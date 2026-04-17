Céline Dion : la vidéo de "Dansons", sa chanson avec Jean-Jacques Goldman, dévoilée avant un nouvel album

La nouvelle chanson de Céline Dion, intitulée "Dansons", a été dévoilée ce vendredi 17 avril à minuit. Elle signe le retour de la chanteuse canadienne et de sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman avant un nouvel album qui serait en préparation.

Dansons... La nouvelle chanson de Céline Dion a déjà été écoutée par les fans les plus investis. Le titre inédit de la chanteuse québécoise a été dévoilé à minuit pile, le vendredi 17 avril 2026, sur les ondes radio et sur toutes les plateformes de streaming. Quelques-uns ont même entendu les premiers extraits de cette ballade avec quelques heures d'avance grâce aux fuites partagées par le groupe des Red Heads, des fans inconditionnels de Céline Dion, sur les réseaux sociaux.

La nouvelle chanson de Céline Dion signe le retour de l'artiste qui remontera sur scène pour 16 concerts à Paris à l'automne prochain, mais aussi celui de sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman. Le duo est à l'origine des plus grands tubes de la chanteuse, notamment les albums D'eux ou S'il suffisait d'aimer et du titre Encore un soir, dernière chanson écrite par le Français pour la Canadienne en 2016. Dansons est par ailleurs la première chanson en français depuis Encore un soir, sortie le 24 mai 2016, il y a donc presque 10 ans jour pour jour !

Dévoilée ce vendredi 17 avril, la chanson Dansons a en réalité déjà six ans. Jean-Jacques Goldman a écrit et composé ce titre durant le confinement. "C’était en 2020, le monde s’arrêtait et des gens dansaient, confinés chez eux. Six ans plus tard, plus de virus mais nul besoin de changer un mot, le monde ne tourne pas plus rond, et nous dansons toujours au-dessus des abîmes", déclare le chanteur dans un communiqué accompagnant la sortie du titre de Céline Dion. C'est en revanche bien la voix actuelle de la chanteuse que l'on entend, celle inévitablement affectée par la maladie de Céline Dion. La chanson a été enregistrée à Las Vegas, où l'artiste vit.

Le clip de la nouvelle chanson de Céline Dion publié ce vendredi

La sortie d'une nouvelle chanson de Céline Dion était annoncée depuis la fin du mois de mars, notamment par Le Parisien. La chanteuse et son équipe n'avaient rien confirmé, mais des indices étaient savamment distillés sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Le mardi 14 avril, Céline Dion avait diffusé une vidéo de 13 secondes sur Instagram. Pas une seule note de musique, mais un couple dansant dans le bruit ambiant de plusieurs lieux emblématiques de la capitale : les quais de Seine, le métro de Saint-Lazare et devant le Café de la Paix près de l'Opéra Garnier. Un clin d'œil à la "ville lumière", qui accueillera les 16 prochains concerts de Céline Dion à la Défense Arena, mais aussi au titre de sa nouvelle chanson, Dansons.

Ces images seraient tirées du clip de la nouvelle chanson de Céline Dion, lequel doit être diffusé ce vendredi après-midi selon Le Parisien. Ni Célie Dion, ni Jean-Jacques Goldman n'apparaîtront dans le petit film. En revanche, des têtes familières pourraient être reconnues par certains. La comédienne et chanteuse Lola Dubini, l’humoriste Marie s’infiltre et la violoniste Esther Abrami, qui ont la même manageuse de Céline Dion, font une apparition dans le clip indique le journal parisien.

Plusieurs nouvelles chansons de Céline Dion, un album en préparation

Céline Dion qui signe un nouveau titre avec Jean-Jacques Goldman, lequel se fait rare depuis plus de 15 ans, peut encore réserver des surprises. Un album entier serait en préparation selon les confidences d'un proche de la chanteuse au Parisien : "En fait, elle voulait au départ ne sortir que quelques chansons et, au fur et à mesure, la confiance revenant après ses problèmes de santé, elle est vraiment partie sur un projet d’album". Jean-Jacques Goldman sera-t-il de la partie pour superviser le projet et signer d'autres chansons ? Le duo soit se retrouver en mai selon le journal francilien.

La chanteuse canadienne a toutefois fait appel à d'autres artistes pour lui proposer des titres, en plus de JJG. Une nouvelle chanson attendue d'ici l'été est d'ailleurs en préparation. Pour ce titre inédit, Céline Dion a travaillé avec le chanteur Ycare, révélé dans la Nouvelle Star à la fin des années 2000. La star aurait également contacté divers artistes en vue de collaboration sur de nouvelles chansons, Santa, Angèle et Charlotte Cardin seraient parmi les élues selon les informations du Parisien. Reste à savoir quels texte seront retenus et pour quels rendus. Pour cela, les fans devront faire preuve de patience puisqu'après la sortie de Dansons le 17 avril, un nouveau titre à l'été et peut-être l'interprétation d'une chanson inédite de Céline Dion au soir de son premier concert à Paris le 12 septembre, un nouvel album ne sortirait qu'à la fin de l'année 2026, voire en 2027.

Dernières mises à jour

13:38 - Charlotte Cardin approchée, mais pas retenue pour l'album de Céline Dion ? Charlotte Cardin, la chanteuse canadienne qui a gagné e popularité avec son titre Feel good, confirme avoir été approchée par les équipe de Céline Dion pour écrire des chansons en vue d'un prochain album. "Il y a eu des échanges de quelques trucs mais je ne fais pas partie, en tout cas a priori, des gens qui ont écrit pour son album" explique-t-elle au Parisien expliquant que la proposition est intervenue au moment où elle était "aussi en phase d’écriture de [son] album". Un autre élément fait dire à Charlotte Cardin qu'elle ne participera pas à l'album de Céline Dion : "Je pense que le style sur lequel je travaillais dans cette période-là n’était pas nécessairement ce qu’ils recherchaient". La Québécoise a toutefois fait partie des fans à avoir écoute la nouvelle chanson Dansons sortie ce vendredi. "J’ai hâte d’entendre le single vendredi pour voir la direction qu’elle a prise" disait-elle avant la sortie. 13:21 - Plusieurs artistes candidats pour écrire des chansons dans le nouvel album de Céline Dion Le prochain album de Céline Dion, lequel n'est pas confirmé mais semble se préparer en coulisses, ne contiendrait pas que des titres signés Jean-Jacques Goldman. Plusieurs artistes ont fait parvenir des textes à Céline Dion dans l'espoir d'être retenu dans la sélection restreinte de titres selon Le Parisien. Parmi ses candidats la chanteuse Santa, ancien membre d'Hyphen Hyphen, la Belge Angèle qui pourrait emmener Céline Dion dans un nouvel univers ou encore la Canadienne Charlotte Cardin qui ne cache pas être fan de Céline Dion. 13:08 - Du play-back lors des concerts de Céline Dion ? La sortie de la nouvelle chanson de Céline Dion ce vendredi prouve que l'artiste est encore en capacité de chanter. Mais à cinq mois des concerts de la chanteuse atteinte du syndrome de la personne raide, les capacités de Céline Dion a assuré le show pendant 16 dates interrogent. Que les fans se rassurent, il est bien question d'entendre l'artiste canadienne chanter lors des concerts, mais le dispositif médical et les solutions prévues pour assurer la résidence tout en préservant la santé de la chanteuse prévoit un possible recours au playback pendant certaines séquences en fonction de la forme de Céline Dion et du déclenchement de possibles crises. "Pour tout spectacle de cette envergure, on prévoit une piste de secours afin d’éviter la catastrophe… Mais Céline Dion, ce n’est pas seulement une voix, c’est aussi une showgirl exceptionnelle", explique un chef d’orchestre et producteur auprès de Passeport santé. 12:40 - La nouvelle chanson de Céline Dion déjà "datée" ? La nouvelle chanson de Céline Dion, Dansons, ne plait pas à tout le monde. Certains comme Le Monde juge le titre déjà daté par rapport à son époque. Une reproche qui repose surtout sur la mélodie du titre qui renvoie le journal vers "un thé dansant, un peu comme dans l’émission télévisée que présentait feu Jacques Martin dans les années 1980". Le journal évoque une chanson "situé quelque part entre Nana Mouskouri et Barbra Streisand, lesquelles ont débuté dans les années 1960 et ont chanté jusqu'au début des années 2000. 12:28 - Les paroles de Dansons, la nouvelle chanson de Céline Dion ? Dansons, au-dessus des abîmes

Aux arêtes des cimes

Et les bas-fonds, quittons

Volons, valsons

Dansons, quand le monde vacille

Sur un pas, sur un fil

À nos corps emmêlés

Nos mains nouées

Pour oublier nos peines

Que rien ne nous retienne

Ne nous retienne

Dansons, au-dessus des grands vides

Que nos souffles nous guident

Les corps à l'unisson

Jouez violons

Dansons, ce soir il y a bal

Au milieu des étoiles

Envers et contre nous

Doux rendez-vous

Flottons, front contre front

Flocons sur l'horizon

Flocons sur l'horizon

Dansons, pour être et rester droits

Parce qu'on se le doit

Pour tous les immobiles

Tous les sans voix ni loi

Parce que c'est inutile

Parce que toi et moi

Nos visages, nos bras

Malgré tout puisqu'on ne peut danser que debout

Dansons, inventons nos vertiges

Avant que l'on se fige

Quand l'univers hostile

Une idylle, une île

Dansons au-dessus des abîmes

Aux arêtes des cimes

Tournons puisque le monde

Ne tourne plus rond LIRE PLUS

Une nouvelle chanson de Céline Dion a été diffusée ce vendredi 17 avril 2026, à minuit pile sur les ondes de Nostalgie et sur toutes les plateformes de streaming. Cette chanson, la première de Céline Dion depuis la sortie de l'album Courage en 2019, a été composée avec Jean-Jacques Goldman.