Jean-Marie Bigard hospitalisé en urgence : ce que l'on sait sur son état de santé

Jean-Marie Bigard aurait été hospitalisé en urgence ce mardi 31 mars. L'épouse de l'humoriste, Lola Marois, a donné des nouvelles de sa santé.

Jean-Marie Bigard hospitalisé. La nouvelle est tombée ce mardi 31 mars 2026 en soirée. L'information concernant la santé de l'humoriste été révélée sur le plateau de Tout beau tout neuf de Cyril Hanouna. "Dans la matinée, Jean-Marie Bigard s'est senti mal, il a perdu connaissance dans son appartement à Paris", a rapporté le chroniqueur de l'émission Gilles Verdez, selon qui l'humoriste de 71 ans aurait eu soudainement "beaucoup de mal à parler".

"Il ne sentait pas en forme et il a fini par perdre connaissance", a poursuivi Gilles Verdez face à Cyril Hanouna et sa bande. Jean-Marie Bigard aurait ensuite été "conduit en urgence à l'hôpital". Mais selon le chroniqueur de Tout beau tout neuf, les fans de l'humoriste pourraient se rassurer ce soir. "On a des nouvelles qui sont plutôt rassurantes, on a échangé avec son épouse Lola Marois qui nous a confirmé à sa sortie de l'hôpital qu'il allait bien", a assuré Gilles Verdez.

Très vite, sur le plateau de Tout beau tout neuf l'hypothèse d'un "petit AVC" a été évoquée. Pour l'heure, la famille et les proches de la star n'ont pas confirmé ou infirmé l'information. Sa femme simplement assuré qu'il allait "bien" et que Jean-Marie Bigard était "entouré".