Obsèques de Loana : la date fixée, comment les funérailles vont-elles se dérouler ?

La date des obsèques de l'ex-star de télé-réalité Loana est désormais connue. On en sait également davantage sur le lieu, l'horaire et la cérémonie choisis pour rendre un dernier hommage à Loana Petrucciani, retrouvée morte le mercredi 25 mars.

La première star de télé-réalité française, Loana Petrucciani, a été retrouvée morte le mercredi 25 mars 2026. C'est dans son appartement à Nice que la police a découvert son corps sans vie après des signalements du voisinage. Loana est morte seule, chez elle, après avoir passé sa vie sous l'objectif des caméras.

Adulée à sa sortie de Loft Story en 2001, elle a ensuite connu une longue descente aux enfers redevenant victime de violences et tombant dans l'addiction. Elle a fini par s'isoler, malgré de rares apparitions dans les médias, et a même rompu le contact avec certains de ses proches dans les dernières semaines de sa vie. Paradoxalement, l'annonce de sa mort a suscité de nombreuses réactions : sa mère, ses amis proches, d'anciens candidats du Loft, l'équipe de production de l'émission et bien d'autres... Beaucoup s'interrogent sur les circonstances très floues de la mort de Loana Petrucciani, qui n'avait que 48 ans.

Alors qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes de sa mort, les obsèques de Loana se dérouleront le vendredi 10 avril à Nice où elle résidait, confie l'entourage de l'ancienne star auprès du Figaro. Une amie proche de Loana Petrucciani, impliquée dans l'organisation des funérailles aux côtés de la famille, a indiqué à l'AFP qu'une cérémonie se tiendra à 11 heures à la cathédrale Sainte-Réparate à Nice. Loana souhaitait être incinérée "pour repartir librement", a indiqué jeudi soir sur la chaîne W9 cette amie prénommée Delphine, qui ne souhaite pas donner son nom de famille.

Les dernières volontés de Loana révélées

Selon Laurent Amar, l'ancienne candidate de télé-réalité aurait effectivement donné une directive précise concernant ses obsèques. "Apparemment, elle aurait émis, auprès de Violette, sa mère, le désir d'être incinérée", a-t-il déclaré le jeudi 26 mars sur le plateau de Tout beau tout n9uf. Il assuré être "contre" le choix de Loana expliquant avoir une autre vision pour les obsèques de sa meilleur amie : "À titre personnel, je préférerais qu'on enterre Loana de façon qu'elle ait une tombe où les fans peuvent venir se recueillir et venir lui rendre hommage", a-t-il confié. Laurent Amar a toutefois indiqué que la décision finale revient à la maman de Loana.

Apprenant que des indications ont été laissées par Loana concernant ses obsèques, Cyril Hanouna et les chroniqueurs de TBT9 n'ont pas caché leurs surprises. Pour certains, l'anticipation de Loana sur ses obsèques parait assez "surprenante". Le journaliste Gilles Verdez, a estimé de son côté que l'icône du Loft Story a fait preuve de raison : "Elle avait une lucidité sur son état de santé. Elle savait aussi que ses addictions étaient terribles et mettaient sa santé en péril", a-t-il indiqué.

Un constat que le meilleur ami de Loana semblait partager : "Elle le savait et je pensais même qu'elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas. Je pense qu'elle avait compris qu'elle était tellement abîmée psychiquement. Après le psychique a suivi le physique parce qu'elle s'épuisait. Forcément, avec ce qu'elle infligeait, le physique ne suit plus. Il ne faut pas oublier que Loana avait 48 ans. Elle ne pouvait plus supporter à 48 ans ce qu'elle faisait à 20 ans", a déclaré Laurent Amar sur W9.