Jordan Bardella parle de Maria Carolina et de son héritage : "On est très heureux"

Le président du RN, Jordan Bardella, est revenu ce mardi matin sur son idylle avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Il en dit davantage sur l'héritage de la jeune femme et leur rapport à la médiatisation.

Ce n'est plus un secret pour personne : le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, est en couple avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Leur romance a été révélée par l'hebdomadaire Paris Match dans une série de clichés, le 8 avril dernier lors d'une escapade en Corse des deux tourtereaux. Ce mardi, le député européen du RN était l'invité de La Grande Interview sur CNews et Europe 1.

Le responsable politique de 30 ans n'a pas échappé aux questions de la journaliste face à lui sur son idylle avec sa nouvelle partenaire. "Vous le savez, je l'ai dit, Maria Carolina a été suivie pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois par des photographes, par des paparazzis et au niveau où je fais de la politique, il est très compliqué pour moi de conserver une vie privée", a-t-il rappelé.

"Elle a un nom et un héritage qui peut-être l'ont conditionnée"

Pour autant, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles ne serait pas particulièrement perturbée par tout cet engouement médiatique au sujet de sa récente histoire d'amour avec celui qui pourrait devenir le prochain président de la République, si le RN venait à remporter l'élection présidentielle de 2027 et que Marine Le Pen n'était pas autorisée à se présenter en raison d'une éventuelle condamnation définitive dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national.

"Elle le vit très bien", assure-t-il. "C'est une femme extrêmement courageuse, intelligente, extrêmement élégante et qui a des qualités, et des qualités certaines. Elle a cette solidité. Elle a un nom et un héritage qui peut-être l'ont conditionnée dès son plus jeune âge à une exposition mais on arrive encore à se protéger. En tout cas, on est très heureux", précise le député européen.

Jordan Bardella concède volontiers que toute cette agitation autour de sa relation avec la jeune femme de 22 ans peut avoir des mauvais côtés. Il juge "difficile de conserver une vie privée" lorsque "vous êtes traqués pendant plusieurs semaines". Dans ces conditions, "nous avons décidé de ne plus nous cacher et d'assumer (...) C'est du sérieux, comme dirait l'autre", reconnaît-il.

Face à une certaine pression médiatique qui ne devrait pas fléchir jusqu'à la prochaine présidentielle, Jordan Bardella assure qu'il protègera coûte que coûte, la princesse Maria Carolina, fille aînée du prince Charles, duc de Castro, chef de la famille royale des Deux-Siciles. "Je n'accepterai pas qu'on attaque mon entourage, et en l'occurrence la personne qui partage ma vie", a-t-il déclaré au micro de CNews/Europe 1. "Je m'érigerai toujours en bouclier contre ça car je considère qu'on peut être en désaccord politique sans s'attaquer aux gens autour", conclut le patron du RN.