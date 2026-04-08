Kanye West : ces propos antisémites qui lui valent une interdiction d'entrée au Royaume-Uni

Le rappeur américain Kanye West a été interdit ce mardi 7 avril d'entrée au Royaume-Uni. Dans le viseur des autorités ? Ses propos antisémites.

Kanye West devait être la tête d'affiche du Wireless Festival. Il n'en sera finalement rien. Après avoir déposé, lundi 6 avril, une demande d'autorisation de voyage électronique pour se rendre au Royaume-Uni en juillet prochain, selon la BBC, le rappeur de 48 ans s'est tout simplement vu refuser l'accès au territoire britannique. Cela a contraint les organisateurs du festival en question à annuler l'événement, qui devait se tenir du 10 au 12 juillet 2026, à Londres.

Motif évoqué par les autorités britanniques pour justifier leur décision : la présence de Kanye West au Royaume-Uni "ne serait pas dans l'intérêt général", indique la BBC. Alors que la communauté juive britannique fait régulièrement les frais d'attaques antisémites - quatre ambulances appartenant à cette communauté ont notamment été incendiées à proximité d'une synagogue il y a quinze jours, rappelle RFI - Kanye West a justement fait couler beaucoup d'encre ces dernières années pour ses propos antisémites et racistes.

En 2023, l'ex de Kim Kardashian avait ainsi publiquement fait savoir qu'il "adorait les nazis". Deux ans plus tard, en 2025, il sortait un titre intitulé Heil Hitler. Avant cela, en 2022, son compte X avait été suspendu à plusieurs reprises après qu'il a notamment publié une image représentant un symbole combinant une croix gammée et une étoile de David. La même année, il avait assuré voir "de bonnes choses chez Hitler", dans un podcast du théoricien du complot Alex Jones. Il s'est également déjà déclaré par le passé nazi et a vendu des t-shirts inscrits d'une croix gammée, énumère la BBC.

La lettre d'excuses de Kanye West

L'annonce de la venue de Kanye West au festival britannique a vivement secoué le Royaume-Uni ces derniers jours. L'indignation était telle que même le Premier ministre, Keir Starmer, a réagi, évoquant une présence "profondément inquiétante". Lundi, le maire de Londres, Sadiq Khan, aux côtés de plusieurs organisations juives, a protesté contre la venue de Kanye West.

Face à cette déconvenue, le rappeur a publié ce mardi un encart du Wall Street Journal. "Mon objectif est de venir à Londres et de présenter un spectacle de changement, en apportant unité, paix et amour à travers ma musique", a affirmé Kanye West dans sa lettre adressée directement "à ceux que j'ai blessés". Et le rappeur de renchérir : "Je sais que les mots ne suffisent pas. Je vais devoir montrer le changement par mes actes. Si vous y êtes ouverts, je suis là", tout en rappelant qu'il souffrait de troubles bipolaires, ce qui expliquerait ses propos polémiques.