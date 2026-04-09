Thomas Pesquet sur la Lune plutôt que Sophie Adenot ? "Ce serait plutôt moi", lance l'astronaute

Thomas Pesquet avoue être "jaloux" des astronautes de la mission Artemis 2 qui ont contourné la Lune. Le Français s'estime cependant comme l'un des favoris pour être un des prochains astronautes à poser le pied de la Lune.

Cap sur la Lune ! 54 ans après la dernière mission lunaire Apollo, quatre astronautes ont embarqué avec la mission Artemis 2 pour faire le tour du satellite naturel de la Terre. Un objectif atteint dans la nuit du 6 au 7 avril et lors duquel ils ont capturé des images historiques. Même le plus célèbre des astronautes français, Thomas Pesquet, dit avoir pris une "claque incroyable" avec les images de la mission Artémis 2.

Pourtant, ce voyage dans l'espace ne fait que poser les jalons de la mission Artemis 4 prévue pour 2028 et dont l'ambition et de ramener l'Homme sur la Lune. Si Thomas Pesquet envie ses collègues astronautes sélectionnés pour la mission Artemis 2 - il a reconnu être "complètement jaloux" sur France Inter le jeudi 9 avril -, il pourrait faire partie des prochains spationautes à poser le pied sur l'astre lunaire.

Trois astronautes européens feront partie du prochain voyage à destination de la Lune et Thomas Pesquet a de bonnes chances d'être choisis parmi les spationautes français. "Ça pourrait être bien parti pour que ce soit moi", a-t-il déclaré sur France Inter. "L'Agence spatiale européenne (ASE) a trois sièges. L'annonce a été faite qu'un Allemand, a priori, partirait sur la mission qui partira en premier [...] et qu'un Français et un Italien devraient, dans un ordre à définir, suivre", a expliqué l'ingénieur aéronautique, pilote de ligne et astronaute.

Il ne fait nul doute que Thomas Pesquet a toutes les qualités pour prendre part au prochain voyage sur la Lune : il a déjà participé à deux missions sur la station spatiale internationale (ISS), c'est un sportif accompli et un polyglotte confirmé. Mais il n'est pas le seul français en course, l'astronaute Sophie Adenot peut également prétendre à un voyage sur la Lune. Celle qui est la onzième astronaute française à voyager dans l'espace, et seulement la deuxième femme, est d'ailleurs en train de réaliser une mission de neuf mois à bord de l'ISS.

Une concurrence dont Thomas Pesquet à conscience : "Il y a aussi Arnaud Prost qui est en réserve, Sophie Adenot qui est dans l'espace, il ne faut pas l'oublier", qui peuvent être retenus par l'ASE. L'ingénieur estime cependant que ses expériences et son statut d'astronaute européen ayant passé le plus de temps dans l'espace - 396 jours - font de lui le favori. "Pour l'instant, pour les gens qui sont expérimentés, qui ont plusieurs missions à leur ceinture, ce serait plutôt moi", a-t-il déclaré sur France Inter.

Cet avantage peut-il devenir un inconvénient ? Les voyages dans l'espace ne sont pas sans conséquences sur le corps et chaque mission demande une préparation exigeante. Si Thomas Pesquet est encore en très bonne forme physique à seulement 48 ans, peut-il se faire devancer par des astronautes plus jeunes ? Sur le critère de l'âge l'astronaute réserviste de 33 ans, Arnaud Prost, prend l'avantage, mais celui de l'expérience risque tout de même de primer. Sophie Adenot avec une mission à son actif et cinq années de moins de Thomas Pesquet peut apparaître comme le parfait compromis.

Reste que Thomas Pesquet est déjà à l'entrainement pour une possible mission lunaire d'ici deux ans. Il travaille dans un "simulateur un peu grandeur nature de surface lunaire" et "essaye de se mettre dans les conditions psychologiques qui seront celles de l'éloignement". De quoi mettre toutes les chances de son côté.