie confirmée par les conclusions des médecins qui soulignent "une plaie du cuir chevelu superficielle compatible avec une chute sur la hauteur du corps jusqu'au sol" ainsi que "des petites ecchymoses au niveau du dos, des lombaires et des fesses compatibles avec l'hypothèse d'une chute au sol", a rapporté le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, dans un communiqué. Le parquet estime toutefois en s'appuyant sur les conclusions des légistes que la mort de Loana "peut être d'origine médicale ou toxique".

Adulée à sa sortie de Loft Story en 2001, elle a ensuite connu une longue descente aux enfers redevenant victime de violences et tombant dans l'addiction. Elle a fini par s'isoler, malgré de rares apparitions dans les médias, et a même rompu le contact avec certains de ses proches dans les dernières semaines de sa vie. Paradoxalement, l'annonce de sa mort a suscité de nombreuses réactions : sa mère, ses amis proches, d'anciens candidats du Loft, l'équipe de production de l'émission et bien d'autres.

Les dernières volontés de Loana révélées

Selon Laurent Amar, l'ancienne candidate de télé-réalité aurait effectivement donné une directive précise concernant ses obsèques. "Apparemment, elle aurait émis, auprès de Violette, sa mère, le désir d'être incinérée", a-t-il déclaré le jeudi 26 mars sur le plateau de Tout beau tout neuf. Il assuré être "contre" le choix de Loana expliquant avoir une autre vision pour les obsèques de sa meilleur amie : "À titre personnel, je préférerais qu'on enterre Loana de façon qu'elle ait une tombe où les fans peuvent venir se recueillir et venir lui rendre hommage", a-t-il confié. Laurent Amar a toutefois indiqué que la décision finale revient à la maman de Loana. Selon une amie proche, Loana souhaitait effectivement "être incinérée", comme déclaré sur W9 le jeudi 2 avril dernier. Cette amie prénommée Delphine ne souhaitait pas dévoiler son nom de famille.

Apprenant que des indications ont été laissées par Loana concernant ses obsèques, Cyril Hanouna et les chroniqueurs de TBT9 n'ont pas caché leurs surprises. Pour certains, l'anticipation de Loana sur ses obsèques parait assez "surprenante". Le journaliste Gilles Verdez, a estimé de son côté que l'icône du Loft Story a fait preuve de raison : "Elle avait une lucidité sur son état de santé. Elle savait aussi que ses addictions étaient terribles et mettaient sa santé en péril", a-t-il indiqué.

Un constat que le meilleur ami de Loana semblait partager : "Elle le savait et je pensais même qu'elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas. Je pense qu'elle avait compris qu'elle était tellement abîmée psychiquement. Après le psychique a suivi le physique parce qu'elle s'épuisait. Forcément, avec ce qu'elle infligeait, le physique ne suit plus. Il ne faut pas oublier que Loana avait 48 ans. Elle ne pouvait plus supporter à 48 ans ce qu'elle faisait à 20 ans", a déclaré Laurent Amar sur W9.