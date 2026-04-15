Katy Perry : accusée d'agression sexuelle par une actrice connue, la star contre-attaque

Une actrice bien connue accuse la chanteuse Katy Perry d'agression sexuelle dans une boîte de nuit à Melbourne. Une enquête est menée par la police australienne.

Katy Perry, super star américaine est accusée d'agression sexuelle par l'actrice Ruby Rose. Celle qui a joué dans Batgirl et Orange is the New Black a porté plainte dimanche soir, écrivant sur Threads que Katy Perry l'aurait agressée sexuellement dans une boîte de nuit de Melbourne (Australie) alors qu'elles avaient une vingtaine d'années chacune. Aujourd'hui, Katy Perry est âgée de 41 ans et Ruby Rose de 40 ans. Ce mercredi 15 avril, la police australienne a confirmé l'ouverture d'une enquête pour agression sexuelle.

"Les détectives de l'équipe d'enquête sur les infractions sexuelles et les abus sexuels sur mineurs de Melbourne (SOCIT) enquêtent sur une agression sexuelle présumée qui aurait eu lieu en 2010. La police a été informée que l'incident s'est produit dans un établissement du centre-ville. L'enquête étant toujours en cours, il serait inapproprié de faire d'autres commentaires à ce stade", a déclaré par voie de communiqué la police de l'Etat de Victoria.

Ruby Rose affirmait que Katy Perry l'avait "agressée sexuellement dans" la boîte de nuit 'Spice Market' à Melbourne. "On s'en fiche de ce qu'elle pense", a-t-elle déclaré en réponse à une publication de Katy Perry la montrant à un concert à Coachella avec son compagnon, l'ex-Premier ministre canadien pour assister au concert de Justin Bieber. Dans une série de posts, Ruby Rose précise : "Elle ne m'a pas embrassée. Elle m'a vue 'reposée' sur les genoux de ma meilleure amie" puis "s'est baissée, a écarté sa culotte et a frotté son vagin répugnant contre mon visage jusqu'à ce que j'ouvre brusquement les yeux et que je vomisse violemment sur elle". Ces publications ont désormais été supprimées.

Des "accusations fausses et irresponsables"

La plaignante n'a pas souhaité déposer plainte, mais a confirmé mardi 14 avril avoir "finalisé tous ses signalements" et ne plus pouvoir "commenter, republier ou parler publiquement de ces affaires ou des personnes impliquées", toujours via Threads. "On va croire que j'ignore tout, des messages de soutien aux témoignages d'autres personnes, mais ce n'est pas le cas. C'est une demande banale de la police et, à bien des égards, un vrai soulagement", abonde-t-elle.

De son côté, Katy Perry a fermement démenti ces allégations par l'intermédiaire d'un représentant. " Les accusations diffusées sur les réseaux sociaux par Ruby Rose à propos de Katy Perry sont non seulement catégoriquement fausses, mais aussi des mensonges dangereux et irresponsables", assure-t-il dans les colonnes de Variety. "Mme Rose a un long passé concernant des accusations publiques graves sur les réseaux sociaux contre diverses personnes, accusations qui ont été systématiquement démenties par les personnes concernées", conclut-il.