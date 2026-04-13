Le pape menacé par l'administration Trump : cette réunion qui a poussé Léon XIV à refuser une visite aux Etats-Unis

Le pape Léon et Donald Trump entretiennent de vives tensions depuis plusieurs mois, notamment depuis une réunion s'étant tenue au Pentagone.

Le courant ne passe pas entre le pape Léon XIV et Donald Trump et la guerre au Moyen-Orient a encore fait monter les tensions entre les deux Américains. Ce dimanche 12 avril, le locataire de la Maison Blanche a exprimé son désamour pour le souverain pontife estimant qu'il "devrait se ressaisir" au lendemain d'un discours virulent du Saint-Père contre la guerre. Le souverain pontife a répondu ne pas avoir "peur de l'administration Trump" et ne pas avoir "l'intention d'entrer dans un débat" avec le président américain disant préférer "promouvoir la paix" le lundi 13 avril.

Mais cette querelle n'est pas récente. Le ton est déjà monté entre le Vatican et Washington, notamment après une réunion au Pentagone ayant eu lieu en janvier dernier. Nommé à la tête de l'Eglise en mai 2025, Léon XIV a très vite partagé ses désaccords avec les politiques de Donald Trump et les actions militaires que ce dernier entreprend. Des prises de positions qui ont poussé un des plus importants responsables de l'administration américaine à convoquer le cardinal Christophe Pierre, un "haut diplomate du Vatican", au Pentagone en début d'année. La rencontre a vite tourné à la "leçon de morale" durant laquelle le cardinal a été la cible d'une "sévère réprimande exigeant que le pape soutienne le président américain", partage The Daily Beast.

Les exigences américaines auraient été suivies de menaces à l'égard du Saint-Siège selon les informations de Free Press. L'administration Trump aurait affirmé que "les États-Unis avaient la puissance militaire de faire tout ce qu'ils veulent" et que le pape Léon XIV "ferait mieux de prendre son parti" déclarait l'administration Trump. Ce n'est pas tout. Face à l'escalade des tensions entre le gouvernement américain et l'Eglise, un responsable américain aurait même "invoqué la papauté d'Avignon", une période du XIVe siècle pendant laquelle la Couronne française a utilisé sa puissance militaire pour dominer l'autorité papale rappelle The Daily Beast.

Le pape américain Léon XIV boude son propre pays

L'élection de Léon XIV avait été historique puisque l'homme de 70 ans est le premier souverain pontife originaire des Etats-Unis. mais le pape ne s'est jamais rendu dans son pays d'origine depuis sa nomination. Et il ne compte pas s'y rendre de si tôt après les vifs échanges entre le Vatican et Washington. Invité par la Maison Blanche à se rendre aux Etats-Unis à l'été 2026 pour la célébration du 250ème anniversaire du pays, Léon XIV a décliné l'invitation selon Mattia Ferraresi, correspondant italien auprès de la presse américaine.

S'il refuse de se rendre au Etats-Unis, Léon XIV n'hésite pas à réagir aux politiques de Donald Trump ou à répondre aux menaces. C'est ce qu'il a fait le samedi 11 avril lors d'une veillée de prière pour la paix à la basilique Saint-Pierre de Rome. "Assez de l'idolâtrie du moi et de l'argent ! Assez des démonstrations de force ! Assez de guerre ! La véritable force se manifeste en servant la vie", a lancé le Saint-Père aux fidèles en référence à la guerre au Moyen-Orient. Et d'ajouter : "Il existe certainement des responsabilités impératives qui incombent aux dirigeants des nations. Vers eux nous nous écrions : arrêtez ! Il est temps de faire la paix ! Asseyez-vous à la table du dialogue et de la médiation, et non à la table où se planifie le réarmement et où se décident des actions meurtrières !"

Des déclarations qui ne passent pas inaperçues auprès de Donald Trump. "Je ne suis pas un grand fan du pape Léon XIV", a déclaré le président américain sur Truth Social le 12 avril ajoutant ne pas vouloir "d'un pape qui critique le président des États-Unis parce que je fais exactement ce pour quoi j'ai été élu".