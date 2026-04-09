Maria Carolina de Bourbon est la descendante d'un illustre roi de France

La princesse en couple avec Jordan Bardella, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, n'est pas n'importe qui dans l'aristocratie européenne.

En s'affichant à la une du magazine Paris Match aux côtés de Jordan Bardella, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles est sortie de la discrétion des cercles aristocratiques pour entrer dans la lumière médiatique, ce 9 avril 2026. Mais au-delà des photos de vacances en Corse, qui est vraiment cette jeune femme de 22 ans ?

Maria Carolina appartient à la famille des Bourbons, la dynastie qui a régné sur la France pendant des siècles. Son ancêtre le plus illustre n'est autre que le Roi-Soleil, Louis XIV. C'est le petit-fils de ce dernier qui est devenu roi d'Espagne, avant que sa propre descendance ne s'installe sur le trône de Naples et de Sicile. Voilà pourquoi Maria Carolina porte aujourd'hui le titre de duchesse de Calabre et de Palerme. Elle est, en quelque sorte, une cousine éloignée des grandes familles royales qui subsistent encore en Europe.

Tout commence avec Philippe V, petit-fils de Louis XIV, qui devient roi d'Espagne en 1700. C'est son fils, Charles, qui fonde plus tard la branche des Deux-Siciles en prenant le contrôle des royaumes de Naples et de Sicile. Cette branche a régné sur le sud de l'Italie jusqu'en 1861, date de l'unification italienne. Maria Carolina appartient à la même famille que les anciens rois de France, d'Espagne et les actuels souverains du Luxembourg.

La famille de Maria Carolina, exceptionnellement illustre

Son entourage familial immédiat est composé de personnalités actives dans les milieux mondains et diplomatiques. Son père, le prince Carlo de Bourbon-Deux-Siciles, est l'actuel duc de Castro. Il est l'un des deux prétendants au trône de l'ancien royaume des Deux-Siciles, une position qui l'amène à diriger l'Ordre Sacré et Militaire Constantinien de Saint-Georges. Sa mère, Camilla Crociani, est la fille d'un industriel italien, Camillo Crociani, qui a dirigé l'entreprise Finmeccanica. Cette alliance entre une lignée royale ancienne et une famille de la grande industrie a marqué l'éducation de Maria Carolina, partagée entre Monaco, Rome et Paris.

La dimension française de sa famille est également visible à travers ses grands-parents. Son grand-père paternel, le prince Ferdinand de Bourbon, a vécu une grande partie de sa vie en France. Il avait épousé Chantal de Chevron-Villette, issue d'une famille de la noblesse savoyarde. Ce mariage a renforcé les liens de cette branche italienne avec le territoire français. Maria Carolina et sa sœur cadette, Maria Chiara, ont ainsi grandi dans un environnement polyglotte, maîtrisant six langues, et fréquentant régulièrement les institutions culturelles et caritatives de l'Hexagone.

Sur le plan personnel, Maria Carolina de Bourbon suit un parcours lié au secteur de la mode et du marketing. Diplômée en sciences sociales et en gestion, elle participe fréquemment à des événements internationaux comme la Fashion Week ou le Festival de Cannes. Elle s'implique aussi dans des activités de mécénat, notamment pour la protection des océans et l'aide humanitaire via la Croix-Rouge, des fonctions classiques pour les membres de familles royales non régnantes. L'officialisation de sa relation avec Jordan Bardella, documentée par Paris Match et d'autres titres de presse ces 8 et 9 avril 2026, place désormais cette héritière dans un contexte politique inédit.