Céline Dion à l'hôpital... mais toujours en train de chanter ! Charlie Hebdo ose la plaisanterie

Charlie Hebdo a caricaturé Céline Dion seulement quelques jours après l'annonce du retour de la chanteuse sur scène. Un dessin humoristique qu'il fallait oser.

C'est un retour que l'on croyait impossible et sur lequel Charlie Hebdo émet encore quelques réserves. Céline Dion a annoncé revenir sur scène pour une série de dix concerts organisés à La Défense Arena à Paris du 12 septembre au 14 octobre 2026 après six ans d'absence en raison de sa santé. Dès l'officialisation de l'annonce, par la chanteuse elle-même dans une courte vidéo diffusée le lundi 30 mars, les fans se sont rués par centaines de milliers sur les inscriptions aux préventes sans douter des capacités de la star québécoise à de nouveau assurer un show, malgré le syndrome de la personne raide qui la touche. Ce qui n'est pas le cas du journal satirique.

Seulement quelques jours après l'annonce par Céline Dion de ses concerts de cet automne, le journal satirique a osé caricaturer la chanteuse. Le canard a transformé les performances vocales de la canadienne en "plus beau râle agonique du monde" et a délocalisé le concert et la billetterie à "l'étage de soins palliatifs de l'hôpital Arena". Une représentation à prendre au second degré, d'autant plus qu'il a été publié le 1er avril. Charlie Hebdo n'a pas été le seul à tourner en dérision le retour de Céline Dion sur scène, mais il a été des rares à rire de la santé de l'artiste.

Charlie Hebdo s'est même permis d'aller plus loin en caricaturant une Céline Dion très amaigrie, alitée sur un brancard à côté d'un micro sur pied et au visage méconnaissable - le journal a déjà fait de meilleures représentations. Mais ses traits exagérés sont à des années lumières de la Céline Dion qui s'est présentée aux fans le 30 mars. La chanteuse de 58 ans, dont les dernières et rares apparitions des dernières années avaient donné l'impression d'une femme marquée par une santé fragile, a visiblement retrouvé une bonne forme et a pu rassurer ses fans sur sa santé.

"Je vais vraiment bien. Je me sens bien, je me sens forte, je chante beaucoup, je fais même un peu de danse bien sûr", a-t-elle déclaré dans la vidéo d'annonce de ses concerts à La Défense Arena. Le teint frais et souriante Céline Dion a ajouté être "super excitée évidement, mais aussi un peu nerveuse" à l'idée de remonte sur scène et de revoir son public : "Je suis tellement contente, [...] surtout je suis tellement reconnaissante envers vous tous. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir".

Après les nombreuses déceptions causées par l'annulation des concerts en 2020, Céline Dion et ses équipes n'auraient sans doute pas pris le risque de décevoir à nouveau les fans. C'est donc que la chanteuse se sent capable d'assurer le show ! Des mesures ont d'ailleurs été prises pour préserver la santé de l'artiste et éviter de délocaliser les concerts à l'hôpital pour reprendre l'humour de Charlie Hebdo : les concerts seront à chaque fois espacés de trois à quatre jours pour laisser à la chanteuse le temps de la récupération - et non de la convalescence. Les fans peuvent donc rester optimiste, et le journal satirique aussi.