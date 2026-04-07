Cécile Kohler et Jacques Paris de retour en France : un pays a joué un rôle majeur pour leur départ d'Iran

Après plus de trois ans de détention en Iran, la professeure de lettres Cécile Kohler et l'enseignant à la retraite Jacques Paris sont libres. Emmanuel Macron remercie ce mardi un pays pour sa "médiation".

L'immense soulagement. Détenus en Iran depuis 2022, les Français "Cécile Kohler et Jacques Paris sont libres et en chemin vers le territoire français", annonce le président de la République, Emmanuel Macron, ce mardi 7 avril 2026 sur le réseau social X. "Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, aux services de l'Etat et aux citoyens qui se sont mobilisés sans relâche et ont ainsi contribué à leur retour", précise le chef de l'Etat.

Le sultanat d'Oman pourrait donc avoir joué un rôle déterminant pour obtenir la libération des deux otages. Sa neutralité diplomatique lui permet de revêtir le costume d'intermédiaire de choix dans le cadre de négociations sensibles de ce type. Pour l'heure, ni Paris ni Téhéran n'ont détaillé les contours de cet accord et les dessous du retour de Cécile Kohler et Jacques Paris sur le territoire français.

De son côté, le ministre tricolore des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, confirme l'information et assure s'être entretenu avec les deux ex-otages au téléphone. "Ils m'ont exprimé leur émotion et leur joie de retrouver bientôt leur pays et leurs proches", confie-t-il, toujours sur X. Il exprime sa "fierté", salue le "travail de longue haleine des équipes du Quai d'Orsay pour parvenir à ce résultat" et fait part de sa "gratitude à l'égard de notre ambassadeur et de nos agents à Téhéran qui ont assuré, dans des conditions très dégradées, la sécurité de nos compatriotes ainsi que leur sortie d'Iran".

Condamnés à 20 et 17 ans de prison pour espionnage

Selon les informations de l'Agence France-Presse (AFP), Cécile Kohler et Jacques Paris ont quitté l'Iran ce mardi "à l'aube" avec l'ambassadeur de France en Iran et sous convoi diplomatique, et "sont actuellement en Azerbaïdjan". Ce mardi matin, Jean-Noël Barrot expliquait que les deux Français "tiennent le coup dans des conditions qui sont extrêmement éprouvantes" au micro de Franceinfo, ajoutant être "très déterminé" pour parvenir à leur libération. C'est désormais chose faite.

Depuis le 5 novembre 2025, la professeure de lettres de 41 ans et son compagnon, enseignant à la retraite de 72 ans, étaient sortis de prison et assignés à l'ambassade de France à Téhéran, dans l'attente de leur libération définitive. En octobre, ils avaient été condamnés respectivement à vingt et dix-sept ans de prison pour espionnage au profit notamment d'Israël.