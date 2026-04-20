Attal en couple avec un ancien ministre : qui est l'homme qui partage sa vie ?

L'ex-Premier ministre et désormais secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal, s'est confié sur celui qui partage sa vie. Lui aussi engagé en politique, il dispose d'une solide expérience dans les arcanes du pouvoir.

Invité d'Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" sur TF1 ce dimanche, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal était en pleine promotion de son livre En homme libre, un ouvrage qui paraît aux éditions de l'Observatoire le 23 avril prochain. L'actuel secrétaire général de Renaissance en a profité pour se livrer sur sa vie privée et notamment sur celui qui partage sa vie : Stéphane Séjourné.

Les deux hommes se sont rencontrés après 2014, lorsque Stéphane Séjourné devient conseiller d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie de François Hollande. Le jeune Gabriel Attal, lui, était conseiller de la ministre des Affaires sociales de l'époque, Marisol Touraine. "Ça a été un coup de foudre tout de suite", confie Gabriel Attal. "C'est une relation qui a commencé assez jeune, qui a duré plusieurs années. On a aussi évolué tous les deux. Chacun dans notre parcours, mais dans un univers proche", ajoute celui qui est également président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale.

"On n'avait jamais vraiment perdu le fil", confie Attal

"Vous dites que c'est l'amour de votre vie. Sûr ?", a demandé la journaliste de TF1. "Je suis sûr ! On a vécu des épreuves et des séparations", a répondu Gabriel Attal. Après une séparation en 2022, les deux hommes ne rompent jamais le contact, et se retrouvent deux ans plus tard, après la dissolution de la chambre basse du Parlement, en 2024. "On n'avait jamais vraiment perdu le fil. On a toujours continué à se parler comme si on ne voulait pas que la séparation soit totale et une réalité. Je me sens en ça extrêmement chanceux", reconnaît celui qui fut le plus jeune locataire de Matignon de la Ve République.

Gabriel Attal a également évoqué son désir d'être père et les obstacles liés à son orientation sexuelle. "C'est très difficile aujourd'hui pour des couples d'hommes de devenir parents. L'adoption a été rendue possible dans la loi mais c'est très long et très incertain", regrette-t-il au micro de TF1. Enfin, il déplore les attaques dont il est régulièrement victime : "tous les jours, je vois des messages sur les réseaux sociaux, j'essaye de porter plainte le plus souvent possible, notamment quand il y a des menaces de mort, ça arrive aussi", conclut-il.

Stéphane Séjourné, de conseiller d'Emmanuel Macron à la Commission européenne

Stéphane Séjourné, lui, est désormais une figure du paysage politique français et européen. Il s'est imposé en une décennie comme l'un des stratèges les plus influents du camp présidentiel. Né en 1985 à Versailles, Stéphane Séjourné n'est pas un novice de la politique. Son engagement commence bien avant l'aventure "En Marche". Formé au droit, il fait ses armes au sein du Parti socialiste, où il milite et intègre les réseaux de Dominique Strauss-Kahn avant de rejoindre le cabinet de Jean-Paul Huchon à la région Île-de-France.

En 2014, il accompagne donc Emmanuel Macron au ministère de l'Economie, devenant l'un des conseillers les plus proches du futur président. Dès 2016, il participe activement à la structuration du mouvement "En Marche !". Fin tacticien, il sait se faire discret, préférant l'ingénierie politique aux projecteurs médiatiques, ce qui lui vaut une réputation d'élément loyal et efficace. En 2019, Stéphane Séjourné franchit une nouvelle étape en devenant député européen. À Strasbourg, il gravit rapidement les échelons pour prendre la présidence du groupe Renew Europe en 2021, un poste stratégique qui lui permet d'asseoir son influence sur l'échiquier politique du Vieux Continent.

Parallèlement, il assume la tête du parti Renaissance (ex-LREM) en 2022, succédant à Stanislas Guerini. Sa mission : transformer le mouvement présidentiel en une machine électorale et partisane pérenne, capable de survivre à l'épreuve des scrutins législatifs et européens. Le sommet de sa carrière gouvernementale en France est atteint en janvier 2024, lorsqu'il est nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères dans le gouvernement Attal. Ce passage, bien que bref, souligne sa stature internationale acquise au Parlement européen.

Depuis décembre 2024, il occupe des fonctions de premier plan au sein de l'Union européenne en tant que vice-président exécutif de la Commission européenne, en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle. À ce poste, il porte aujourd'hui la voix de la France sur des enjeux cruciaux comme la souveraineté économique et la compétitivité industrielle, confirmant son basculement vers une carrière résolument tournée vers Bruxelles.