En photos : Maria Carolina, la princesse fashion et mondaine en couple avec Jordan Bardella

Naviguez au clavier

Précédent Suivant
Maria Carolina, la princesse fashion et mondaine en couple avec Jordan Bardella
Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, en couple avec Jordan Bardella, est devenue une figure montante des événements de mode. - Maria Carolina de Bourbon en mars 2023, lors d'un Photocall pour Givenchy
© Laurent VU/SIPA (publiée le 09/04/2026)
La Rédaction