Concert de Vanessa Paradis annulé : que sait-on de son état de santé ?

La chanteuse française Vanessa Paradis devait se produire ce 15 avril au soir, mais a été contrainte d'annuler sa prestation pour raisons de santé.

Vanessa Paradis a annoncé ce mercredi 15 avril l'annulation de son concert prévu le soir même pour "des raisons médicales" dans un message posté sur Instagram. La chanteuse française était censée performer sur la scène W à l'occasion du Festival de Bourges. "Pour des raisons médicales, c'est avec beaucoup de tristesse et de regrets que Vanessa Paradis doit renoncer à se produire ce soir sur la scène du W", partage l'organisateur de l'événement via un communiqué sur les réseaux sociaux.

Le manager de Vanessa Paradis a tout de même détaillé les motifs de l'annulation du show. "Vanessa est très malade, elle est au fond du lit, elle ne peut pas chanter, elle n'a plus de voix", explique-t-il au Parisien. Le maintien de la star aurait, en effet, été difficile en l'absence de son outil de travail principal. Avant de rajouter : "Vanessa est dépitée, c'était son premier festival, on le préparait depuis une semaine. Elle est sous antibiotiques depuis mardi. C'est vraiment la mort dans l'âme qu'on a dû annuler Bourges". Aucun autre détail concernant la santé de la chanteuse n'a pour le moment été partagé.

Qui pour remplacer Vanessa Paradis ?

Face à l'annulation du concert de Vanessa Paradis, l'interprète des hits La Seine, Joe le Taxi, Be My Baby sera remplacée par Imany sur la scène W du Festival de Bourges. "Imany, prévue initialement à l'Auditorium à 21 heures, rejoint la programmation du W aux côtés d'Oxmo Puccino, Charlie Winston et Feu ! Chatterton", expliquent les organisateurs du festival.

"Dressed Like Boys, prévu initialement à l'Auditorium à 21 heures, intègre la programmation de l'Auditorium à 17 heures aux côtés de Thibaut, Nemahsis et Flora Fishbach". Avant d'ajouter que les billets resteraient remboursables en vue de ce bouleversement de dernière minute dans la programmation du festival.