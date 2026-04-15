Concerts de Céline Dion : dernières places à gagner ! Ces jeux-concours peuvent vous offrir une ultime chance

Tous les billets ont été vendus pour les concerts de Céline Dion la semaine dernière. Des jeux-concours sont toutefois organisés par certains médias et pourraient ravir quelques chanceux.

Céline Dion se produira lors de 16 concerts à la Défense Arena à Paris entre le 12 septembre et le 17 octobre 2026. Tous les billets ont été vendus, soit 480 000 places lors des préventes, alors qu'il y avait plus de 9 millions de préinscrits, et le reste des 528 000 places est parti lors de la vente générale vendredi 10 avril. Hors surprise de dernière minute, la billetterie est bel et bien fermée.

Il ne faut désormais plus que compter sur les reventes officielles pour espérer trouver encore des places, mais elles pourraient être proposées plus cher que le prix d'achat initial. Les prix des billets de concert pour Céline Dion étaient compris entre 89,50€ et 298,50€. Certaines places ont toutefois fait l'objet de tarification dynamique et ont vu leur prix passer à 500, 700 voire plus de 900€ sur certaines plateformes. Il est également nécessaire de faire attention aux arnaques simulant des reventes : il est alors recommandé d'aller sur celle de la Défense Arena. Le site de la salle a annoncé qu'une "bourse d'échange officielle sera mise en place ultérieurement pour les personnes souhaitant revendre".

Comment gagner des places grâce aux jeux-concours ?

Un nouvel espoir vient cependant de voir le jour pour les fans. Ils le doivent aux jeux-concours des médias. RTL, par exemple, "seule radio partenaire de ces concerts", organise une journée spéciale ce jeudi 16 avril de 6h à 20h. Toutes les heures, les auditeurs de RTL auront l'opportunité de gagner une invitation pour deux personnes en catégorie 1 pour les concerts. Il faut envoyer Céline au 74 900, attention au prix du SMS, puis un tirage au sort aura lieu.

Le journal Le Parisien lance également une opération, en tant que partenaire des concerts de la star québécoise. Le média organise un jeu-concours pour faire gagner 90 places qui seront directement attribuées. Pour ce faire, il faut être abonné au Parisien et se rendre dans la rubrique "Club Le Parisien" avant le 31 mai. Le tirage au sort aura lieu le 30 juin prochain. En fonction de l'abonnement détenu, une ou deux places peuvent être remportées et il faut que ce dernier reste valide jusqu'au concert. 10 places seront rajoutées lors de cinq tirages en septembre.

Europe 1 propose aussi de tenter de gagner des places mais seulement deux, mais en carré Or pour le concert du samedi 3 octobre. Il faut écouter la radio cette semaine et quand le signal "Top jeu" est donné à l'antenne, les auditeurs ont 15 minutes pour envoyer EUROPE 1 par sms au 7 39 21 (SMS à 3x75 cts).