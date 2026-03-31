Céline Dion : comment vont se dérouler ses concerts à la Défense Arena de Paris ?

Céline Dion a annoncé son retour sur la scène parisienne de la Défense Arena pour une série de concerts dés le 12 septembre prochain.

Céline Dion est de retour ! La star a confirmé qu'elle se produira à Paris à partir du mois de septembre. Selon les indiscrétions du Parisien, on s'oriente vers 10 shows qui s'annoncent exceptionnels sur la scène de la Défense Arena, à Nanterre (Hauts-de-Seine). C'est le lundi 30 mars aux alentours de 21 heures, que l'icone francophone a annoncé qu'elle avait choisi la capitale parisienne pour son retour devant un public.

La Défense Arena dans laquelle se déroulera la dizaine de concerts, prévus entre le 12 septembre et le 14 octobre prochain, accueille les plus grands noms de la pop ces derniers mois. La salle de concert, la plus grande fermée d'Europe, a une capacité de 45 000 places ainsi qu'une grande faculté d'ajustement aux artistes qu'elle reçoit. L'occasion de réaliser une production scénique inédite (une production AEG Presents, Inter Concerts et Concerts West).

"Il va falloir casser son PEL", prédisaient certains ces derniers jours. Les rumeurs les plus folles circulaient sur les tarifs de ces shows de Céline Dion, rares, donc forcément chers. Certes, c'est un budget pour beaucoup de monde mais ça aurait pu être pire, explique Le Parisien. Les tarifs pour les 10 concerts de Céline Dion iront de 89,50 euros à 298,50 euros, hors packs VIP et autres offres billets + hôtels.

Un choix stratégique, alors même que Céline Dion aurait pu, comme par le passé, retrouver Las Vegas, ville qui a longtemps été son royaume. Entre 2011 et 2019, la chanteuse y a donné pas moins de 1 141 représentations, attirant près de 4,5 millions de spectateurs venus des quatre coins du globe, rappelle Gala. Un véritable phénomène économique pour la capitale du jeu, dont les casinos ont largement bénéficié de l'afflux d'un public fidèle, aisé et particulièrement dépensier.

Il est probable que les shows parisiens s'inspirent beaucoup de ce qui a été produit à Las Vegas, au Caesars Palace, compte tenu des savoir-faire et des compétences des équipes de Céline Dion : des écrans géants, des jeux de lumière uniques, de la grande scénographie.

C'est à la Défense Arena que Céline Dion devait chanter, lors de sa tournée mondiale en 2020. Malheureusement, plusieurs reports, liés à la pandémie mondiale du Covid-19 et à la dégradation de l'état de santé de la star, avaient tendus à annuler les concerts parisiens.

Reportée quatre fois depuis 2020, la tournée de Céline Dion a été définitivement annulée le 23 mai et avec elle les six concerts qu'elle devait donner à Paris La Défense Arena, explique Le Parisien. Ainsi que les 42 dates prévues en Europe, enterrée sa venue aux Vieilles Charrues en 2024.