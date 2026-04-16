Céline Dion : "Dansons", sa nouvelle chanson avec Jean-Jacques Goldman dévoilée... Voici où l'écouter

La nouvelle chanson de Céline Dion, intitulée "Dansons" est dévoilée aux fans de la star québécoise ce vendredi 17 avril. Composé avec le célèbre Jean-Jacques Goldman, ce titre inédit peut être écouté dès minuit, mais des extraits ont déjà fuité.

Il n'y a plus beaucoup de place aux doutes : Céline Dion dévoile une toute nouvelle chanson. La sortie d'un titre inédit de la chanteuse québécoise ce vendredi 17 avril a été annoncée par Le Parisien dès la fin du mois de mars et si ni la star, ni son équipe n'ont confirmé l'information, elles ont distillé des indices.

Le mardi 14 avril, Céline Dion a ravivé et conforté les rumeurs concernant une nouvelle chanson en publiant une vidéo de 13 petites secondes sur sa story Instagram. Pas une seule note de musique, mais un couple dansant dans le bruit ambiant de plusieurs lieux emblématiques de la capitale : les quais de Seine, le métro de Saint-Lazare et devant le Café de la paix près de l'Opéra Garnier. Un clin d'œil à la "ville lumière" qui accueillera 16 concerts de Céline Dion, à la Défense Arena, à l'automne 2026, mais aussi au titre de la nouvelle chanson Dansons.

Des extraits du titre inédit de Céline Dion auraient déjà fuité ce jeudi 16 avril à quelques heures de la sortie de la chanson, notamment sur les réseaux sociaux des Red Heads, un groupe de fans inconditionnels de la chanteuse canadienne.

Cette nouvelle chanson signe le retour de Céline Dion dans nos oreilles, mais aussi une nouvelle collaboration avec Jean-Jacques Goldman, un de ses "artistes fétiches" avec qui elle a travaillé sur plusieurs albums dont les célèbres D'eux ou S'il suffisant d'aimer, et plus récemment sur le titre Encore un soir. Les retrouvailles des deux artistes a été confirmée dans la vidéo postée par Céline Dion mardi. Si le titre était bien confirmé à minuit, "Dansons" de Céline Dion serait la première chanson en français depuis Encore un soir, sortie le 24 mai 2016, il y a donc pratiquement 10 ans, jour pour jour !

Où écouter la nouvelle chanson de Céline Dion ?

La nouvelle chanson de Céline Dion est attendue du pied ferme par les fans sept ans après la sortie de son dernier album Courage et trois ans après des titres inédits sortis pour le film Love Again. Attendue ce vendredi 17 avril sur les plateformes d'écoute habituelle, la chanson de Céline Dion sera diffusée à minuit pile sur les ondes de la radio Nostalgie. Une avant-première lors de laquelle le titre sera joué "trois fois à la suite" a prévenu Nostalgie.

Mais les fans de Céline Dion n'ont, semble-t-il, pas pu résister à la tentation d'écouter le titre en avant première. Les fuites proviennent de l'international. Ainsi, comme le relève Femme Actuelle, un des fans clubs international, The Red Heads, qui affirme être "la plus grande communauté mondiale de fans" de Céline Dion, a dévoilé sur ses réseaux sociaux un extrait de 1 min 30 de la chanson Dansons. Et pour cause, il semblerait que l'heure de diffusion soit la même partout dans le monde : à minuit, le vendredi 17 avril. Et si en France l'heure fatidique n'est pas encore arrivée, décalage horaire oblige, pour certains, vendredi minuit est déjà passé... Et la chanson de Céline Dion est donc déjà disponible !

Plusieurs nouvelles chansons de Céline Dion, avant un album ?

Si la création d'un nouveau titre avec Jean-Jacques Goldman a été confirmé par l'interprète de Pour que tu m'aimes encore et de J'irais ou tu iras, elle peut encore créer la surprise en dévoilant un album complet dans les prochains. Les fans les plus investis de Céline Dion y croient, notamment les Red Heads présidés par Line Basbous à Montréal. "Céline a toujours, toujours sorti un album avant de remonter sur scène" souligne cette fidèle de la première heure au Figaro.

En plus du titre en collaboration avec Jean-Jacques Goldman, Le Parisien annonçait le sortie d'une autre chanson de Céline Dion dans le courant du printemps ou de l'été composée cette fois avec l'artiste Ycare et peut-être d'un titre inédit au soir de son premier concert à Paris le 12 septembre prochain. Le Figaro affirme, lui, que Céline Dion a bien repris la route des studios pour y travailler avec Ycare.

Dernières mises à jour

20:29 - Avant "Dansons", à quand remonte la dernière collaboration entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman ? La dernière collaboration entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman remonte à il y a pile 10 ans ! En 2016, et plus exactement le 24 mai 2016, sortait le titre Encore un soir chanté par Céline Dion et écrit par Jean-Jacques Goldman. Elle a été écrite à la demande de Céline Dion par le Français pour rendre hommage à son défunt époux, René Angélil, mort le 14 janvier de la même année. Dansons sort donc une décennie plus tard. 19:57 - Quelle est la toute première collaboration entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion ? Sorti le 28 mars 1995, l'album D'eux est le quinzième de Céline Dion, mais sa première collaboration avec le Français Jean-Jacques Goldman. Écrit et réalisé par la star française, il est à ce jour l'album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique et a été certifié "Disque de diamant" en France l'année de sa sortie. 19:32 - Une trentième collaboration entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman Selon Femme actuelle, Dansons serait la trentième collaboration entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Une trentième collaboration... trente ans après leur toute première avec l'album D'eux sorti en 1995. 19:01 - Le décalage horaire à l'origine de la fuite de la chanson de Céline Dion ? Si en France il n'est que 19 heures, en Nouvelle-Zélande, il est déjà 5 heures du matin. Le minuit du vendredi 17 avril est donc déjà passé depuis un moment et avec, la publication de la nouvelle chanson de Céline Dion Dansons. Alors que des extraits ont fuité sur les réseaux sociaux, ils semblent que ceux-ci aient été fournis par la communauté internationale des fans de Céline Dion dont certains membres sont privilégiés du simple fait de leur géolocalisation ! 18:38 - Rendez-vous à minuit pour écouter la nouvelle chanson de Céline Dion La nouvelle chanson de Céline Dion attendue pour ce vendredi 17 avril va être diffusée à minuit ! Le titre sera joué à trois reprises sur les ondes de Nostalgie et pourrait être disponible seulement quelques minutes après sur les plateformes d'écoute.

Une nouvelle chanson de Céline Dion doit être diffusée ce vendredi 17 avril 2026, le titre sera joué à minuit pile sur les ondes de Nostalgie avant d'être disponible quelques heures plus tard sur toutes les plateformes de streaming. Cette chanson, la première de Céline Dion depuis la sortie de l'album Courage en 2019, a été composée avec Jean-Jacques Goldman.