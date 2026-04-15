Le concert de Kanye West à Marseille reporté, la star assure vouloir "se racheter"

Le rappeur Kanye West a annoncé le report de son concert normalement prévu le 11 juin prochain au Vélodrome de Marseille, unique date française de sa tournée mondiale, ce mardi 14 avril. Il a posté un message pour se rattraper.

Kanye West, le rappeur aux 24 Grammy Awards et aux millions d'albums vendus, ne se produira pas au Vélodrome de Marseille. Mardi 14 avril, la star a annoncé sur X le report de son concert initialement prévu le 11 juin prochain dans la citée phocéenne, à l'occasion d'une tournée mondiale. "Après une longue réflexion, c'est ma décision propre de reporter mon concert à Marseille jusqu'à nouvel ordre", déclaré l'artiste. Reste que cette décision intervient après que de nombreuses réticences à sa venue ont été exprimées et que le gouvernement a annoncé se penché sur l'interdiction de l'événement.

L'opposition au concert de Kanye West à Marseille est due aux propos à caractères antisémites et racistes tenus à plusieurs reprises par l'Américain ces dernières années. "J'assume pleinement la responsabilité de mes actes, mais je ne veux pas que mes fans se retrouvent au milieu de tout ça", a déclaré l'artiste aussi connu sous le nom de Ye ajoutant avoir "hâte d'être aux prochains concerts". Kanye West a également fait part d'une "volonté de [se] racheter".

L'organisation d'un concert de Kanye West en France s'annonce toutefois compromise sur le long terme. Plusieurs personnalités politiques de différents bords se sont opposées à la venue du rappeur, dont le maire de Marseille Benoît Payan. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, s'est même dit "très déterminé à faire interdire la performance de l'artiste" en étudiant "toutes les possibilités pour annuler l'unique concert du rappeur en France selon des informations de Libération. Le dossier a d'ailleurs été transmis à la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques de la place Beauvau avant l'annulation du concert annoncée par l'artiste lui-même

Des polémiques antisémite à la pelle autour de Kanye West

S'il déplait à la classe politique, Kanye West a aussi perdu de nombreux fans et des contrats commerciaux ces dernières années. En cause, ces déclarations à l'encontre de la communauté juive. En 2023, il avait affirmé "qu'il adorait les nazis" et avait commercialisé des T-shirts ornés de croix gammées. Deux ans plus tard, le 8 mai 2025, il avait sortie la chanson Heil Hitler "à la gloire d'Hitler" à l'occasion du 80ème anniversaire de la défaite de l'Allemagne lors de la seconde guerre mondiale.

Le rappeur américain a également fait parler de lui et entonnant le slogan "White Lives Matter", à contre-courant du mouvement "Black Lives Matter" qui avait éclaté aux Etats-Unis après le meurtre de l'afro-américain Georges Floyd par un policier. Il s'était ensuite illustré à un dîner chez Donald Trump en compagnie du suprémaciste blanc antisémite Nick Fuentes.

Des écarts que Kanye West a tenté de justifier en invoquant ses troubles bipolaires. "Je regrette mes actes dans cet état et j'en suis profondément mortifié. Je m'engage à assumer mes responsabilités, à suivre un traitement et à opérer des changements réels et durables. Cela n'excuse en rien ce que j'ai fait. Je ne suis pas nazi ni antisémite. J'aime le peuple juif " avait-il déclaré.