La fortune de Maria Carolina de Bourbon est considérable, des dizaines de millions et un château hors du commun

Maria Carolina de Bourdon des Deux-Siciles, en couple avec Jordan Bardella, est issue d'une dynastie très influente. La jeune femme de 22 ans est considérée comme l'une des héritières les plus riches d'Europe.

C'est la femme dont tout le monde parle. La princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles s'avère être la compagne de Jordan Bardella. Leur couple a été rendu public le mercredi 8 avril avec la Une de Paris Match, mais cette idylle semble diviser l'opinion. Si certains pensent, et regrettent, que le président du Rassemblement national cherche à "s'éloigner" de son image "d'homme du peuple" en fréquentant la princesse italienne, d'autres se disent "heureux" pour le prétendant à l'Elysée et satisfaits que cette relation soit "révélée et assumée".

Jordan Bardella rappelle régulièrement vouloir "garde sa vie personnelle" privée, mais avec les révélations sur son couple avec l'héritière servent la réputation de celui qui pourrait représenter le RN à la prochaine élection présidentielle. C'est tout un story-telling qui se cache derrière le couple formé par Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles : l'histoire d'un jeune homme issu de la banlieue de Seine-Saint-Denis et de la classe moyenne qui gravit les échelons jusqu'à devenir une figure politique et à avoir une histoire d'amour avec une véritable princesse.

Maria Carolina est l'un des héritières les plus riches et influentes d'Europe. La princesse italienne, également duchesse de Palerme et de Calabre, appartient à la famille de Bourbon, descendante directe des Capétiens et de Louis XIV. Son père, Charles de Bourbon des Deux-Siciles, est un banquier d'affaires réputé, tandis que sa mère, Camilla Crociani, est la fille d'un riche industriel italien. Maria Carolina est liée à une fiducie familiale créée par sa grand-mère maternelle et estimée à plusieurs centaines de millions d'euros, mais au cœur de litiges judiciaires entre sa mère et sa tante.

L'immense fortune de Maria Carolina

La généalogie royale de Maria Carolina fascine, autant son impressionnante fortune mêlant héritage familiaux et de puissants intérêts financiers. La fortune personnelle de l'héritière n'est pas connue, pas plus que celle de sa famille, mais le patrimoine immobilier des Bourdon des Deux-Siciles en dit long sur leur aisance financière La famille royale possède des biens d'exception comme un château situé à Saint-Tropez, "véritable joyau immobilier caché au cœur de la Côte d'Azur" selon Public. La demeure est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros et accueille régulièrement des événements privés auxquels participe le gratin de l'élite internationale. Le patrimoine immobilier des Bourbon des Deux-Siciles compte aussi plusieurs appartements à Monaco, à Paris et à Rome.

L'héritière qui a grandi dans le luxe, continue d'évoluer dans ce monde entre Paris, Monaco, Saint-Moritz en Suisse et Dubaï rapporte le média Le Revenu. Formée à l'Istituto Marangoni à Paris, elle s'est spécialisée dans le design de mode, le commerce de la mode et le stylisme. Elle a également suivi des cours à Harvard University. Maria Carolina collabore régulièrement avec de grandes maisons du luxe.