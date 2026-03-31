Des centaines de millions d'euros ! L'incroyable pactole que va générer Céline Dion pour Paris et les Parisiens

Les concerts de Céline Dion pourraient rapporter une véritable fortune à l'économie française, dépassant très largement les chiffres réalisés par plusieurs stars américaines lors de leur venue en France.

Ce sont bien dix concerts de Céline Dion qui auront lieu entre le 12 septembre et le 14 octobre 2026 à La Défense Arena à Paris. "Cette année, je vais avoir le plus beau cadeau de toute ma vie, rechanter à Paris à la rentrée, à partir du mois de septembre", a déclaré la chanteuse qui s'est exprimée le soir de son 58e anniversaire. Si la venue de la star planétaire à Paris est une aubaine pour tous ses plus grands fans, il s'agit également d'une opportunité invraisemblable de recettes pour l'économie française, tant l'engouement autour de cette icône de la musique est grand.

Tout d'abord : la billetterie. Les prix des billets des concerts n'ont pas encore été officiellement communiqués, mais ils pourraient osciller entre 89,50 euros et 298,50 euros selon Le Parisien, hors pack VIP. Plusieurs médias évoquent plutôt un point d'entrée à hauteur de 200 euros. Avec une capacité de 40 000 places pour La Défense Arena à Paris et dix dates prévues, la résidence peut donc accueillir jusqu'à 400 000 personnes, soit le double de ce qu'ont rassemblé les quatre concerts de Taylor Swift dans la même salle en mai 2024 avec 180 000 spectateurs, à 180 euros le prix moyen du billet. Avec un prix moyen identique, "la seule billetterie représente 72 millions d'euros de chiffre d'affaires brut", projette L'Essentiel de l'Eco.

Mais il ne s'agit pas de la seule source de revenus, loin de là. Au montant des places, viennent naturellement s'ajouter celui des nuits d'hôtels ou de meublés touristiques, par exemple via Airbnb. Durant les grands concerts à l'Arena, les taux d'occupation hôteliers "frôlent les 100%" dans tout le secteur", assure Pierre-Yves Guice, directeur général de Paris La Défense, dans les colonnes du journal économique. Les touristes étrangers représentent également un potentiel de recettes extrêmement important. Leur venue pour le concert peut être l'occasion de prolonger le séjour pour des vacances ailleurs en France. Produits dérivés, restaurants, transports... Autant d'autres secteurs qui devraient bénéficier des dix concerts prévus à l'automne.

En trois dates au Stade de France, l'an dernier, Bercy estime que Beyoncé a généré 250 millions d'euros de retombées pour l'économie française. Avec dix dates, Céline Dion a toutes les cartes en main pour faire exploser le chiffre. "L'économie de la musique s'est profondément transformée depuis 25 ans (...) il y a une croissance incroyable du live en France, à l'international. La ville devient une destination concert, Paris devient une destination concert", analyse Malika Séguineau, directrice générale du premier syndicat national du spectacle vivant privé auprès de Radio France.

Aujourd'hui, les retombées de la venue de Céline Dion à Paris sont estimées à un milliard d'euros, selon la journaliste économique Maud Descamps sur TF1. Un chiffre repris dans plusieurs médias mais qui n'a pas encore fait l'objet d'une étude indépendante. "Les retombées sont directes et indirectes, il y a le public, le travail autour du spectacle qui représente des heures de travail pour beaucoup de salariés. Il y a aussi des recettes fiscales, une taxe sur les recettes de billetterie qui sera réinjectée dans le secteur au travers du Centre national de la musique", abonde Malika Séguineau. Des déclarations qui vont dans le sens d'un résultat record. "Même les professionnels du spectacle chevronnés me disent que c'est dingue", conclut-elle.