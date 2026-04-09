Maria Carolina de Bourbon : 5 choses à savoir sur la princesse en couple avec Jordan Bardella

Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles s'affichent désormais en couple au grand jour. Que sait-on de la princesse ?

Dans son édition du 9 avril 2026, le magazine Paris Match a publié des clichés exclusifs officialisant la relation amoureuse entre Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Cette annonce lève le voile sur leur couple et une idylle qui faisait l'objet de nombreuses spéculations dans les cercles mondains et politiques depuis plusieurs mois.

Il faut dire que Maria Carolina de Bourbon-Deux-Siciles, âgée de 22 ans, n'est pas n'importe qui. C'est une figure de premier plan de l'aristocratie européenne. Fille aînée du prince Carlo de Bourbon, duc de Castro et prétendant au trône de l'ancien royaume des Deux-Siciles, et de la princesse Camilla, elle porte les titres de duchesse de Calabre et de Palerme. Voici ce qu'il faut retenir d'elle en 5 points

Elle descend de Louis XIV

Son père Charles de Bourbon des Deux-Siciles est un banquier d'affaires réputé, sa mère Camilla Crociani est la fille d'un riche industriel italien. Le couple s'est marié en 1998 à Monaco, avec pour témoins le prince Albert II de Monaco et le prince Laurent de Belgique, excusez du peu. Maria Carolina de Bourbon-Deux-Siciles est l'héritière de la branche italienne de la maison de Bourbon, à la tête des royaumes de Naples, de Sicile puis des Deux-Siciles entre 1734 et 1861. Elle descend directement du roi Ferdinand Ier des Deux-Siciles, cousin de Louis XVI et arrière-arrière-petit-fils de Louis XIV. Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles est donc une descendante directe de Louis Louis XIV.

Son pedigree l'inscrit dans une lignée historique prestigieuse, son parrain étant le prince Jean-Christophe Napoléon. Élevée entre Paris, Monaco et Rome, la jeune femme est décrite par la presse spécialisée, comme une princesse "moderne", "polyglotte" et très active dans les œuvres caritatives.

Elle parle 6 langues

Fait notable : son éducation cosmopolite et son talent pour les langues. Ayant grandi entre Paris, Rome et Monte-Carlo, la princesse est une véritable polyglotte. Elle maîtrise couramment six langues : le français, l'italien, l'anglais, l'espagnol, le danois et le russe. Cette aisance linguistique lui permet de naviguer dans les milieux diplomatiques et les institutions internationales, complétant un cursus universitaire axé sur le marketing de la mode et les sciences sociales.

Elle incarne la mondanité des années 2020

Maria Carolina incarne une nouvelle génération de têtes couronnées très active sur les réseaux. Loin de l'image de l'aristocratie recluse, elle a su construire une présence numérique significative. Avec sa sœur cadette Maria Chiara, elle forme un duo souvent comparé aux icônes de la mode contemporaine. Ses apparitions aux premiers rangs des Fashion Weeks de Paris et Milan, ainsi que ses collaborations avec de grandes maisons de luxe, en font une influenceuse dont les choix vestimentaires sont scrutés par la presse spécialisée du monde entier.

Elle mise sur le caritatif

Son engagement caritatif constitue une part centrale de ses activités officielles. En tant que future représentante de l'Ordre Sacré et Militaire Constantinien de Saint-Georges, Maria Carolina s'investit personnellement dans de nombreuses causes humanitaires. Elle collabore régulièrement avec la Croix-Rouge et l'Unicef, tout en soutenant activement les initiatives de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Cet engagement est souvent mis en avant par son entourage pour illustrer sa volonté de moderniser la fonction princière.

Elle a fait du cinéma

Maria Carolina a fait ses débuts au cinéma dès 2014, en apparaissant avec sa sœur dans le film Grace de Monaco, réalisé par Olivier Dahan et porté par Nicole Kidman. Cette expérience sur un plateau de tournage international a marqué le début d'un intérêt durable pour le septième art, qu'elle continue de cultiver aujourd'hui. Loin d'être une simple spectatrice des grands festivals, elle utilise cette sensibilité artistique pour parfaire sa propre communication et sa maîtrise de l'espace public.

Un couple discret avec Jordan Bardella avant les photos de Paris Match

Selon les informations détaillées par Paris Match et confirmées par divers titres de presse ce 9 avril, la rencontre entre le patron de l'extrême droite française et l'héritière Maria Carolina aurait eu lieu en mai 2025, lors du Grand Prix de Monaco. Ce cadre prestigieux aurait servi de point de départ à une relation d'abord vécue dans la plus grande discrétion. Les premiers soupçons publics étaient apparus le 13 janvier 2026, lors de la soirée organisée au Grand Palais pour le bicentenaire du journal Le Figaro. Une vidéo, largement commentée sur les réseaux sociaux, montrait le couple quittant l'événement ensemble dans un véhicule privé, alimentant les rumeurs sur la fin du célibat de l'homme fort du RN.

Jordan Bardella avait lui-même contribué à entretenir le mystère lors d'une interview accordée en mars 2026 à Laurence Ferrari sur CNews. S'il refusait alors de nommer sa compagne, il confessait ne plus être "un cœur à prendre" tout en revendiquant son droit à la pudeur. Il déclarait à l'antenne que sa vie privée demeurait son dernier espace de liberté, une ligne de conduite qu'il semble avoir assouplie avec cette parution presse.

Jordan Bardella et la princesse, désormais couple public

Les photographies qui font la une aujourd'hui montrent le couple en escapade romantique à Bonifacio, en Corse. La mise en scène montre leur complicité lors d'une promenade dans les ruelles de la citadelle. Habillés de manière décontractée, ils ont été aperçus visitant l'église Saint-Érasme, un lieu symbolique pour les marins. Ce choix de destination n'est pas anodin, Jordan Bardella ayant souvent exprimé son attachement à l'île de Beauté, où il a rédigé une partie de son ouvrage "Ce que je cherche". Et cela n'aura échappé à personne qu'Ajaccio est la ville de... Napoléon.

La princesse Maria Carolina, jusqu'alors principalement connue pour ses apparitions dans les bals et les événements de haute société, se retrouve propulsée au cœur du débat public français. Alors que la presse européenne, du Times à la Repubblica, s'empare du sujet ce 9 avril 2026, l'histoire d'amour entre la descendante des rois et l'ambitieux politique semble n'en être qu'à ses débuts médiatiques.