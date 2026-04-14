Trump s'imagine en Jésus et s'attire les foudres de son camp... Sa justification ne convainc personne

Donald Trump fait encore parler de lui. Ce dimanche 12 avril, il a publié une image sur son réseau Truth Social le représentant en Jésus, ce qui lui attiré les foudres d'une grande partie de sa base MAGA.

Donald Trump a perdu des points auprès de son propre camp avec l'une de ses publications sur le réseau Truth Social. Le président américain a posté une image de lui, générée par intelligence artificielle, et le mettant en scène à la manière du Christ, le dimanche 12 avril. Vêtu d'une toge blanche et rouge, à l'image de la tenue portée par le Pape, et entouré d'un halo lumineux, il semble guérir un malade avec des rayons de lumière sortant de sa main.

L'image a choqué la droite religieuse du mouvement Make America Great Again (MAGA). De nombreux influenceurs religieux évangéliques, des soutiens de la première heure de Donald Trump se sont offusqués et ont chargé le locataire de la Maison Blanche qui, après la critique acerbe du pape Léon XIV publié le même jour sur le même réseau social, semble être allé trop loin.

"Je ne peux pas comprendre pourquoi il a posté ça. Cherche-t-il à susciter une réaction ?", a réagi avec virulence la présentatrice conservatrice de Fox News, Riley Gaines, estimant qu'"un peu d'humilité ne ferait pas de mal" à Donald Trump et soulignant qu'on "ne se moque pas de Dieu". Elle n'est pas la seule à avoir été choquée par l'illustration de Trump en Jésus, d'autres ont même interrogé la lucidité du chef de l'Etat "Je ne sais pas si le président pensait faire de l'humour, s'il est sous l'emprise d'une substance quelconque, ni quelle explication il pourrait bien avoir pour ce blasphème SCANDALEUX", a fustigé Megan Basham, autrice conservatrice rapporte le Huffington Post. "C'est plus qu'un blasphème. C'est un esprit antéchrist", a renchérit sur X l'ancienne élue trumpiste Marjorie Taylor Greene.

Face aux multiples reproches de ses sympathisants, Donald Trump a décidé de supprimer la publication de Truth Social, quelques heures plus tard. Fait extrêmement rare qui mérite d'être souligné puisque depuis son élection le président américain a multiplié les bad buzz, mais ne s'est pas donné la peine de retirer ses publications polémiques.

La réponse de Trump face aux critiques

Signe que Donald Trump a pris la mesure du scandale : il a fourni une excuse lors d'une conférence de presse improvisée à la Maison Blanche. La président américain a donné sa propre version sur l'image générée par IA : s'il a confirmé être à l'origine de la publication, il a démenti avoir voulu se représenter en Jésus. "Ce n'était pas une représentation. C'était moi. Je l'ai bien publiée, et je pensais que c'était moi. C'est censé être moi en tant que médecin, soignant les gens. Et je soigne les gens. Je les soigne beaucoup", a-t-il déroulé. Et Donald Trump d'ajouter : "Je pensais que c'était moi sous les traits d'un médecin et que c'était en rapport avec la Croix-Rouge". Une explication qui laisse perplexe.

Le locataire de la Maison Blanche est allé plus loin rejetant la faute sur les médias, ou les "fakes news" comme il aime les nommer, en déclarant que la presse aurait tout inventé. "Il n'y a que les fake news pour inventer des choses pareilles, je viens d'en entendre parler et je me suis dit : Comment ont-ils pu imaginer ça ?" a essayé de s'en sortir l'ancien magnat de l'immobilier.